ドワンゴは、日本航空とコラボレーションし、2017年12月28日(木)に羽田エリアにあるJALメインテナンスセンター2内格納庫で「ニコニコ踊ってみた フェス Powered by Japan Airlines」を共催する。本イベントでは、キレのあるダンスでおなじみのJAL社員・岡本さんやニコニコで活躍する踊り手たちをはじめ、事前応募による一般ユーザーら総勢300名超が羽田格納庫に集結し、全員で"踊ってみた"を実施する。テーマ曲は、今年4月に開催した「ニコニコ超会議2017」内の「超踊ってみた」企画のために八王子Pが書き下ろしたJALとのコラボレーション楽曲「バタフライ・グラフィティ」。参加者にはオリジナルTシャツが配布され、JALのコーポレートカラーである赤と白で格納庫を彩る。また、"踊ってみた"終了後は「JAL工場見学〜SKY MUSEUM〜」にて、JALの歴史やジェット機などを紹介していく。イベントの模様は、当日「ニコニコ生放送」で中継される。募集期間は12月15日(金)まで。■イベント概要イベント名: ニコニコ踊ってみたフェス Powered by Japan Airlines開催日時: 12月28日(木)12:00 〜 18:30(予定)会場:JALメインテナンスセンター2内格納庫スケジュール:踊オフPart 12:00 〜 14:30LIVE Part 14:30 〜 16:00FREE Part 16:00 〜 18:30(予定)出演者:足太ぺんた / あすぱら / 仮面ライアー217 / JAL・岡本さん / てぃ☆イン! / まなこ / やっこ / 夕香里 / しゃばだばSTEP / SHARE LOCK HOMES / FantasticYouth / 佐藤家■ニコニコ生放送概要タイトル:ニコニコ踊ってみたフェス Powered by Japan Airlines放送日時:12月28日(木)12:00 〜 18:30(予定)番組URL:http://live.nicovideo.jp/watch/lv309323638■イベント特設ページ