日米両国から大きな注目を集める、プロ野球の大谷翔平選手(23)。ポスティングシステムを利用してのロサンゼルス・エンゼルスへの移籍が決まり、「大リーガー・大谷」の活躍が早くも期待されている。

そんななか、2017年12月9日(現地時間)に本拠地・米カリフォルニア州アナハイムのエンゼルスタジアムで行われた入団会見では、大谷選手のある変化に関心が集まった。ショックを受ける人まで現れている。

赤いユニフォームよりも気になるのは...

新しい背番号17の赤いユニフォームに袖を通し、入団記者会見に臨んだ大谷選手は、「Hi, my name is Shohei Ohtani.」とあいさつ。会場に集まった約1000人のファンは大いに沸いた。

一方、日本の古参ファンは大谷選手のある変化にめざとく気付いた。髪の毛を整えているのに加え、眉毛が変わっているというのだ。

「大谷って、こんなに眉細かったかな?と、見慣れない赤いユニフォームより、そっちが気になった」

「なんか違和感ある...と思ったら眉毛だった!眉毛ひとつで人相変わるものですね...」

「眉いじりすぎだろw エンゼルスなのにヤンキーかよw」

「大谷の平行眉を返せ」

といった反応がツイッターに投稿された。

たしかに、マスコミ各社の映像や画像を確認すると、以前は黒く凛々しかった眉毛が薄くなっているように見える。

「ベスト眉ニスト」受賞歴も

大谷選手は2016年の「ベスト眉ニスト」に選出された眉毛の持ち主。アイブロウトリートメントサロン「アナスタシア」が全国の20〜50代の男女1000人を対象に実施したアンケート調査で、「最も眉の美しい人」の「アスリート・著名人部門」男性1位に選ばれた。

同社は大谷選手の眉毛について、こう分析している。

「骨格、筋肉に沿って左右バランスがとれた一文字の眉が、真っ直ぐなまなざしをより印象的なものにしています。笑った時に表情に合わせて下がる眉尻が、確固たる信念とプロ意識の中に、ひたむきな『野球少年』の純真さ、少年っぽさを、さりげなく感じさせ、爽やかな大谷翔平選手の魅力につながっています。観ている人へ自分自身の初心を思い起こさせてくれるような、素敵な眉です」

上述のように、眉毛の変化を寂しがる声もあがっているが、

「眉やら髪やら整えて凛々しかった」

「眉薄くしてキリっとした感じになっている...!」

と、評価するツイートもみられる。