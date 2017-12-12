ゴールデングローブ賞は「シェイプ・オブ・ウォーター」が最多7部門にノミネート
ハリウッド外国人映画記者クラブ（HFPA）の会員投票によって選出される、第75回ゴールデングローブ賞のノミネーションが12月11日（現地時間）に発表された。
最多7部門にノミネートされたのは、ギレルモ・デル・トロ監督のファンタジーロマンス「シェイプ・オブ・ウォーター」。同作は、米ソ冷戦時代のアメリカを舞台に、政府の極秘研究所で清掃員として働く女性（サリー・ホーキンス）が、実験対象であるモンスターと恋に落ちる物語。ベネチア国際映画祭で最高賞にあたる金獅子賞を受賞しており、先ごろ発表された放送映画協会賞でも最多14ノミネートを獲得している。
続く6部門には、スティーブン・スピルバーグ監督「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」、マーティン・マクドナー監督「スリー・ビルボード」がノミネートされた。
また、公開直前にケビン・スペイシーのセクハラ疑惑が発覚した「All the Money in the World」で、急遽スペイシーの代役を務めたクリストファー・プラマーが助演男優賞にノミネート。ジョン・ポール・ゲティ3世誘拐事件を題材にした同作は、12月22日の全米公開予定日までわずか1カ月半という土壇場でスペイシーが降板し、代わりにプラマーが富豪一族の長ジョン・ポール・ゲティ・シニア役を演じた。前代未聞の騒動に見舞われたリドリー・スコット監督、主演のミシェル・ウィリアムズもノミネートされている。
授賞式は2017年1月7日（現地時間）に開催され、コメディアンのセス・マイヤーズが司会を務める。第75回ゴールデングローブ賞（映画部門）ノミネートは以下の通り。
▽作品賞（ドラマ）
「スリー・ビルボード」
「シェイプ・オブ・ウォーター」
「ダンケルク」
「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」
「コール・ミー・バイ・ユア・ネーム（原題）」
▽作品賞（コメディ／ミュージカル）
「レディ・バード（原題）」
「ゲット・アウト」
「The Disaster Artist」
「グレイテスト・ショーマン」
「アイ、トーニャ（原題）」
▽監督賞
ギレルモ・デル・トロ「シェイプ・オブ・ウォーター」
マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」
クリストファー・ノーラン「ダンケルク」
リドリー・スコット「All the Money in the World」
スティーブン・スピルバーグ「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」
▽主演男優賞（ドラマ）
ゲイリー・オールドマン「ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男」
ダニエル・デイ＝ルイス「ファントム・スレッド（原題）」
ティモシー・シャラメット「コール・ミー・バイ・ユア・ネーム（原題）」
トム・ハンクス「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」
デンゼル・ワシントン「Roman J. Israel, Esq.」
▽主演女優賞（ドラマ）
フランシス・マクドーマンド「スリー・ビルボード」
メリル・ストリープ「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」
サリー・ホーキンス「シェイプ・オブ・ウォーター」
ジェシカ・チャステイン「モリーズ・ゲーム（原題）」
ミシェル・ウィリアムズ「All the Money in the World」
▽主演男優賞（コメディ／ミュージカル）
スティーブ・カレル「Battle of the Sexes」
アンセル・エルゴート「ベイビー・ドライバー」
ジェームズ・フランコ「The Disaster Artist」
ヒュー・ジャックマン「グレイテスト・ショーマン」
ダニエル・カルーヤ「ゲット・アウト」
▽主演女優賞（コメディ／ミュージカル）
シアーシャ・ローナン「レディ・バード（原題）」
マーゴット・ロビー「アイ、トーニャ（原題）」
エマ・ストーン「Battle of the Sexes」
ジュディ・デンチ「Victoria and Abdul」
ヘレン・ミレン「ロング，ロングバケーション」
▽助演男優賞
ウィレム・デフォー「ザ・フロリダ・プロジェクト（原題）」
アーミー・ハマー「コール・ミー・バイ・ユア・ネーム（原題）」
リチャード・ジェンキンス「シェイプ・オブ・ウォーター」
クリストファー・プラマー「All the Money in the World」
サム・ロックウェル「スリー・ビルボード」
▽助演女優賞
ローリー・メトカーフ「レディ・バード（原題）」
アリソン・ジャネイ「アイ、トーニャ（原題）」
メアリー・J・ブライジ「マッドバウンド 哀しき友情」
ホン・チャウ「ダウンサイズ」
オクタビア・スペンサー「シェイプ・オブ・ウォーター」
▽脚本賞
ギレルモ・デル・トロ＆バネッサ・テイラー「シェイプ・オブ・ウォーター」
グレタ・ガーウィグ「レディ・バード（原題）」
リズ・ハンナ＆ジョシュ・シンガー「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」
マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」
アーロン・ソーキン「モリーズ・ゲーム（原題）」
▽アニメーション映画賞
「リメンバー・ミー」
「The Breadwinner」
「ゴッホ 最期の手紙」
「Ferdinand」
「ボス・ベイビー」
▽外国語映画賞
「最初に父が殺された」（カンボジア）
「ナチュラルウーマン」（チリ）
「女は二度決断する」（ドイツ）
「The Square」（スウェーデン）
「Loveless」（ロシア）
▽作曲賞
「シェイプ・オブ・ウォーター」
「スリー・ビルボード」
「ダンケルク」
「ファントム・スレッド（原題）」
「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」
▽主題歌賞
“Home” 「Ferdinand」
“Mighty River” 「マッドバウンド 哀しき友情」
“Remember Me” 「リメンバー・ミー」
“The Star” 「The Star」
“This Is Me” 「グレイテスト・ショーマン」