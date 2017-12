その年の最も優れた映画とドラマを、ハリウッド外国人映画記者協会の所属会員が選定するゴールデン・グローブ賞。毎年初めに発表されるこの賞は、その直後に行われるアカデミー賞の前哨戦としても注目されている。事実、前年度は『ムーンライト』が作品賞、ケイシー・アフレックとエマ・ストーンが主演男優/女優賞を受賞と、その翌月に行われたアカデミー賞と同じ結果になった。そんなゴールデン・グローブ賞の第75回授賞式が、今回もAXNにて2018年1月8日(月・祝)に日本独占生中継となる。

比較的張り詰めた空気が漂うアカデミー賞授賞式と違い、お酒や食事もふるまわれるテーブル席で周囲の人と語らいながら進行するスタイルから、「Party of the Year」と言われるゴールデン・グローブ賞授賞式。映画・ドラマファンともに注目のこの授賞式では、リラックスした表情のスターたちを見ることができるのも大きな特徴だ。

75周年を迎える今回は、例年以上に華やかで趣向をこらした授賞式になると見られている。ビバリーヒルズのビバリー・ヒルトン・ホテルで開催されるその授賞式で司会を務めるのは、人気トークショー『Late Night with Seth Meyers』のホストであるセス・マイヤーズ。エミー賞授賞式も務めた経験がある彼は、『THIS IS US 36歳、これから』に本人役でカメオ出演したほか、俳優として『ケイト・レディが完璧な理由』や『ニューイヤーズ・イブ』に参加している。

ノミネートは現地時間2017年12月11日(月)に発表予定。第75回ゴールデン・グローブ賞授賞式はAXNにて、2018年1月8日(月・祝)10:00より同時通訳版が、HD字幕版が1月13日(土)12:00より放送となる。また、それぞれの放送時には、続けて75周年記念番組(HD字幕版)もオンエアとなる。(海外ドラマNAVI)