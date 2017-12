新たなる『スター・ウォーズ』3部作の第2弾、映画『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』がついに12月15日公開となる!前作でハン・ソロが衝撃の死を迎え、新たなジェネレーションに突入した本作。ジェダイは本当に滅びることになるのか!?

■衝撃の事実!

予告編映像を見て、レイがダークサイドに落ちるのか!?と衝撃を受けたファンは少なくないはず。これまで『スター・ウォーズ』では、旧3部作の第2弾『エピソード5/帝国の逆襲』でルーク・スカイウォーカーの父親が明かされ、新3部作の第2弾『エピソード2/クローンの攻撃』でアナキンとアミダラの禁断の愛が描かれ、ともに第2弾はいつでも物語の流れを大きく変える運命を担ってきた。そして本作も、これまでのセオリーを踏襲した、我々ファンをあっと言わせる展開が。ルーク、レイ、そしてカイロ・レン、フォースを宿す彼らに一体何が起こっているのか。そしてこれまでも『スター・ウォーズ』ではダークサイドにいとも簡単に落ちてしまう様子が描かれてきたが、今作ではその善と悪の境目がより曖昧に描かれ、物事は白か黒かではないと考えさせられる。

■希望のストーリー

前作『フォースの覚醒』で、ファースト・オーダーの基地施設を破壊することに成功し歓喜に沸いた反乱軍だったが、今作ではファースト・オーダーの反撃に苦しむ。これまでの作品同様、攻撃が成功した後は反撃に苦しむのだ。ルーク・スカイウォーカーに望みを託すも防戦一方の反乱軍、捨て身の反撃が見ていて辛い。ポスターにも印象的に使われている「赤」が、戦闘シーンにも効果的に使用され、これがまた観ているこちらの危機感を強める。しかしそんな戦闘のさ中に、ローズが投げかける闘うことは愛する人を守ることという言葉に、『スター・ウォーズ』シリーズに脈々と受け継がれる“家族の愛と喪失の物語”というテーマを感じさせる。そう、『スター・ウォーズ』にはいつだって希望があるのだ。

■キャラクターに深み

『フォースの覚醒』では、フォースに目覚めるレイを演じるデイジー・リドリー、ファースト・オーダーからの脱走兵フィンを演じるジョン・ボイエガ、そして反乱軍の優秀なパイロットのポーを演じるオスカー・アイザックが新たにに加わり、ダイバーシティを強く意識したキャスティングとなった。本作ではさらに、反乱軍のメンテナンス担当のローズ役にアジア系のケリー・マリー・トランが加わり、新時代の『スター・ウォーズ』であることが強く感じられる。また、ポーが戦闘で危険な行為をやってのけレイアに諫められるシーンなど、前作では象徴的に描かれていたキャラクターたちが、今作ではより人間味を帯びて描かれているのも魅力の一つ。これまで以上にキャラクターに感情移入しやすいストーリー展開となっている。

ルークに、カイロ・レンに、レイに、そして反乱軍に、一体どんな展開が用意されているのか!?第1作目『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』から40年、いよいよ大フィナーレを前に大きな展開を見せる今作をその目で確かめて欲しい!

■『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

2017年12月15日(金)全国公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.