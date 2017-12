現地時間11日、第75回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、テレビドラマ部門では、ニコール・キッドマンとリース・ウィザースプーンの「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」が最多となる4部門6ノミネートを果たし、ベティ・デイヴィスとジョーン・クロフォードの確執を描いた「フュード/確執 ベティvsジョーン」が4ノミネートで続いた。

受賞結果は、来年1月7日(現地時間)に米ロサンゼルスで行われる授賞式で発表される。(澤田理沙)

テレビドラマ部門のノミネートは以下の通り。

■作品賞(ドラマシリーズ)

「ゲーム・オブ・スローンズ」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題) / The Handmaid's Tale」

「THIS IS US 36歳、これから」

「ザ・クラウン」

■女優賞(ドラマシリーズ)

カトリーナ・バルフ 「アウトランダー」

クレア・フォイ 「ザ・クラウン」

マギー・ギレンホール 「ザ・デュース(原題) / The Deuce」

キャサリン・ラングフォード 「13の理由」

エリザベス・モス 「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題)」

■男優賞(ドラマシリーズ)

ジェイソン・ベイトマン 「オザークへようこそ」

ボブ・オデンカーク 「ベター・コール・ソウル」

スターリング・K・ブラウン 「THIS IS US 36歳、これから」

リーヴ・シュレイバー 「レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー」

フレディ・ハイモア 「ベイツ・モーテル」

■作品賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

「マスター・オブ・ゼロ」

「SMILF(原題)」

「ウィル&グレイス」

■女優賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

パメラ・アドロン 「ベター・シングス(原題) / Better Things」

アリソン・ブリー 「GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」

レイチェル・ブロズナハン 「マーベラス・ミセス・メイゼル」

イッサ・レイ 「インセキュア」

フランキー・ショウ 「SMILF(原題)」

■男優賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

アンソニー・アンダーソン 「ブラッキッシュ(原題)」

アジズ・アンサリ 「マスター・オブ・ゼロ」

ケヴィン・ベーコン 「アイ・ラブ・ディック」

ウィリアム・H・メイシー 「シェイムレス 俺たちに恥はない」

エリック・マコーマック 「ウィル&グレイス」

■作品賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

「FARGO/ファーゴ」

「フュード/確執 ベティvsジョーン」

「The Sinner -記憶を埋める女-」

「トップ・オブ・ザ・レイク 〜チャイナガール」

■女優賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

ジェシカ・ビール 「The Sinner -記憶を埋める女-」

スーザン・サランドン 「フュード/確執 ベティvsジョーン」

ニコール・キッドマン 「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

ジェシカ・ラング 「フュード/確執 ベティvsジョーン」

リース・ウィザースプーン 「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

■男優賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

ロバート・デ・ニーロ 「嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺」

ジュード・ロウ 「ピウス13世 美しき異端児」

カイル・マクラクラン 「ツイン・ピークス The Return」

ユアン・マクレガー 「FARGO/ファーゴ」

ジェフリー・ラッシュ 「ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン」

■助演女優賞(テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画)

ローラ・ダーン 「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

アン・ダウド 「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題)」

クリッシー・メッツ 「THIS IS US 36歳、これから」

ミシェル・ファイファー 「嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺〜」

シェイリーン・ウッドリー 「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

■助演男優賞(テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画)

デヴィッド・ハーバー 「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

アルフレッド・モリナ 「フュード/確執 ベティvsジョーン」

クリスチャン・スレイター 「MR. ROBOT/ミスター・ロボット」

アレキサンダー・スカルスガルド 「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

デヴィッド・シューリス 「FARGO/ファーゴ」