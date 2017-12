2005年に ドナルド・トランプ 氏(現米大統領)の3人目の妻となったメラニア夫人が、「またか」と呆れそうなニュースが飛び込んできた。なんとトランプ大統領は“幸せの絶頂”だったはずのその時期に、別の女性の唇を奪おうとしたのである。しかもそれを暴露したのは、TVパーソナリティとして有名なジュリエット・ハディ(Juliet Huddy)だ。女好きとして有名な大統領は、彼女にいったい何をしようとしたのか。元「Fox News」のアンカーであるジュリエット・ハディが、2005年にドナルド・トランプ氏と会ったと発言。その時すでにメラニア夫人と結婚していたトランプ大統領だが、ジュリエットに対して思いもよらぬ行動に出たもよう。ジュリエットはラジオ番組『Mornin’!!! With Bill Schulz』に出演し、このように明かしている。「トランプ氏は、トランプ・タワーで私にランチを御馳走してくれたの。2人きりだったわ。」「エレベーターの中で、彼は私に『さようなら』と言ったの。その時、彼のボディガードがいたけど。」「でも彼は私の頬ではなく、唇にキスしようとしたの。」「別に腹は立たなかったわ。でもこう思った―『ああ、なんてこと』って。」トランプ氏がホストを務めヒットさせたリアリティ番組『アプレンティス(The Apprentice)』のセットにも招待されたというが、ジュリエットの心境は?「驚いたわ、唇を狙われたんだもの。でも別に脅威は感じなかった。」「ランチに行ったのは、『アプレンティス』で一緒に何かできないか話し合うためだった。(彼が私を呼んだのは)私が当時ホストを務めていた番組を見てくれていたからよ。とにかく問題はなかったわ。妙な瞬間ではあったけれど、その後に何かしようとしたワケでもなかったの。」さらにその数年後、トランプ大統領は彼女の番組に出演したが、カメラが回っていない時にオーディエンスやプロデューサーに対し「彼女を口説こうとしたけど、追い払われたよ」と述べ、笑っていたという。ちなみにトランプ大統領は2013年にもハンガリー美女を気に入り、ホテル客室に誘ったことを今年1月に暴露されている。多感な年頃の息子バロン君、夫に少々嫌気がさしているとされるメラニア夫人も、内心「またこんな情けない話が話題になるなんて…」と呆れかえっていることだろう。画像は『First Lady Melania Trump 2017年3月29日付Facebook「POTUS & I were thrilled to stop by the Women's Empowerment Panel held at the @WhiteHouse today!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 ケイ小原)