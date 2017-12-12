第75回ゴールデングローブ賞、『シェイプ・オブ・ウォーター』最多7部門ノミネート
第75回ゴールデングローブ賞のノミネーションが、現地時間11日に発表された。
ギレルモ・デル・トロ監督の映画『シェイプ・オブ・ウォーター』が作品賞、主演女優賞、助演女優賞、助演男優賞、監督賞を含む7部門で最多ノミネート。さらに『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』や『スリー・ビルボード』が6部門で選出されている。
また、テレビシリーズでは人気シリーズをはじめ、2017年に放送がスタートした「ハンドメイド・テール／侍女の物語」や「The Marvelous Mrs. Maisel」、「Smilf」、今年11年ぶりに復活した「ふたりは友達？ ウィル＆グレイス」もノミネートされた。
司会はコメディアンで司会者のセス・マイヤーズが務め、来年1月7日に行われる予定である。
●第75回ゴールデングローブ賞 主なノミネート
▼作品賞(ドラマ部門)
『ダンケルク』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『シェイプ・オブ・ウォーター』
『スリー・ビルボード』
『Call Me by Your Name』
▼主演女優賞(ドラマ部門)
ジェシカ・チャスティン『Molly’s Game』
サリー・ホーキンス 『シェイプ・オブ・ウォーター』
フランシス・マクドーマンド『スリー・ビルボード』
メリル・ストリープ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ミシェル・ウィリアムズ『All The Money In The World』
▼主演男優賞(ドラマ部門)
ティモシー・シャラメ『Call Me by Your Name』
ダニエル・デイ＝ルイス『Phantom Thread』
トム・ハンクス『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ゲイリー・オールドマン『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』
デンゼル・ワシントン『Roman J. Israel, Esq.』
▼作品賞(ミュージカル・コメディー部門)
『The Disaster Artist』
『ゲット・アウト』
『グレイテスト・ショーマン』
『I, Tonya』
『Lady Bird』
▼主演女優賞(ミュージカル・コメディー部門)
ジュディ・デンチ 『ヴィクトリア・アンド・アブドゥル』
ヘレン・ミラン 『The Leisure Seeker』
マーゴット・ロビー『I, Tonya』
シアーシャ・ローナン『Lady Bird』
エマ・ストーン『Battle of the Sexes』
▼主演男優賞(ミュージカル・コメディー部門)
スティーヴ・カレル『Battle of the Sexes』
アンセル・エルゴート『ベイビー・ドライバー』
ジェームズ・フランコ 『The Disaster Artist』
ヒュー・ジャックマン『グレイテスト・ショーマン』
ダニエル・カルーヤ 『ゲット・アウト』
▼作品賞(テレビシリーズ：ドラマ部門)
「ゲーム・オブ・スローンズ」
「ハンドメイド・テール／侍女の物語」
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
「THIS IS US 36歳、これから」
「ザ・クラウン」
▼主演女優賞(テレビシリーズ：ドラマ部門)
カトリーナ・バルフ「アウトランダー」
クレア・フォイ「ザ・クラウン」
マギー・ギレンホール 「The Deuce」
キャサリン・ラングフォード「13の理由」
エリザベス・モス「ハンドメイド・テール／侍女の物語」
▼主演男優賞(テレビシリーズ：ドラマ部門)
ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」
スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」
フレディ・ハイモア「グッド・ドクター 禁断のカルテ」
ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」
リーヴ・シュレイバー「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」
▼作品賞(テレビシリーズ：コメディー部門)
「Black-ish」
「The Marvelous Mrs. Maisel」
「Master Of None」
「Smilf」
「ふたりは友達？ ウィル＆グレイス」
▼主演女優賞(テレビシリーズ：コメディー部門)
パメラ・アドロン「Better Things」
アリソン・ブリー「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
レイチェル・ブロズナハン「The Marvelous Mrs. Maisel」
イッサ・レイ「Insecure」
フランキー・ショー「Smilf」
▼主演男優賞(テレビシリーズ：コメディー部門)
アジズ・アンサリ「Master Of None」
ケヴィン・ベーコン 「アイ・ラブ・ディック」
ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」
エリック・マコーマック 「ふたりは友達？ ウィル＆グレイス」
アンソニー・アンダーソン「Black-ish」
▼監督賞
ギレルモ・デル・トロ『シェイプ・オブ・ウォーター』
マーティン・マクドナー『スリー・ビルボード』
クリストファー・ノーラン『ダンケルク』
リドリー・スコット『All The Money In The World』
スティーヴン・スピルバーグ『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』