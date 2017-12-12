ゴールデン・グローブ賞＜映画の部＞、デル・トロ監督最新作が最多7部門ノミネート
現地時間11日、第75回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表になり、映画の部ではギレルモ・デル・トロ監督の最新作『シェイプ・オブ・ウォーター』が、ドラマ部門の作品賞、監督賞、脚本賞、女優賞、助演男優賞、助演女優賞、作曲賞の最多7部門ノミネーションを獲得した。
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続いてそれぞれ6部門ノミネートを獲得しているのは、実話に基づくスティーヴン・スピルバーグ監督の『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』と、マーティン・マクドナー監督のクライム・サスペンス『スリー・ビルボード』。女優メリル・ストリープは『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』で女優賞にノミネートされている。これはゴールデン・グローブ賞史上最多の31回目のノミネートとなる。
第75回ゴールデン・グローブ賞授賞式は現地時間1月7日、アメリカ・ロサンゼルスで開催される予定。ホストはセス・マイヤーズが務める。
＜映画の部＞候補者・候補作品は以下の通り。
●作品賞（ドラマ）
『ダンケルク』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『シェイプ・オブ・ウォーター』
『スリー・ビルボード』
『Call Me by Your Name（原題）』
●女優賞（ドラマ）
ジェシカ・チャステイン『Molly’s Game（原題）』
サリー・ホーキンス『シェイプ・オブ・ウォーター』
フランシス・マクドーマンド『スリー・ビルボード』
メリル・ストリープ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ミシェル・ウィリアムズ『All the Money in the World（原題）』
●男優賞（ドラマ）
ティモテ・シャラメ『Call Me by Your Name（原題）』
ダニエル・デイ＝ルイス『Phantom Thread（原題）』
トム・ハンクス『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ゲイリー・オールドマン『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』
デンゼル・ワシントン『Roman J． Israel， Esq．（原題）』
●作品賞（コメディ／ミュージカル）
『The Disaster Artist（原題）』
『ゲット・アウト』
『グレイテスト・ショーマン』
『I， Tonya（原題）』
『Lady Bird（原題）』
●女優賞（コメディ／ミュージカル）
ジュディ・デンチ『Victoria＆Abdul（原題）』
ヘレン・ミレン『ロング，ロングバケーション』
マーゴット・ロビー『I， Tonya（原題）』
シアーシャ・ローナン『Lady Bird（原題）』
エマ・ストーン『Battle of the Sexes（原題）』
●男優賞（コメディ／ミュージカル）
スティーヴ・カレル『Battle of the Sexes（原題）』
アンセル・エルゴート『ベイビー・ドライバー』
ジェームズ・フランコ『The Disaster Artist（原題）』
ヒュー・ジャックマン『グレイテスト・ショーマン』
ダニエル・カルーヤ『ゲット・アウト』
●助演女優賞
ホン・チャウ『ダウンサイズ』
アリソン・ジャネイ『I， Tonya（原題）』
ローリー・メトカーフ『Lady Bird（原題）』
オクタヴィア・スペンサー『シェイプ・オブ・ウォーター』
メアリー・J・ブライジ『マッドバウンド 哀しき友情』
●助演男優賞
ウィレム・デフォー『The Florida Project（原題）』
アーミー・ハマー『Call Me by Your Name（原題）』
リチャード・ジェンキンス『シェイプ・オブ・ウォーター』
クリストファー・プラマー『All the Money in the World（原題）』
サム・ロックウェル『スリー・ビルボード』
●アニメ作品賞
『The Breadwinner（原題）』
『リメンバー・ミー』
『Ferdinand（原題）』
『ゴッホ〜最期の手紙〜』
『ボス・ベイビー』
●外国語映画賞
『ナチュラルウーマン』（チリ）
『最初に父が殺された』（アメリカ／カンボジア）
『女は二度決断する』（ドイツ／フランス）
『Loveless（原題）』（ロシア）
『The Square（原題）』（スウェーデン／ドイツ／フランス）
●監督賞
ギレルモ・デル・トロ『シェイプ・オブ・ウォーター』
マーティン・マクドナー『スリー・ビルボード』
クリストファー・ノーラン『ダンケルク』
リドリー・スコット『All the Money in the World（原題）』
スティーヴン・スピルバーグ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
●脚本賞
ギレルモ・デル・トロ、ヴァネッサ・テイラー『シェイプ・オブ・ウォーター』
グレタ・ガーウィグ『Lady Bird（原題）』
リズ・ハンナ、ジョシュ・シンガー『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
マーティン・マクドナー『スリー・ビルボード』
アーロン・ソーキン『Molly’s Game（原題）』
●作曲賞
カーター・バーウェル『スリー・ビルボード』
アレクサンドル・デスプラ『シェイプ・オブ・ウォーター』
ジョニー・グリーンウッド『Phantom Thread（原題）』
ジョン・ウィリアムズ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ハンス・ジマー『ダンケルク』
●主題歌賞
“Home”『Ferdinand（原題）』
“Mighty River”『マッドバウンド 哀しき友情』
“Remember Me”『リメンバー・ミー』
“The Star”『THE STAR（原題）』
“This Is Me”『グレイテスト・ショーマン』
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続いてそれぞれ6部門ノミネートを獲得しているのは、実話に基づくスティーヴン・スピルバーグ監督の『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』と、マーティン・マクドナー監督のクライム・サスペンス『スリー・ビルボード』。女優メリル・ストリープは『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』で女優賞にノミネートされている。これはゴールデン・グローブ賞史上最多の31回目のノミネートとなる。
第75回ゴールデン・グローブ賞授賞式は現地時間1月7日、アメリカ・ロサンゼルスで開催される予定。ホストはセス・マイヤーズが務める。
＜映画の部＞候補者・候補作品は以下の通り。
●作品賞（ドラマ）
『ダンケルク』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『シェイプ・オブ・ウォーター』
『スリー・ビルボード』
『Call Me by Your Name（原題）』
●女優賞（ドラマ）
ジェシカ・チャステイン『Molly’s Game（原題）』
サリー・ホーキンス『シェイプ・オブ・ウォーター』
フランシス・マクドーマンド『スリー・ビルボード』
メリル・ストリープ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ミシェル・ウィリアムズ『All the Money in the World（原題）』
●男優賞（ドラマ）
ティモテ・シャラメ『Call Me by Your Name（原題）』
ダニエル・デイ＝ルイス『Phantom Thread（原題）』
トム・ハンクス『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ゲイリー・オールドマン『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』
デンゼル・ワシントン『Roman J． Israel， Esq．（原題）』
●作品賞（コメディ／ミュージカル）
『The Disaster Artist（原題）』
『ゲット・アウト』
『グレイテスト・ショーマン』
『I， Tonya（原題）』
『Lady Bird（原題）』
●女優賞（コメディ／ミュージカル）
ジュディ・デンチ『Victoria＆Abdul（原題）』
ヘレン・ミレン『ロング，ロングバケーション』
マーゴット・ロビー『I， Tonya（原題）』
シアーシャ・ローナン『Lady Bird（原題）』
エマ・ストーン『Battle of the Sexes（原題）』
●男優賞（コメディ／ミュージカル）
スティーヴ・カレル『Battle of the Sexes（原題）』
アンセル・エルゴート『ベイビー・ドライバー』
ジェームズ・フランコ『The Disaster Artist（原題）』
ヒュー・ジャックマン『グレイテスト・ショーマン』
ダニエル・カルーヤ『ゲット・アウト』
●助演女優賞
ホン・チャウ『ダウンサイズ』
アリソン・ジャネイ『I， Tonya（原題）』
ローリー・メトカーフ『Lady Bird（原題）』
オクタヴィア・スペンサー『シェイプ・オブ・ウォーター』
メアリー・J・ブライジ『マッドバウンド 哀しき友情』
●助演男優賞
ウィレム・デフォー『The Florida Project（原題）』
アーミー・ハマー『Call Me by Your Name（原題）』
リチャード・ジェンキンス『シェイプ・オブ・ウォーター』
クリストファー・プラマー『All the Money in the World（原題）』
サム・ロックウェル『スリー・ビルボード』
●アニメ作品賞
『The Breadwinner（原題）』
『リメンバー・ミー』
『Ferdinand（原題）』
『ゴッホ〜最期の手紙〜』
『ボス・ベイビー』
●外国語映画賞
『ナチュラルウーマン』（チリ）
『最初に父が殺された』（アメリカ／カンボジア）
『女は二度決断する』（ドイツ／フランス）
『Loveless（原題）』（ロシア）
『The Square（原題）』（スウェーデン／ドイツ／フランス）
●監督賞
ギレルモ・デル・トロ『シェイプ・オブ・ウォーター』
マーティン・マクドナー『スリー・ビルボード』
クリストファー・ノーラン『ダンケルク』
リドリー・スコット『All the Money in the World（原題）』
スティーヴン・スピルバーグ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
●脚本賞
ギレルモ・デル・トロ、ヴァネッサ・テイラー『シェイプ・オブ・ウォーター』
グレタ・ガーウィグ『Lady Bird（原題）』
リズ・ハンナ、ジョシュ・シンガー『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
マーティン・マクドナー『スリー・ビルボード』
アーロン・ソーキン『Molly’s Game（原題）』
●作曲賞
カーター・バーウェル『スリー・ビルボード』
アレクサンドル・デスプラ『シェイプ・オブ・ウォーター』
ジョニー・グリーンウッド『Phantom Thread（原題）』
ジョン・ウィリアムズ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ハンス・ジマー『ダンケルク』
●主題歌賞
“Home”『Ferdinand（原題）』
“Mighty River”『マッドバウンド 哀しき友情』
“Remember Me”『リメンバー・ミー』
“The Star”『THE STAR（原題）』
“This Is Me”『グレイテスト・ショーマン』