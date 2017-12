[ロサンゼルス 11日 ロイター] - 米アカデミー賞の前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞のノミネートが11日に発表されたが、監督賞の候補には女性が1人も選ばれなかったことが明らかになった。

監督賞にノミネートされたのは、『シェイプ・オブ・ウォーター』(日本公開2018年3月1日)のギレルモ・デル・トロ監督、『スリー・ビルボード』(同2月1日)のマーティン・マクドナー監督、『ダンケルク』のクリストファー・ノーラン監督、『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』(同3月30日)のスティーヴン・スピルバーグ監督、『オール・ザ・マネー・イン・ザ・ワールド(原題) / All the Money in the World』のリドリー・スコット監督の男性5人。

女子高生が成長する姿を描き、高い評価を受けた『レディー・バード(原題) / Lady Bird』のグレタ・ガーウィグ監督は候補に選ばれなかった。またスーパーヒーロー映画『ワンダーウーマン』のパティ・ジェンキンス監督、Netflixのドラマ映画『マッドバウンド 哀しき友情』のディー・リース、1967年のデトロイト暴動の最中に起こった一夜を描いた『デトロイト』(同1月26日)のキャスリン・ビグロー監督もノミネートから外れた。

『スリー・ビルボード』のマクドナー監督は「正直なところ、ひどく恥ずかしい」とコメント。脚本賞では女性がノミネートされたものの監督賞には含まれなかったとした上で、この状況は「オスカー(米アカデミー賞)では変わるかもしれない」と述べた。

ガーウィグ監督は、ゴールデン・グローブ賞の脚本賞にはノミネートされた。