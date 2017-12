ハリウッド外国人映画記者クラブ(HFPA)の会員投票によって選出される、第75回ゴールデングローブ賞のノミネーションが12月11日(現地時間)に発表された。

最多7部門にノミネートされたのは、ギレルモ・デル・トロ監督のファンタジーロマンス「シェイプ・オブ・ウォーター」。同作は、米ソ冷戦時代のアメリカを舞台に、政府の極秘研究所で清掃員として働く女性(サリー・ホーキンス)が、実験対象であるモンスターと恋に落ちる物語。ベネチア国際映画祭で最高賞にあたる金獅子賞を受賞しており、先ごろ発表された放送映画協会賞でも最多14ノミネートを獲得している。

続く6部門には、スティーブン・スピルバーグ監督「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」、マーティン・マクドナー監督「スリー・ビルボード」がノミネートされた。

また、公開直前にケビン・スペイシーのセクハラ疑惑が発覚した「All the Money in the World」で、急遽スペイシーの代役を務めたクリストファー・プラマーが助演男優賞にノミネート。ジョン・ポール・ゲティ3世誘拐事件を題材にした同作は、12月22日の全米公開予定日までわずか1カ月半という土壇場でスペイシーが降板し、代わりにプラマーが富豪一族の長ジョン・ポール・ゲティ・シニア役を演じた。前代未聞の騒動に見舞われたリドリー・スコット監督、主演のミシェル・ウィリアムズもノミネートされている。

授賞式は2017年1月7日(現地時間)に開催され、コメディアンのセス・マイヤーズが司会を務める。第75回ゴールデングローブ賞(映画部門)ノミネートは以下の通り。

▽作品賞(ドラマ)

「スリー・ビルボード」

「シェイプ・オブ・ウォーター」

「ダンケルク」

「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」

「コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題)」

▽作品賞(コメディ/ミュージカル)

「レディ・バード(原題)」

「ゲット・アウト」

「The Disaster Artist」

「グレイテスト・ショーマン」

「アイ、トーニャ(原題)」

▽監督賞

ギレルモ・デル・トロ「シェイプ・オブ・ウォーター」

マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」

クリストファー・ノーラン「ダンケルク」

リドリー・スコット「All the Money in the World」

スティーブン・スピルバーグ「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」

▽主演男優賞(ドラマ)

ゲイリー・オールドマン「ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男」

ダニエル・デイ=ルイス「ファントム・スレッド(原題)」

ティモシー・シャラメット「コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題)」

トム・ハンクス「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」

デンゼル・ワシントン「Roman J. Israel, Esq.」

▽主演女優賞(ドラマ)

フランシス・マクドーマンド「スリー・ビルボード」

メリル・ストリープ「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」

サリー・ホーキンス「シェイプ・オブ・ウォーター」

ジェシカ・チャステイン「モリーズ・ゲーム(原題)」

ミシェル・ウィリアムズ「All the Money in the World」

▽主演男優賞(コメディ/ミュージカル)

スティーブ・カレル「Battle of the Sexes」

アンセル・エルゴート「ベイビー・ドライバー」

ジェームズ・フランコ「The Disaster Artist」

ヒュー・ジャックマン「グレイテスト・ショーマン」

ダニエル・カルーヤ「ゲット・アウト」

▽主演女優賞(コメディ/ミュージカル)

シアーシャ・ローナン「レディ・バード(原題)」

マーゴット・ロビー「アイ、トーニャ(原題)」

エマ・ストーン「Battle of the Sexes」

ジュディ・デンチ「Victoria and Abdul」

ヘレン・ミレン「ロング,ロングバケーション」

▽助演男優賞

ウィレム・デフォー「ザ・フロリダ・プロジェクト(原題)」

アーミー・ハマー「コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題)」

リチャード・ジェンキンス「シェイプ・オブ・ウォーター」

クリストファー・プラマー「All the Money in the World」

サム・ロックウェル「スリー・ビルボード」

▽助演女優賞

ローリー・メトカーフ「レディ・バード(原題)」

アリソン・ジャネイ「アイ、トーニャ(原題)」

メアリー・J・ブライジ「マッドバウンド 哀しき友情」

ホン・チャウ「ダウンサイズ」

オクタビア・スペンサー「シェイプ・オブ・ウォーター」

▽脚本賞

ギレルモ・デル・トロ&バネッサ・テイラー「シェイプ・オブ・ウォーター」

グレタ・ガーウィグ「レディ・バード(原題)」

リズ・ハンナ&ジョシュ・シンガー「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」

マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」

アーロン・ソーキン「モリーズ・ゲーム(原題)」

▽アニメーション映画賞

「リメンバー・ミー」

「The Breadwinner」

「ゴッホ 最期の手紙」

「Ferdinand」

「ボス・ベイビー」

▽外国語映画賞

「最初に父が殺された」(カンボジア)

「ナチュラルウーマン」(チリ)

「女は二度決断する」(ドイツ)

「The Square」(スウェーデン)

「Loveless」(ロシア)

▽作曲賞

「シェイプ・オブ・ウォーター」

「スリー・ビルボード」

「ダンケルク」

「ファントム・スレッド(原題)」

「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」

▽主題歌賞

“Home” 「Ferdinand」

“Mighty River” 「マッドバウンド 哀しき友情」

“Remember Me” 「リメンバー・ミー」

“The Star” 「The Star」

“This Is Me” 「グレイテスト・ショーマン」