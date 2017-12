現地時間11日、第75回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表になり、テレビの部ではオスカー女優ニコール・キッドマンやリース・ウィザースプーンが出演する海外ドラマ『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』が、リミテッド・シリーズ&テレビムービー部門で作品賞、女優賞、助演男優賞、助演女優賞の6つのノミネーションを獲得した。HBO局の『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』はリースとニコールが主演のみならず、プロデューサーとしても参加するミニシリーズ。カリフォルニア州モントレーの高級住宅街を舞台に、子供が同じ小学校に通う母親たちや家族の間に起きる騒動を描く。リースとニコールは女優賞で、ローラ・ダーンとシェイリーン・ウッドリーは助演女優賞でダブルノミネートとなっている。次にFX局の『フュード/確執 ベティvsジョーン』が、リミテッド・シリーズ&テレビムービー部門で作品賞、女優賞、助演男優賞の4つのノミネーションを獲得。同作は映画『何がジェーンに起ったか?』で共演した女優ベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードが、舞台裏でライバル心を燃やすさまを描く。ベティ役スーザン・サランドンとジョーン役のジェシカ・ラングが、女優賞でもダブルノミネートとなっており、ゴールデン・グローブ賞でも二大女優の火花が飛びそうだ。第75回ゴールデン・グローブ賞授賞式は現地時間1月7日、アメリカ・ロサンゼルスで開催される予定。ホストはセス・マイヤーズが務める。<テレビの部>候補者・候補作品は以下の通り。●作品賞(ドラマ)『ゲーム・オブ・スローンズ』『The Handmaid’s Tale(原題)』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『THIS IS US 36歳、これから』『ザ・クラウン』●女優賞(ドラマ)カトリーナ・バルフ『アウトランダー』クレア・フォイ『ザ・クラウン』マギー・ギレンホール『The Deuce(原題)』キャサリン・ラングフォード『13の理由』エリザベス・モス『The Handmaid’s Tale(原題)』●男優賞(ドラマ)ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』スターリング・K・ブラウン『THIS IS US 36歳、これから』フレディ・ハイモア『The Good Doctor(原題)』ボブ・オデンカーク『ベター・コール・ソウル』リーヴ・シュレイバー『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』●作品賞(ミュージカル/コメディ)『Black‐ish(原題)』『マーベラス・ミセス・メイゼル』『マスター・オブ・ゼロ』『Smilf(原題)』『ふたりは友達? ウィル&グレイス』●女優賞(ミュージカル/コメディ)パメラ・アドロン『Better Things(原題)』アリソン・ブリー『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』イッサ・レイ『インセキュア』フランキー・ショウ『Smilf(原題)』●男優賞 (ミュージカル/コメディ)アジズ・アンサリ『マスター・オブ・ゼロ』ケヴィン・ベーコン『アイ・ラブ・ディック』ウィリアム・H・メイシー『シェイムレス 俺たちに恥はない』エリック・マコーマック『ふたりは友達? ウィル&グレイス』アンソニー・アンダーソン『Black‐ish(原題)』●作品賞(リミテッド・シリーズ&テレビムービー)『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』『FARGO/ファーゴ』『フュード/確執 ベティvsジョーン』『The Sinner ‐記憶を埋める女‐』『トップ・オブ・ザ・レイク 〜チャイナガール』●女優賞(リミテッド・シリーズ&テレビムービー)ニコール・キッドマン 『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』ジェシカ・ラング『フュード/確執 ベティvsジョーン』スーザン・サランドン『フュード/確執 ベティvsジョーン』リース・ウィザースプーン 『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』ジェシカ・ビール『The Sinner ‐記憶を埋める女‐』●男優賞(リミテッド・シリーズ&テレビムービー)ロバート・デ・ニーロ『嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺〜』ジュード・ロウ『ピウス13世 美しき異端児』カイル・マクラクラン『ツイン・ピークス The Return』ユアン・マクレガー『FARGO/ファーゴ』ジェフリー・ラッシュ『ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン』●助演女優賞(全部門)ローラ・ダーン 『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』アン・ダウド『The Handmaid’s Tale(原題)』クリッシー・メッツ『THIS IS US 36歳、これから』ミシェル・ファイファー『嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺〜』シェイリーン・ウッドリー『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』●助演男優賞(全部門)デヴィッド・ハーバー『ストレンジャー・シングス 未知の世界』アルフレッド・モリーナ『フュード/確執 ベティvsジョーン』クリスチャン・スレイター『MR.ROBOT/ミスター・ロボット』アレキサンダー・スカルスガルド『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』デヴィッド・シューリス『FARGO/ファーゴ』