「小鳥遊事務所」に集められた、未来を担うアイドルの卵たち。お互いに出会ったばかりの7人は、性格も個性もバラバラ。けれど、それぞれに異なる魅力を持ち、アイドルとしての未知の可能性を秘めていた。



グループを結成し、共に第一歩を踏み出した彼らの名は「IDOLiSH7」。光り輝くステージで歌い踊る姿は、やがて人々の心を惹きつけていく。華やかだが、時に厳しいアイドルの世界で彼らは夢を抱きながら、その頂点を目指す――!

弱小国家イナコに姫として生まれた主人公。貧しいながらも平和に暮らしていたある日、 隣国の武力国家ミリドニアが攻めてきた!王は負傷、国力の差も歴然。 このままではイナコが危ない!そんな中、母である王妃に呼び出され 「なんとかしてきて♪」とノープランで放り出される。



目的地は当の武力国家ミリドニア。そして勢力を二分する 宗教国家セレンファーレン。ところが先々で出会う王子たちは 一筋縄ではいかないクセ者ばかり!彼らを懐柔して、 イナコを守ることができるのか…!?



特産品をつめ込んだ“キャラバン”と、 母からもらった謎の“心略図”を携えてダメ王子たちとのドタバタ恋愛物語が動き出す

クールで無口。他人と馴れ合わないミステリアスな転校生「小泉さん」彼女は日々おいしいラーメンを追い求めるラーメンのプロだった…!?



ガツンと本格派ラーメングラフィティいざ着丼!

混沌がすべてを支配する大陸、アトラタン。人々は混沌により生じる災害に怯え、それを鎮める力”聖印”を持つ者、<君主>に守られ生きてきた。だが、いつしか君主達は「人々の守護」という理念を捨て、互いの聖印と領土を奪い合う戦乱へと突入していく。



その中、理念なき君主たちを軽蔑する孤高の魔法師シルーカと、故郷を圧政から解放するべく修練の旅を続ける放浪の騎士テオは出会う。テオの理想に触れたシルーカの強引な策略により、主従の契約を交わすことになった二人は、戦乱の巻き起こる大陸に、変革をもたらしていく。

ヘンドリクセンとドレファスの二大聖騎士長の支配から王国を奪還した<七つの大罪>とエリザベス、ホーク。王国誕生祭も無事に終わり、リオネス王国にようやく平和が訪れた。だが、次なる脅威の予兆は確実に生まれつつあった――

授業中にバレずに漫画を読みたい。大好きなお菓子をふりかけにしてご飯を食べてみたい。気になるあの子のノートを覗き見してみたい。そんなことを思った経験はないだろうか!?不思議な本「ピカちん大百科」から注文するとすぐに届く「ピカちんキット」。99パーセント完成しているピカちんキットに、あと1パーセントのピラメキを足せば、欲望叶えホーダイの爆笑発明ライフが始まる!

長谷川康太、17歳、高校2年生。平凡オブ平凡な日々を送っていた康太は、同じ聖川高校に通う、水野祐、吉野俊介、西宮諒、源誠一郎と出会う。途端に彼の平凡な日常はキラキラした光に彩られはじめて――。



そんなサンリオ男子たちの出会いとキラキラした青春の物語。

佑河家に代々伝わる止界術



止界術を使うと、森羅万象が止まった“止界”に入る事が出来る。ある日、主人公樹里の甥と兄が、誘拐犯にさらわれてしまう。救出の為にやむを得ず“止界術”を使うが、そこにいるはずのない自分以外の“動く”人間たちに急襲される。彼らは、止界術を崇める「真純実愛会」。止界術を使用する際に必要な“石”をめぐり、止界の謎、佑河家の謎が徐々に解明されてゆく…

この春から高校一年生になる、人見知りな女の子、一之瀬花名。彼女はとある理由から都会の両親のもとを離れ、いとこの志温が管理人を務めるアパート“てまりハイツ”で暮らしている。新しい高校、新しい毎日の中で起こる、素敵な出会いの数々。花名はまわりの人たちとゆっくり心を通わせて、楽しくてきらきらとした時間を過ごしていく。子どもみたいにはしゃいだり、大人みたいにドキドキしたり……かわいさ溢れ、心あたたまる、スロウな成長物語。

世に災いをもたらす「クロウカード」を集め、魔法の力で自分のカードに変えたさくらは、桜満開の4月、中学1年生に進級した。そこで香港に帰国していた小狼と再会し、一緒に学校へ通えることを喜び合ったのもつかの間、ある夜、集めたカードに異変が…!



さらに友枝町では、不思議な出来事が次々起こり、さくらは夢で出会った「鍵」に導かれ、再びカードを集め始める。そんな中、クラスに女の子が転校してきて…

上野の公園にひっそりと佇むアジト。そこにいるのは3人の小学生の女の子たち――。そう、彼女たちこそ上野を守る正義の組織「カラーズ」!! 結衣、さっちゃん、琴葉の3人は今日も平和な上野の平和を守るため、日夜(嘘、夕方まで)街をかけ回るのである!!

両親を飛行機事故で亡くした竜一&虎太郎兄弟。そんな二人を引き取ったのが、同じ事故で息子夫婦を亡くした森ノ宮学園の理事長だった。



でもその条件は、学園内に設けられた保育ルームで竜一がベビーシッターをすること!



お母さん先生のために学園内に設けられた保育ルーム。竜一はそこの人手不足を補うために作られた「ベビーシッター部」の部員第一号となり…!?

大和守安定が”とある本丸”から旅立ったあとの大晦日。刀剣男士たちは、人間のように正月を祝うことを計画する。一方、源氏の重宝である『髭切』・『膝丸』が顕現、最古参の加州清光は、主から新刀剣男士のお世話係を命じられ本丸を案内する。そんな中、加州清光・獅子王・蛍丸・明石国行・髭切・膝丸に出陣の命が下り……

玄関を開けるとJSがいた――



「やくそくどおり、弟子にしてもらいにきました!」



16歳にして将棋界の最強タイトル保持者「竜王」となった九頭竜八一の自宅に押しかけてきたのは、小学三年生の雛鶴あい。九歳。



「え?、…弟子?え?」「…おぼえてません?」



覚えてなかったが始まってしまったJSとの同居生活。ストレートなあいの情熱に、八一も失いかけていた熱いモノを取り戻していくのだった。

「今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる!」



とある中学校、隣の席になった女の子・高木さんに何かとからかわれる男の子・西片。高木さんをからかい返そうと日々奮闘するが…?



そんな高木さんと西片の、全力“からかい”青春バトルがスタート!

慶長の世に起きたる三代将軍世継ぎ争いは、甲賀、伊賀の忍法殺戮合戦へと飛び火、それは凄惨を極めた。散り行く花弁たちの中にあり、愛に生きようとした男と女もまた、儚くも美しく散った――が、しかし。伝え聞くところ、服部半蔵が継子・響八郎の手によって、つかの間か、永劫か――二枚の花弁は生を与えられ、忘れ形見をまた2つ、残したという。甲賀八郎、伊賀響。それぞれに父、母に良く似た眼を持って生まれた宿命の子供たち。



時は寛永、太平の世。忍びはもはや無用の長物、行く末は陰り行くのみ。“血”と“力”によってなんとかその礎を磐石なものにせんと、甲賀、伊賀の者達は八郎、響にあることを望んだ。



“契り”――実の兄妹にして、二人は契りを結ぶ宿命を背負わされていた。



宿命に翻弄され、迷い生きる八郎と、己の深き真情に従い、愛に生きる響。二人が織り成す生の先には、未知なる現象“桜花”が生まれ、其処に乱世の影がにじり寄る…

大好きなゲームを気ままに遊びながら、それとなく満足した日常を過ごしていたライトとヨミ。誰もが寝静まる深夜、ライトは「王」と呼ばれる者の遣いであるアルファから誘いを受け、ヨミとともに異世界へと吸い込まれる。現実世界から転生したふたりには、「囚われのメロディ姫」を“マオー”から救うためクエストが与えられる。



このミッションを「天命」とまで感じるライトと、やや面倒なことになった…と感じるヨミ、そこへ「王」のしもべであるA.I.ロボのアルファが加わりパーティーを結成。アルファの持つプログラムでレベルを上げながら(!?)冒険をユル〜く進めることになるが、 果たしてそのゆくえは…。

前年の全国大会<インターハイ>を制した主人公・小野田坂道が所属する総北高校。チームを引っ張った先輩たちが卒業・引退し、新たな世代のチームとして始動した彼らは、互いに刺激し合い、支え合い、高め合いながら、連覇を目指してインターハイの切符を勝ち取った。そして迎えた決戦の時。ライバルであり王座奪還を狙う箱根学園、怪物レーサー御堂筋を擁する京都伏見、そして全国の強豪たちが一堂に集い、優勝を目指して激しくぶつかり合う!選手全員が各々に秘める想い。直線を疾走するスプリンターとして、山を制すクライマーとして、そしてチームを勝利に導くエースとして…



栄光へのそれぞれのゴールライン=“GLORY LINE”を最初に駆け抜けるのは、果たして誰なのか―!?

とある大陸の、とある時代。大陸を南北に分断した大戦は終結し、世の中は平和へ向かう気運に満ちていた。



戦時中、軍人として戦ったヴァイオレット・エヴァーガーデンは、軍を離れ大きな港町へ来ていた。戦場で大切な人から別れ際に告げられた「ある言葉」を胸に抱えたまま――。



街は人々の活気にあふれ、ガス灯が並ぶ街路にはトラムが行き交っている。ヴァイオレットは、この街で「手紙を代筆する仕事」に出会う。それは、依頼人の想いを汲み取って言葉にする仕事。



彼女は依頼人とまっすぐに向き合い、相手の心の奥底にある素直な気持ちにふれる。そして、ヴァイオレットは手紙を書くたびに、あの日告げられた言葉の意味に近づいていく。

原書に選ばれた「メドヘン」と呼ばれる少女たちは一流の「原書使い」になることを目指して、世界各国の魔法学園で勉強中。



彼女たちの目標は、年に一度、各校の代表選手たちが互いの実力を競いあう魔法バトル大会「ヘクセンナハト」で優勝すること。優勝者には、なにか一つだけ願いが叶う魔法が与えられるという。



ある日、メンバー不足で出場停止が危ぶまれる日本校のリーダー土御門静の前に、読書と空想が好きな女子高生、鍵村葉月が現れた。あまり友達のいない、ぼっち気味な葉月は、なぜか強力な力を持つ『シンデレラ』の原書に選ばれ、魔法学園に入学することになる…

デスマーチ真っ最中のプログラマー“サトゥー”こと鈴木一郎。仮眠を取っていたはずが、気が付くと異世界に…!?



視界の端には、仮眠前に作っていたゲームを思わせるメニュー画面。レベル1の初期状態。ただし初心者救済策として実装したばかりの「全マップ探査」とマップ殲滅ボム「流星雨」×3付。目の前には蜥蜴人の大軍が!助かるために「流星雨」を使用したサトゥーは、その結果レベルが310となり莫大な財宝を手に入れる―。



夢か現か、ここにサトゥーの旅が始まる!

ごく普通の生活を送る男子高校生・柏木空はある日、旅先のエジプトにいる自称“冒険家”の父から突如、ミイラを送りつけられる。「面白いミイラを見つけたからお前に預けることにした!」と書かれた父の手紙におののく空。だが、送られてきた大きな棺から現れたのは、全長12cm!?なんと手のひらサイズのミイラだった…。小さい上に、臆病で、泣き虫、でも何ともいえない可愛さのミイラにミーくんと名づけ面倒を見ることになる空。一つ屋根の下、一緒に暮らし始める空とミーくんの共同生活とは……。

家業の駄菓子屋を継ぎたくない鹿田ココノツと駄菓子マニアの不思議な美少女・ほたる。 ほたるはココノツに駄菓子屋を継がせるため、たびたび店を訪れるようになる。 ほたると一緒に過ごすココノツは順調に駄菓子店長への道を進んで……いるかはわからないが、 友人の遠藤豆・遠藤サヤとともに楽しい夏休みはまだまだ続く!?

2017年もそろそろ終わり。年を越すとまた新しいアニメが続々と約50作品もスタートすることになります。今季のマンガ原作作品は永井豪の「デビルマン」を湯浅政明監督が最後のシーンへ向けて描く「DEVILMAN crybaby」、伊藤潤二作品を集めた「伊藤潤二『コレクション』」、18年ぶりの続編となる「カードキャプターさくら クリアカード編」、藤崎竜の「封神演義」を再びアニメ化する「覇弓 封神演義」、ネットを中心として人気で3カ月の放送延期までネタっぽさで話題になった「ポプテピピック」など。小説原作作品は「京都アニメーション大賞」大賞受賞作品待望のアニメ化である「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」、総集編劇場版も好評だった「オーバーロード供廖⊃裕い痢屬覆蹐Α彎説を原作とした「デスマーチからはじまる異世界狂想曲」、第20回電撃小説大賞・大賞受賞作品「博多豚骨ラーメンズ」、「甲賀忍法帖」の10年後が舞台で「バジリスク〜甲賀忍法帖〜」の続編にあたる「バジリスク〜桜花忍法帖〜」など。ゲーム原作では、人気のスマートフォン向けゲームが原作の「アイドリッシュセブン」、原作ゲームに大幅アレンジが加えられているとみられる「Fate/EXTRA Last Encore」などがあります。また、オリジナル作品として「ダーリン・イン・ザ・フランキス」「メルヘン・メドヘン」「宇宙よりも遠い場所」「刀使ノ巫女」「gdメン gdgd men's party」が放送されます。以下に放送開始が近いものから順にリスト化したので、視聴・録画の際の参考にしてください。なお、2018年1月開始予定だった「Butlers〜千年百年物語〜」は諸般の事情で2018年4月開始への変更が決まっているので除外しています。探偵オペラ ミルキィホームズ アルセーヌ 華麗なる欲望・放送情報TOKYO MX:12/31(日)・作品情報2009年から展開されているメディアミックス企画「Project MILKY HOLMES」の、1年ぶりのアニメ新作。2010年秋・2012年冬・2013年夏・2015年冬と、これまでにテレビアニメが4期にわたって放送されたほか、2011年8月・2012年8月・2012年12月・2016年12月とテレビスペシャルが4度放送され、2016年2月には劇場版も公開されている。・スタッフコピーライト表記:© bushiroad All Rights Reserved.Twitter:@milkyholmesハッシュタグ:#milkyholmes主題歌:ミルキィホームズ「Reflection」・キャストシャーロック・シェリンフォード:三森すずこ譲崎ネロ:徳井青空エルキュール・バートン:佐々木未来コーデリア・グラウカ:橘田いずみアルセーヌ:明坂聡美トゥエンティ:岸尾だいすけストーンリバー:寺島拓篤ラット:下野紘1分半でわかるミルキィホームズ - YouTubeアイドリッシュセブン・放送情報・第1話&第2話一挙放送スペシャルTOKYO MX:1/1(月) 20:00〜BS11:1/2(火) 24:00〜サンテレビ:1/3(水) 25:30〜KBS京都:1/4(木) 22:30〜テレビ北海道:1/4(木) 25:35〜TVQ:1/4(木) 26:00〜テレビ愛知:1/4(木) 26:05〜・第3話以降TOKYO MX:1/7(日) 22:30〜KBS京都:1/7(日) 23:00〜サンテレビ:1/7(日) 24:30〜テレビ愛知:1/7(日) 26:35〜(第4話以降は26:05〜)BS11:1/9(火) 24:00〜テレビ北海道:1/9(火) 26:05〜TVQ:1/9(火) 26:35〜・作品情報原作は2015年8月から配信されているスマートフォン向けゲーム。キャラクターデザインの原案を「神風怪盗ジャンヌ」「満月をさがして」の種村有菜が担当しており、LaLaDXで漫画版連載を行っている。テレビ放送に先駆けて、2017年11月3日(金)から第1話・第2話の先行上映版の配信が行われている。監督は「シャングリ・ラ」の別所誠人で、スーパーバイザーを「Re:CREATORS」「アルドノア・ゼロ」「Fate/Zero」のあおきえいが担当する。シリーズ構成は「Fate/Aporypha」「Fate/Grand Order -First Order-」などで脚本を務めた関根アユミ。・スタッフ原作:バンダイナムコオンライン、都志見文太キャラクター原案:種村有菜監督:別所誠人スーパーバイザー:あおきえいシリーズ構成:関根アユミアニメーションキャラクターデザイン:深川可純総作画監督:猪股雅美、サトウミチオ美術監督:高橋麻穂色彩設計:篠原真理子2Dデザイン:盒鏡饗澄∋嵬醋變病(ステロタイプ)撮影監督:津田涼介CGディレクター:ヨシダ.ミキ3Dワークス:井口光隆編集:右山章太音響監督:濱野高年音楽:加藤達也音楽制作:ランティスアニメーション制作:TROYCA製作:アイナナ製作委員会コピーライト表記:©BNOI/アイナナ製作委員会Twitter:@iD7Mng_Ogamiハッシュタグ:#アイナナ #アニナナ・キャスト和泉一織:増田俊樹二階堂大和:白井悠介和泉三月:代永翼四葉環:KENN逢坂壮五:阿部敦六弥ナギ:江口拓也七瀬陸:小野賢章八乙女楽:羽多野渉九条天:斉藤壮馬十龍之介:佐藤拓也小鳥遊音晴:千葉進歩大神万理:興津和幸小鳥遊紡:佐藤聡美八乙女宗助:小西克幸姉鷺カオル:川原慶久アイドリッシュセブン PV第1弾 - YouTubeダメプリ ANIME CARAVAN・放送情報・放送直前スペシャルTOKYO MX:1/3(水) 23:30〜KBS京都:1/3(水) 23:00〜サンテレビ:1/3(水) 24:00〜BSフジ:1/3(水) 24:00〜AT-X:1/3(水) 24:30〜ほかdアニメストア:1/4(木) 12:00〜テレビ愛知:1/6(土) 25:50〜・本編TOKYO MX:1/10(水) 24:00〜KBS京都:1/10(水) 24:00〜サンテレビ:1/10(水) 24:00〜BSフジ:1/10(水) 24:00〜AT-X:1/10(水) 24:30〜ほかdアニメストア:1/11(木) 12:00〜テレビ愛知:1/13(土) 25:50〜・作品情報原作は2016年3月から配信されているスマートフォンアプリ「DAME×PRINCE(デイム×プリンス)」。ジャンル名は「ダメ王子を愛で育てる恋愛アドベンチャー」で、キャストはアプリ版と同一。監督は「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ」の星野真。シリーズ構成は「魔法少女リリカルなのはViVid」「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ」「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」の小林成朗。放送直前スペシャルはナレク役・石川界人とリュゼ役・斉藤壮馬が出演し、作品や先行カット紹介、キャストトークを行う。・スタッフ原作:NHN PlayArtキャラクター原案:アリクイ堂シナリオ監修:StoryWorks監督:星野真シリーズ構成:小林成朗キャラクターデザイン:渡辺るりこアニメーション制作:スタジオ フラッドアニメーションプロデュース:AZクリエイティブコピーライト表記:©DAME×PROJECT / NHN PlayArt Corp.Twitter:@damepri_animeハッシュタグ:#ダメプリ #ダメプリアニメOP:BREAKERZED:リュゼ(斉藤壮馬)、メア(木村良平)「Light&Shade」ED:テオ(前野智昭)、リオット(武内駿輔)、クロム(竹本英史)「Promise」ED:ナレク(石川界人)、ヴィーノ(梅原裕一郎)「Treasure」・キャストアニ:矢作紗友里ナレク:石川界人ヴィーノ:梅原裕一郎リュゼ:斉藤壮馬メア:木村良平テオ:前野智昭リオット:武内駿輔クロム:竹本英史グリまる:齋藤彩夏TVアニメ『ダメプリ ANIME CARAVAN』ティザーPV - YouTubeラーメン大好き小泉さん・放送情報AT-X:1/4(木) 20:00〜ほかTOKYO MX:1/4(木) 22:00〜BS11:1/4(木) 25:00〜MBS:1/6(土) 26:38〜・作品情報原作は「まんがライフSTORIA」連載作品で、既刊5巻。スマートフォン向けゲーム「ラーメン大好き小泉さん」もリリースされる予定になっていて、事前登録受付中。監督は「学園都市アスタリスク」「うーさーのその日暮らし 覚醒編」のセトウケンジ。シリーズ構成は1月開始作品で「刀使ノ巫女」「BEATLESS」も担当している盒粁玉蕁・スタッフ原作:鳴見なる監督:セトウケンジシリーズ構成:盒粁玉シナリオ:盒粁玉蕁浦畑達彦、関根アユミキャラクターデザイン:谷拓也総作画監督:谷 拓也、桜井正明美術監督:若林里紗(アトリエPlatz)色彩設計:松山愛子撮影監督:浅黄康浩編集:三嶋章紀音響監督:本山哲音響制作:グルーヴ音楽:田中貴、細野しんいち音楽プロデューサー:福田正夫音楽制作:フライングドッグキャスティングプロデューサー:谷村誠ビデオ編集:IMAGICAアニメーション制作:Studio五組、AXsiZコピーライト表記:©鳴見なる・竹書房/「ラーメン大好き小泉さん」製作委員会Twitter:@ramen_koizumiハッシュタグ:#ramen_anime #ラーメン大好き小泉さんOP:鈴木みのり「FEELING AROUND」ED:西沢幸奏「LOVE MEN HOLIC」・キャスト小泉さん:竹達彩奈大澤悠:佐倉綾音中村美沙:鬼頭明里高橋潤:原由実刀使ノ巫女・放送情報AT-X:1/5(金) 21:30〜ほかTOKYO MX:1/5(金) 25:05〜MBS:1/5(金) 26:55〜BS11:1/7(日) 25:00〜※2クール作品・作品情報古来、人の世を脅かしてきた異形の存在・荒魂を御刀によって祓う神薙ぎの巫女。制服に帯刀が主な出で立ちの彼女たちは、刀使(とじ)と呼ばれる。正式には警察組織に属する特別祭祀機動隊。御刀の所持を公認された超法規的な国家公務員でありながら、そのほとんどは全国に五ヶ所存在する中高一貫の訓練学校に通う女子生徒たちである。ごく普通の学園生活をおくる彼女たちだが、ひとたび職務となれば、御刀を手にし、様々な超常の力を発揮して人々を守って戦う。この春。全国五校から選りすぐりの刀使たちが集い、各々の技を競う恒例の大会が催されようとしていた。大会に向け、多くの刀使たちが修練に励む中、ひときわ強い思いを秘め、ひとり技を磨く少女がいた。彼女が構えた御刀の切っ先が向くその先は―。漫画・スマートフォン向けゲームが同時展開されるオリジナルアニメ。漫画は一足早く月刊少年エース2017年12月号から連載スタート、スマートフォン向けゲーム「刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火」は2018年配信予定で事前登録受付中。監督は「CYBORG009 CALL OF JUSTICE」や「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」助監督の柿本広大。シリーズ構成は「エロマンガ先生」「エスカクロン」「紅殻のパンドラ」の盒粁玉蕁K楮遒任聾矯鄒瀋蠅ら携わっている。また、2018年冬季開始アニメでは「ラーメン大好き小泉さん」のシリーズ構成・脚本、「BEATLESS」の共同シリーズ構成も担当している。キャラクター原案はブラウザゲーム「艦隊これくしょん-艦これ-」で長門、陸奥、大和、武蔵、雪風、島風などの艦娘デザインを手がけたしずまよしのり。・スタッフ監督:柿本広大シリーズ構成:盒粁玉キャラクター原案:しずまよしのりキャラクターデザイン:八尋裕子プロップデザイン:鈴木典孝総作画監督:八尋裕子、大田謙治アクション作画監督:神谷智大美術監督:佐藤勝(石垣プロダクション)美術設定:緒川マミオ色彩設計:田中美穂CGディレクター:荻田直樹(グラフィニカ)3DCG:グラフィニカ撮影監督:関谷能弘編集:三嶋章紀音楽:橋本由香利音響監督:飯田里樹プロデュース:ジェンコアニメーション制作:Studio五組コピーライト表記:©伍箇伝計画/刀使ノ巫女製作委員会Twitter:@tojinomikoハッシュタグ:#tojinomikoOP:衛藤可奈美(本渡楓)、十条姫和(大西沙織)、柳瀬舞衣(和氣あず未)、糸見沙耶香(木野日菜)、益子薫(松田利冴)、古波蔵エレン(鈴木絵理)「Save you Save me」ED:衛藤可奈美(本渡楓)、十条姫和(大西沙織)、柳瀬舞衣(和氣あず未)、糸見沙耶香(木野日菜)、益子薫(松田利冴)、古波蔵エレン(鈴木絵理)「心のメモリア」・キャスト衛藤可奈美:本渡楓十条姫和:大西沙織柳瀬舞衣:和氣あず未糸見沙耶香:木野日菜益子薫:松田利冴古波蔵エレン:鈴木絵理折神紫:瀬戸麻沙美獅童真希:内山夕実此花寿々花:M・A・O皐月夜見:渕上舞燕結芽:水瀬いのりTVアニメ「刀使ノ巫女」第1弾PV - YouTubeTVアニメ「刀使ノ巫女」番宣CM - YouTube伊藤潤二「コレクション」・放送情報WOWOW:1/5(金) 22:30〜TOKYO MX:1/7(日) 22:00〜・作品情報原作は今年漫画家生活30周年を迎えるホラー&猫漫画家・伊藤潤二の『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』。キービジュアルには「ファッションモデル」の淵、「押切異談」の押切トオル、「富江」シリーズの富江、「双一」シリーズの双一、「死びとの恋わずらい」の四つ辻の美少年、「なめくじ少女」の夕子が描かれている。監督・キャラクターデザインを「DIABOLIK LOVERS」の監督や「少年陰陽師」「これはゾンビですか?」のキャラクターデザインを務めた田頭しのぶが担当。音楽の林ゆうきは「DIABOLIK LOVERS」で田頭しのぶとタッグを組んでおり、他には「キズナイーバー」「ボールルームへようこそ」、ドラマでは「リーガルハイ」「緊急取調室」を担当するなど幅広い活躍を見せる。アニメーション制作はスタジオディーン。・スタッフ原作:伊藤潤二『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』(朝日新聞出版刊)監督・キャラクターデザイン:田頭しのぶ脚本:澤田薫音楽:林ゆうき音響監督:郷田ほづみアニメーション制作:スタジオディーンコピーライト表記:© 伊藤潤二/朝日新聞出版・伊藤潤二『コレクション』製作委員会Twitter:@itojunji_animeハッシュタグ:#伊藤潤二OP:THE PINBALLS「七転八倒のブルース」・キャスト双一:三ツ矢雄二押切:下野紘夕子:名塚佳織四つ辻の美少年:緑川光淵:小山茉美富江:末柄里恵【公式】TVアニメ「伊藤潤二『コレクション』」PV【2018年1月より放送開始】 - YouTubeグランクレスト戦記・放送情報TOKYO MX:1/5(金) 24:00〜BS11:1/5(金) 24:00〜とちぎテレビ:1/5(金) 24:00〜群馬テレビ:1/5(金) 24:00〜テレビ愛知:1/9(火) 26:35〜ABC:1/10(水) 26:45〜・作品情報原作は「ロードス島戦記」「魔法戦士リウイ」の水野良が執筆したファンタジー小説。富士見ファンタジア文庫から刊行されていて、既刊8巻。また、世界観を同じくするTRPG「グランクレストRPG」が2013年に発売されている。監督は「昭和元禄落語心中」「ローゼンメイデン(2013年版)」「さんかれあ」の畠山守。シリーズ構成は原作者の水野良と、「グランクレストRPG」システムデザイン担当の矢野俊策が担当する。・スタッフ原作:水野良、深遊シリーズ構成:水野良、矢野俊策監督:畠山守脚本:ライトワークスキャラクターデザイン:矢向宏志音楽:菅野祐悟音響監督:岩浪美和制作:A-1 Picturesコピーライト表記:©2017 水野良・深遊/株式会社KADOKAWA刊/エーラム魔法師協会Twitter:@grancrest_animeハッシュタグ:#グラクレOP:綾野ましろ「starry」ED:ASCA「PLEDGE」・キャストテオ・コルネーロ:熊谷健太郎シル―カ・メレテス:鬼頭明里アーヴィン:中村悠一アイシェラ:上田麗奈ラシック・ダビッド:日野聡モレーノ・ドルトゥス:松岡禎丞プリシラ:高森奈津美マリーネ・クライシェ:茅野愛衣ヴィラール・コンスタンス:櫻井孝宏ミルザー・クーチェス:羽多野渉アレクシス・ドゥーセ:井口祐一エマ:鈴木みのりルナ:中島愛マルグレット・オディウス:甲斐田裕子ラウラ・ハードリー:安済知佳ヘルガ・ピアロザ:内山夕実コリーン・メッサーラ:本渡楓アウベスト・メレテス:三上哲レイラ:佐倉綾音カミィ:小澤亜李TVアニメ「グランクレスト戦記」第2弾PV | 2018年1月放送開始 - YouTubeDEVILMAN crybaby・放送情報Netflix:1/5(金) 〜全10話"・作品情報「永井豪画業50周年記念」として制作される。原作は永井豪によって1972年から73年にかけて週刊少年マガジンで連載された同名コミック。同時期にテレビアニメが制作・放映されたが、「同じ基本設定を使って描かれた異なる作品」という位置づけであり、お互いに「漫画をアニメ化した作品」「アニメのコミカライズ」という関係ではない。そのため、結末は漫画版とアニメ版で異なっており、以後の映像化においても漫画版の流れを最後まで描ききった作品はなかったが、本作は漫画版の完結までを描くことが宣言されている。監督は「ケモノヅメ」「四畳半神話体系」「ピンポン THE ANIMATION」、第41回アヌシー国際アニメーション映画祭で長編部門グランプリを受賞した劇場アニメ「夜明け告げるルーのうた」の湯浅政明。脚本は「コードギアス 反逆のルルーシュ」や「甲鉄城のカバネリ」「プリンセス・プリンシパル」の大河内一楼。・スタッフ原作:永井豪監督:湯浅政明脚本:大河内一楼音楽:牛尾憲輔キャラクターデザイン:倉島亜由美デビルデザイン:押山清高ラップ監修:KEN THE 390色彩設計:橋本賢美術監督:河野羚撮影監督:久野利和編集:齋藤朱里音響監督:木村絵理子エグゼクティブプロデューサー:岩上敦宏、永井隆、上木則安プロデューサー:新宅洋平、永井一巨アニメーションプロデューサー:チェ・ウニョンアニメーション制作:サイエンスSARUコピーライト表記:©Go Nagai・Devilman Crybaby ProjectTwitter:@devilmancrybabyハッシュタグ:#devilman主題歌:電気グルーヴ「MAN HUMAN」第9話ED:卓球と旅人「今夜だけ」・キャスト不動明:内山昂輝飛鳥了:村瀬歩牧村美樹:潘めぐみミーコ:小清水亜美シレーヌ:田中敦子カイム:小山力也長崎:津田健次郎ワム:KEN THE 390ガビ:木村昴ククン:YOUNG DAISバボ:般若ヒエ:AFRA伝説のコミックが過激に甦る!『DEVILMAN crybaby』PV第3弾 - YouTube七つの大罪 戒めの復活・放送情報MBS:1/6(土) 6:30〜TBS:1/6(土) 6:30〜全国ネット「アニメサタデー630」内・作品情報原作は週刊少年マガジン連載のマンガで、既刊28巻。テレビアニメ第1期が2014年10月〜2015年3月にかけて放送されたのち、2016年8月・9月にはスペシャル「七つの大罪 聖戦の予兆」が4週連続で放送された。監督が「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」「エルドライブ」「マンガ家さんとアシスタントさんと」の古田丈司に、シリーズ構成が「亜人ちゃんは語りたい」「魔法少女育成計画」「不機嫌なモノノケ庵」の吉岡たかをに変更されている。2018年1月25日(木)にPS4向け大罪アクションゲーム「七つの大罪 ブリタニアの旅人」が発売される。・スタッフ原作:鈴木央監督:古田丈司副監督:田中智也シリーズ構成:吉岡たかをキャラクターデザイン:戸谷賢都、佐々木啓悟プロップデザイン、宮川治雄色彩設計:茂木孝浩、岡崎菜々子美術監督:伊東広道美術設定:成田偉保撮影監督:木村俊也CG監督:軽部優編集:後藤正浩音楽:澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO、和田貴史音響監督:若林和弘制作:A-1 Picturesコピーライト表記:© 鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBSTwitter:@7_taizaiハッシュタグ:#七つの大罪OP:FLOW×GRANRODEO・キャストメリオダス:梶裕貴エリザベス:雨宮天ホーク:久野美咲ディアンヌ:悠木碧バン:鈴木達央キング:福山潤ゴウセル:睫斃喫マーリン:坂本真綾エスカノール:杉田智和ギルサンダー:宮野真守ハウザー:木村良平グリアモール:櫻井孝宏ヘンドリクセン:内田夕夜ドレファス:小西克幸マトローナ:佐藤利奈ゼルドリス:梶裕貴エスタロッサ:東地宏樹ガラン:岩崎ひろしメラスキュラ:M・A・Oドロール:小野大輔グロキシニア:小林裕介モンスピート:津田健次郎デリエリ:高垣彩陽グレイロード:遊佐浩二フラウドリン:小西克幸TVアニメ「七つの大罪 戒めの復活」第1弾PV - YouTubeポチっと発明 ピカちんキット・放送情報テレビ東京系6局ネット:1/6(土) 9:30〜・作品情報2017年秋から放送されている子ども向けバラエティ番組「ピカっと解決 ピカちんハンター」が、アニメパートと実写(バラエティ)パートで構成されるハイブリッド番組に生まれ変わる。実写パートでは、アニメに登場した「ピカちんキット」を使い、おバカ発明集団「ピカちんズ」がさまざまな実験を実施。番組で放送されなかった実験や発明はYouTube「ピカちんズチャンネル」で配信される。監督の木村隆一とシリーズ構成の加藤陽一は「アイカツ!」でタッグを組んでいたことがある。・スタッフ原案:バンダイ監督:木村隆一シリーズ構成:加藤陽一演出協力:Amazonアニメーション制作:OLM×シンエイ動画バラエティ制作:ヨーロッパ企画コピーライト表記:©2017 PIKACHINKIT・キャスト遠松エイジ:沢城みゆきポチロー:山崎バニラピカちんキット プロジェクトムービー - YouTubeサンリオ男子・放送情報TOKYO MX:1/6(土) 22:00〜MBS:1/6(土) 26:08〜TVQ:1/8(月) 26:00〜テレビ北海道:1/11(木) 26:05〜テレビ愛知ミヤギテレビテレビ大分・作品情報「サンリオキャラクターをこよなく愛する男子」をモチーフとしたサンリオのメディアミックス企画。2015年からサンリオ男子たちが1つのアカウントを共用する形でTwitterがスタート。2016年からSho-ComiとMangaONEで杏堂まいによる漫画版の連載が行われていて、2017年にはキャラクターCDがリリースされた。2016年9月からサイバードによってスマートフォン向けの恋愛ゲームが配信されていたが、2017年10月にマイネットが買収、テレビアニメ放送に合わせて再スタート予定。監督は「レーカン!」「ハヤテのごとく! Cuties」の監督や「BLEACH」「まおゆう魔王勇者」キャラクターデザインの工藤昌史。シリーズ構成は「ゆるゆり」「干物妹!うまるちゃん」「みつどもえ」「レーカン!」のあおしまたかし。・スタッフ原作:サンリオ監督:工藤昌史シリーズ構成:あおしまたかしキャラクターデザイン:中嶋敦子音響監督:菊田浩巳音楽:藤田淳平(Elements Garden)音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:studioぴえろ制作協力:studioぴえろ+コピーライト表記:©1976,1988,1990,1991,2001,,2015,2017 SANRIO CO.,LTD. 聖川高校PTATwitter:@Sdan_Animeハッシュタグ:#SdanA・キャスト長谷川康太:江口拓也水野祐:斉藤壮馬吉野俊介:大須賀純西宮諒:花倉洸幸源誠一郎:内田雄馬TVアニメ「サンリオ男子」PV第2弾【2018年1月放送開始予定】 - YouTubecitrus・放送情報AT-X:1/6(土) 23:00〜ほかTOKYO MX:1/7(日) 23:00〜サンテレビ:1/7(日) 25:00〜BSフジ:1/9(火) 24:30〜・作品情報見た目はギャルだが初恋も未経験というJKの柚子は、親の再婚により女子校へ編入することになる。「彼氏ができない」と絶望した転校初日、黒髪美人の生徒会長・芽衣と最悪の出会いをするが、実は芽衣は親の再婚相手の娘で、同室で暮らすことになる義理の妹だった。柚子は、だんだんと芽衣のことを意識するようになっていく。原作はコミック百合姫に2013年1月号から連載されていて、既刊8巻。監督は「六花の勇者」「まおゆう魔王勇者」「ヨスガノソラ」の高橋丈夫。シリーズ構成は「フリップフラッパーズ」後半(第8話〜第13話)の脚本を担当したハヤシナオキ。ハヤシは、「ONE〜輝く季節へ」「Kanon」などを手がけた久弥直樹の変名ではないかという噂がある。・スタッフ原作:サブロウタ監督:高橋丈夫シリーズ構成:ハヤシナオキキャラクターデザイン・総作画監督:伊集院いづろ音楽制作:ランティスプロデュース:インフィニットアニメーション制作:パッショーネコピーライト表記:©サブロウタ・一迅社/citrus製作委員会Twitter:@citrus_animeハッシュタグ:#citrus・キャスト藍原柚子:竹達彩奈藍原芽衣:津田美波谷口はるみ:藤井ゆきよ桃木野姫子:久保ユリカ水沢まつり:井澤詩織丸田加代:葉山いくみタチバナ・サラ:金元寿子タチバナ・ニナ:松嵜麗藍原翔:前野智昭藍原梅:植田佳奈TVアニメ『citrus』PV第1弾 - YouTube刻刻・放送情報Amazonプライム・ビデオ:1/6(土) 24:00〜(第2話以降はテレビ放送に遅れての配信)TOKYO MX:1/7(日) 24:30〜BS11:1/7(日) 24:30〜・作品情報堀尾省太による同名コミック(全8巻)が原作。ジェノスタジオは劇場版「虐殺器官」のアニメーション制作を行っていたマングローブが事業停止となった際、山本幸治プロデューサーがプロジェクト完遂のため自ら立ち上げたアニメスタジオ。本作は「虐殺器官」以後で初の元請け作品となる。監督は「AMNESIA」「セイクリッドセブン」の大橋誉志光。シリーズ構成は「這いよれ!ニャル子さん」シリーズや「星刻の竜騎士」「SoltyRei」の木村暢。・スタッフ原作:堀尾省太監督:大橋誉志光シリーズ構成:木村暢キャラクター原案:梅津泰臣アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:日向正樹音楽:未知瑠制作:ジェノスタジオ製作:ツインエンジンコピーライト表記:© 堀尾省太・講談社/「刻刻」製作委員会Twitter:@geno_studioハッシュタグ:#kokkoku_anime主題歌:MIYAVI vs Kenken「Flashback」ED:ぼくのりりっくのぼうよみ「朝焼けと熱帯魚」・キャスト佑河樹里:安済知佳間島翔子:瀬戸麻沙美じいさん:山路和弘佑河真:岩田龍門佑河貴文:辻谷耕史佑河翼:野島裕史佐河順治:郷田ほづみ潮見:内田夕夜迫:吉野裕行アニメ「刻刻」第2弾PV - YouTubeスロウスタート・放送情報TOKYO MX:1/6(土) 24:30〜とちぎテレビ:1/6(土) 24:30〜群馬テレビ:1/6(土) 24:30〜BS11:1/6(土) 24:30〜テレビ愛知:1/9(火) 26:05〜関西テレビ:1/11(木) 26:25〜・作品情報原作は「まんがタイムきらら」で連載中の4コマ漫画。最新5巻は2018年1月27日発売予定。監督は「ご注文はうさぎですか?」「魔法少女育成計画」「ようこそ実力至上主義の教室へ」の橋本裕之。シリーズ構成は「ご注文はうさぎですか?」「宝石の国」「ハートキャッチプリキュア!」脚本の井上美緒。・スタッフ原作:篤見唯子監督:橋本裕之シリーズ構成:井上美緒キャラクターデザイン・総作画監督:安野将人プロップデザイン:伊藤雅子メインアニメーター:吉田亘良美術監督:針生勝文色彩設計:ホカリカナコCGディレクター:那須信司撮影監督:黒岩悟編集:高橋歩音響監督:明田川仁音響効果:和田俊也音楽:藤澤慶昌音楽制作:アニプレックス制作:A-1 Picturesコピーライト表記:©篤見唯子・芳文社/スロウスタート製作委員会Twitter:@slosta_animeハッシュタグ:#スロウスタートOP:STARTails☆「ne! ne! ne!」ED:三月のパンタシア「風の声を聴きながら」・キャスト一ノ瀬花名:近藤玲奈十倉栄依子:嶺内ともみ百地たまて:伊藤彩沙千石冠:長縄まりあ京塚志温:M・A・O万年大会:内田真礼榎並清瀬:沼倉愛美TVアニメ『スロウスタート』番宣CM第2弾(30秒) - YouTubeカードキャプターさくら クリアカード編・放送情報NHK BS プレミアム:1/7(日) 7:30〜・作品情報累計発行部数1200万部を記録した、CLAMPによるコミックが原作。テレビアニメでは「クロウカード編」が中断期間を含めて1998年4月から1999年6月まで放送され、続く「さくらカード編」が1999年9月から2000年3月まで放送された。今回の「クリアカード編」は2016年6月から「なかよし」にて連載中。制作スタジオ、および監督・シリーズ構成・音楽といったメインスタッフは19年前の「クロウカード編」「さくらカード編」から変更なし。キャラクターデザインのみ、高橋久美子から濱田邦彦へ変更された。メインキャストの変更もなし。・スタッフ原作:CLAMP監督:浅香守生シリーズ構成:大川七瀬コスチューム・カードデザイン:もこなキャラクターデザイン:濱田邦彦音響監督:三間雅文音楽:根岸貴幸制作:マッドハウス制作・著作:NHK、講談社、NHKエンタープライズTwitter:@ccsakura_infoハッシュタグ:#ccsakuraOP:坂本真綾「CLEAR」ED:早見沙織「Jewelry」・キャスト木之本桜:丹下桜ケルベロス:久川綾大道寺知世:岩男潤子李小狼:くまいもとこ月城雪兎:緒方恵美木之本桃矢:関智一柊沢エリオル:佐々木望観月歌帆:篠原恵美詩之本秋穂:鈴木みのりユナ・D・海渡:花江夏樹TVアニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」公式PV第2弾 - YouTube三ツ星カラーズ・放送情報AT-X:1/7(日) 22:30〜ほかBS11:1/7(日) 25:30〜TOKYO MX:1/7(日) 25:35〜AbemaTV:1/7(日) 25:35〜【最速配信】サンテレビ:1/8(月) 23:30〜KBS京都:1/9(火) 24:00〜・作品情報原作は「月刊コミック電撃大王」(KADOKAWA)で連載中のコメディ漫画。既刊4巻。・スタッフ原作:カツヲ監督:河村智之シリーズ構成:ヤスカワショウゴキャラクターデザイン:横田拓巳アニメーション制作:SILVER LINK.コピーライト表記:©2017 カツヲ/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/三ツ星カラーズ製作委員会Twitter:@3boshi_animeハッシュタグ:#三ツ星カラーズOP:カラーズ☆スラッシュ「カラーズぱわーにおまかせろ!」ED:カラーズ☆スラッシュ「ミラクルカラーズ☆本日も異常ナシ!」・キャスト結衣:高田憂希さっちゃん:高野麻里佳琴葉:日岡なつみTVアニメ「三ツ星カラーズ」ティザーPV - YouTube学園ベビーシッターズ・放送情報TOKYO MX:1/7(日) 23:00〜サンテレビ:1/9(火) 24:00〜BS11:1/9(火) 24:30〜・作品情報原作は白泉社「LaLa」連載中の少女コミック。既刊15巻。監督は森下柊聖。シリーズ構成は「月がきれい」「アイカツスターズ!」の柿原優子。・スタッフ監督:森下柊聖シリーズ構成:柿原優子キャラクターデザイン:大沢美奈音響監督:本山哲音楽:川田瑠夏アニメーション制作:ブレインズ・ベース制作:NASコピーライト表記:©時計野はり・白泉社/「学園ベビーシッターズ」製作委員会Twitter:@gakubaby_animeハッシュタグ:#学ベビ #gakubabyOP:小野大輔「Endless happy world」ED:ひょろっと男子「おしえてョ」・キャスト鹿島竜一:西山宏太朗鹿島虎太郎:古木のぞみ狼谷隼:梅原裕一郎狼谷鷹:三瓶由布子熊塚奇凛:小原好美狸塚拓馬:齋藤彩夏狸塚数馬:種敦美猿渡美鳥:本渡楓兎田義仁:前野智昭犀川恵吾:小野大輔理事長(森ノ宮羊子):宮寺智子猪又まりあ:明坂聡美山羊朋也役:染谷俊之根津中吉:太田基裕牛丸雪:本渡楓続『刀剣乱舞-花丸-』・放送情報TOKYO MX:1/7(日) 24:00〜BS11:1/7(日) 24:00〜関西テレビ:1/7(日) 25:55〜・作品情報2016年秋に放送された「刀剣乱舞-花丸-」の続き。アニメーション制作は引き続き動画工房が行うが、監督は「クラシカロイド」や「銀魂」などで演出を担当した越田知明に、シリーズ構成・脚本は「3月のライオン」「Re:CREATORS」などのシナリオを担当したライトスタッフに変更となっている。ライトスタッフは「グランクレスト戦記」でもシナリオを担当する。・スタッフ監督:越田知明キャラクターデザイン:谷口淳一郎シリーズ構成・脚本:ライトワークスアニメーション制作:動画工房Twitter:@touken_hanamaruハッシュタグ:#touken_hanamaru・キャスト大和守安定:市来光弘加州清光:増田俊樹獅子王:逢坂良太蛍丸:井口祐一明石国行:浅利遼太髭切:花江夏樹膝丸:岡本信彦『刀剣乱舞-花丸-』テレビアニメ2期放送決定PV - YouTube25歳の女子高生・放送情報TOKYO MX:1/7(日) 25:00〜ComicFestaアニメZone:1/7(日) 25:00〜・作品情報「子供には教えられないことシてやるよ」花は求職活動中の25歳。突然の親戚からの依頼で、不登校の従妹・16歳の替え玉として学校に通うことになってしまった!見た目もソックリでバレないはず…と潜入した登校初日に、なんと高校の同級生・蟹江が先生として現れて、ソッコーでバレてしまう。黙っててほしい、そうお願いした花に、蟹江からのオトナな指導が始まって…!?人気のティーンズラブコミックをアニメ化。「僧侶と交わる色欲の夜に…」「スカートの中はケダモノでした。」「お見合い相手は教え子、強気な、問題児。」と、2017年春季から続いているコミックフェスタ作品アニメ化の第4弾。配信形式もこれまでの作品と同様で、コミックフェスタ アニメZoneのみ配信の「完全版(18禁)」がある。監督は「僕だけのヘンタイカノジョTHE ANIMATION」「コワレモノ:璃沙 THE ANIMATION」など成人向けアニメで活躍する太多秀太。シリーズ構成の佐和山進一郎、キャラクターデザインの山本佐和子も、太多監督とともに成人向けアニメで実績があり、エロス方面に関しては充実の体制。・スタッフ原著者:マカナ監督:太多秀太脚本:佐和山進一郎キャラクターデザイン・総作画監督:山本佐和子音響監督:折田哲郎音響制作:コズミックレイ、タバックアニメーション制作:リリクス制作:ピカンテサーカス製作:彗星社コピーライト表記:©マカナ/Suiseisha Inc.Twitter:@ComicFestaAnimeハッシュタグ:#にごじょOP:葉月さき「Reunion」・キャスト・通常版名取花:原田ひとみ蟹江亮人:沢城千春相田直之:高塚智人・完全版名取花:和央きりか蟹江亮人:森下京平相田直之:古河徹人TVアニメ「25歳の女子高生」公式ティザーPV - YouTubeりゅうおうのおしごと!・放送情報AT-X:1/8(月) 22:00〜ほかTOKYO MX:1/8(月) 24:30〜サンテレビ:1/8(月) 24:30〜KBS京都:1/8(月) 24:30〜BSフジ:1/8(月) 24:30〜AbemaTV:1/8(月) 24:30〜三重テレビ:1/8(月) 24:35〜・作品情報原作はGA文庫から刊行中のライトノベルで既刊6巻。GA文庫10周年記念プロジェクト第6弾のメディアミックスプロジェクトとして、小説の刊行とコミカライズ・ドラマCD展開がほぼ同時に進められた。・スタッフ原作:白鳥士郎キャラクター原案:しらび監督:柳伸亮シリーズ構成:志茂文彦キャラクターデザイン:矢野茜美術監督:里見篤撮影監督:川田哲矢音響監督:本山哲音響制作:マジックカプセル音楽:川井憲次音楽制作:日本コロムビアプロデュース:ドリームシフトアニメーション制作:project No.9アニメ将棋監修:野月浩貴(日本将棋連盟)コピーライト表記:© 白鳥士郎・SBクリエイティブ/りゅうおうのおしごと!製作委員会Twitter:@Ryuoshi_PRハッシュタグ:#りゅうおうのおしごとOP:Machico「コレカラ」ED:伊藤美来「守りたいもののために」・キャスト九頭竜八一:内田雄馬雛鶴あい:日高里菜夜叉神天衣:佐倉綾音空銀子:金元寿子清滝桂香:茅野愛衣水越澪:久保ユリカ貞任綾乃:橋本ちなみシャルロット・イゾアール:小倉唯TVアニメ「りゅうおうのおしごと!」2018年1月より対局開始! - YouTubeからかい上手の高木さん・放送情報TOKYO MX:1/8(月) 23:00〜読売テレビ:1/8(月) 25:59〜BS11:1/9(火) 25:30〜・作品情報原作は「ゲッサン」連載中のラブコメ漫画。既刊6巻。監督は「ひなろじ〜from Luck & Logic〜」の赤城博昭。シリーズ構成は「斉木楠雄のΨ難」「監獄学園」「美男高校地球防衛部LOVE!」シリーズの横手美智子。・スタッフ原作:山本崇一朗監督:赤城博昭シリーズ構成:横手美智子キャラクターデザイン:睫邂総作画監督:茂木琢次、近藤奈都子アニメーション制作:シンエイ動画コピーライト表記: ©2018 山本崇一朗・小学館/からかい上手の高木さん製作委員会Twitter:@takagi3_animeハッシュタグ:#高木さんめOP:大原ゆい子「言わないけどね。」・キャスト高木さん:高橋李依西片:梶裕貴ミナ:小原好美ユカリ:M・A・Oサナエ:小倉唯中井:内田雄馬真野:小岩井ことり高尾:岡本信彦木村:落合福嗣田辺先生:田所陽向TVアニメ『からかい上手の高木さん』PV第2弾 - YouTubeバジリスク〜桜花忍法帖〜・放送情報TOKYO MX:1/8(月) 24:00〜サンテレビ:1/8(月) 24:00〜KBS京都:1/8(月) 24:00〜BS11:1/8(月) 24:00〜AT-X:1/8(月) 24:30〜ほかtvk:1/8(月) 25:00〜・作品情報忍法殺戮合戦、再び。原作は山田正紀の小説「桜花忍法帖 バジリスク新章」全2巻。この作品は、山田風太郎の小説「甲賀忍法帖」と、同作をもとに描かれたせがわまさきのマンガ「バジリスク〜甲賀忍法帖〜」を原案として、「甲賀忍法帖」の10年後を舞台にしている。シヒラ竜也によるマンガが「週刊ヤングマガジン」で連載されており、既刊1巻。「バジリスク〜甲賀忍法帖〜」は2005年にアニメ化(監督:木崎文智)されている監督は「今日からマ王!」シリーズや「グラスリップ」「シムーン」の西村純二。シリーズ構成は「ザ・サード〜蒼い瞳の少女〜」「イノセント・ヴィーナス」「サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER」の大西信介。OP・EDは前作と同様、陰陽座と水樹奈々が担当する。・スタッフ原作:山田正紀監督:西村純二シリーズ構成:大西信介キャラクター原案:せがわまさきキャラクターデザイン・総作画監督:牧孝雄サブキャラクターデザイン:小菅和久美術監督:海津利子美術設定:吉原一輔色彩設計:中尾総子プロップデザイン:岩畑剛一撮影監督:北岡正特殊効果:福田直征音響監督:横田知加子音楽:坂部剛音響制作:グロービジョン音楽制作:キングレコード3D:テトラ編集:関一彦アニメーション制作:セブン・アークス・ピクチャーズコピーライト表記:© 山田風太郎・せがわまさき・山田正紀・講談社/桜花忍法帖製作委員会Twitter:@basiliskoukaハッシュタグ:#バジリスク #桜花忍法帖OP:陰陽座ED:水樹奈々・キャスト甲賀八郎:畠中祐伊賀響:水瀬いのり草薙一馬:桐本拓哉緋文字火送:山口りゅう七斗鯨飲:チョー遊佐天信:藤翔平諸行枯葉:さかき孝輔蔦法悦:茶風林色衰逸馬:村井雄治水蓮秋月:櫻井トオル碁石才蔵:石勝大甲羅式部:落合福嗣蜩七弦:市来光弘根来転寝:三木眞一郎蓮:早見沙織涙:上田麗奈現:佐倉綾音滑婆:名塚佳織孔雀啄:豊永利行輪廻孫六:土田大涅哩底王:佐々木梅治夜叉至:堀江由衣成尋:土師孝也アニメ「バジリスク 〜桜花忍法帖〜 」番宣 SPOT - YouTubegdメン gdgd men's party・放送情報TOKYO MX:1/8(月) 25:10〜・作品情報またまたおいでよ!異世界に!2011年秋・2013年冬に放送されたオリジナルアニメ「gdgd妖精s」(ぐだぐだフェアリーズ)の「NEXTシリーズ」。キャラクターとキャストが一新されている。監督は「gdgd妖精s」から引き続き菅原そうたが担当。脚本は「Peeping Life」「超爆裂異次元メンコバトル ギガントシューター つかさ」の森りょういち。・スタッフ監督・原案:菅原そうた脚本:森りょういちキャラクターデザイン:為壮顕音響監督:久保宗一郎制作:ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ、ファンカンパニー製作:「gdメン」製作委員会コピーライト表記:©2018 「gdメン」製作委員会Twitter:@gdmen2018ハッシュタグ:#gdメンOP:喜多村英梨「妄想帝国蓄音機」ED:BB-voice・キャストライト:松岡禎丞ヨミ:山本和臣アルファ:小林裕介メロディ:原奈津子弱虫ペダル GLORY LINE・放送情報テレビ東京:1/8(月) 26:05〜テレビ大阪:1/8(月) 26:05〜TVQ:1/8(月) 27:00〜テレビ愛知:1/8(月) 27:05〜テレビ北海道:1/9(火) 26:35〜テレビせとうち:1/10(水) 26:10〜AT-X:1/12(金) 20:00〜ほかNBC:1/14(日) 25:20〜・作品情報原作は週刊少年チャンピオン連載の作品で、これがテレビアニメ第4期。第3期「弱虫ペダル NEW GENERATION」後半でスタートしたインターハイの続きが描かれる。監督は鍋島修が第1期から引き続き担当。シリーズ構成は第1期・第2期に脚本として参加し第3期ではシリーズ構成を務めた砂山蔵澄。・スタッフ原作:渡辺航監督:鍋島修シリーズ構成:砂山蔵澄キャラクターデザイン:番由紀子デザインワークス:水村良男、秋篠Denforword日和ライドデザイン:堀内博之美術設定:青木智由紀美術監督:吉原俊一郎色彩設計:中尾総子CG監督:佐々木俊宏撮影監督:葛山剛士音楽:沢田完音響監督:高寺たけし編集:坂本久美子アニメーション制作:トムス・エンタテインメントコピーライト表記:©渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル04製作委員会Twitter:@yowapeda_animeハッシュタグ:#yp_anime #弱ペダOP:Rhythmic Toy World「僕の声」・キャスト小野田坂道:山下大輝今泉俊輔:鳥海浩輔鳴子章吉:福島潤手嶋純太:岸尾だいすけ青八木一:松岡禎丞杉元照文:宮田幸季鏑木一差:下野紘段竹竜包:羽多野渉古賀公貴:中村悠一杉元定時:市来光弘寒咲幹:諏訪彩花寒咲通司:諏訪部順一橘綾:潘めぐみ金城真護:安元洋貴巻島裕介:森久保祥太郎田所迅:伊藤健太郎真波山岳:代永翼泉田塔一郎:阿部敦黒田雪成:野島健児葦木場拓斗:宮野真守銅橋正清:小野大輔新開悠人:内田雄馬福富寿一:前野智昭荒北靖友:吉野裕行東堂尽八:柿原徹也新開隼人:日野聡御堂筋翔:遊佐浩二岸神小鞠:福山潤『弱虫ペダル GLORY LINE』PV第2弾(TVアニメ第4期/1月8日(月)スタート/OPテーマ:「僕の声」Rhythmic Toy World<リズミックトイワールド>) - YouTube怪獣娘〜ウルトラ怪獣擬人化計画〜 第2期・放送情報TOKYO MX:1/9(火) 21:54〜・作品情報かつての怪獣の魂を宿した少女“怪獣娘”が現れる時代。国際怪獣救助指導組織・GIRLSで充実した日々を送るアギラ、ミクラス、ウインダムのもとに、新種の「シャドウ」がトラブルを起こしているという情報が入る。一方で、GIRLSメンバーのガッツ星人は不思議な体長の変化を感じていた。ウルトラシリーズに登場する怪獣を萌え擬人化したメディアミックス企画「ウルトラ怪獣擬人化計画」のアニメ第2期。1期は2016年秋に放送・配信された。「まほうつかいのよめ」「ようじょしぇんき」「ちぇいん黒にくる」「クイズ!! ID-0」「ぷれぷれぷれあです」など数々のショートアニメで知られる芦名みのるが監督・シリーズ構成などを担当する。メインスタッフやキャストの変更はない。・スタッフ原作:円谷プロダクションキャラクター原案:富岡二郎、谷裕司、CHOCO、爆天童、ニトロプラス(なまにくATK、猫缶まっしぐら、minoa、大熊猫介)監修:小澤洋介原案・設定:海法紀光監督・脚本・演出・設定・シリーズ構成・撮影監督:芦名みのるぷちキャラクターデザイン・作画監督:たけはらみのる音楽:高梨康治(Team-MAX)美術監督:戸杉奈津子(スタジオMAO)音響監督:稲葉順一アニメーション制作:スタジオぷYUKAI製作:怪獣娘(ウルトラ怪獣擬人化計画)製作委員会(円谷プロダクション、ドコモ・アニメストア、ポニーキャニオン、リンクス)Twitter:@ultrakaiju_gkハッシュタグ:#ウルトラ怪獣擬人化計画・キャストアギラ:飯田里穂ミクラス:鈴木愛奈ウインダム:遠藤ゆりかピグモン:徳井青空ゼットン:加藤英美里レッドキング:五十嵐裕美エレキング:潘めぐみゴモラ:諏訪彩花ザンドリアス:湯浅かえでキングジョー:三森すずこガッツ星人:松田利冴ノイズラー:清都ありさマガバッサー:寺田晴名マガジャッパ:近藤玲奈『怪獣娘(かいじゅうがーるず)〜ウルトラ怪獣擬人化計画〜』第2期PV!【1/9~dアニメ&TOKYO MX他放送!】 - YouTube斉木楠雄のΨ難 第2期・放送情報・第2期放送直前 アニメΨ始動!おかえりなΨスペシャル!テレビ東京:1/9(火) 25:35〜テレビ北海道:1/9(火) 25:35〜テレビ大阪:1/9(火) 25:35〜テレビせとうち:1/9(火) 25:40〜テレビ愛知:1/9(火) 27:05〜TVQ:1/9(火) 27:05〜・本編テレビ東京:1/16(火) 25:35〜テレビ北海道:1/16(火) 25:35〜テレビ大阪:1/16(火) 25:35〜テレビせとうち:1/16(火) 25:40〜テレビ愛知:1/16(火) 27:05〜TVQ:1/16(火) 27:05〜・作品情報斉木楠雄はテレパシー、サイコキネシス、透視、予知、瞬間移動、千里眼などの能力を使い放題の超能力者。普段は自分が超能力者であるとバレないよう、こっそりと力を使って自身や周辺で起きている日常関係のトラブルを解決したり、しなかったりしている。しかし、ひっそりと暮らしたい彼のもとには不本意にも不思議な人間や生き物が集まってきて、さらには災難が嵐のように降りかかってくるのだった。原作は週刊少年ジャンプで2012年から連載されているギャグマンガ。テレビアニメ第1期が2016年夏に放送されたほか、2017年には実写映画化もされている。映画版の監督はドラマ「アオイホノオ」や「勇者ヨシヒコ」シリーズ、実写版映画「銀魂」などで知られる福田雄一。斉木楠雄役を山賢人、照橋心美役を橋本環奈が演じた。アニメ第2期の監督は第1期に引き続き「魁!!クロマティ高校」「ジュエルペット ハッピネス」「GA 芸術科アートデザインクラス」の桜井弘明。・スタッフ監督:桜井弘明キャラクターデザイン:音地正行アニメーション制作:EGG FIRM×J.C.STAFF制作:小学館集英社プロダクションコピーライト表記:©麻生周一/集英社・PK学園2Twitter:@saikikusuo_PRハッシュタグ:#斉Ψ #斉木楠雄のΨ難・キャスト斉木楠雄:神谷浩史燃堂力:小野大輔海藤瞬:島信長灰呂杵志:日野聡鳥束零太:花江夏樹照橋心美:茅野愛衣夢原知予:田村ゆかり目良千里:内田真礼窪谷須亜蓮:細谷佳正照橋信(六神通):前野智昭蝶野雨緑:森久保祥太郎斉木國春:岩田光央斉木久留美:愛河里花子斉木熊五郎:山寺宏一斉木久美:田中理恵斉木空助:野島健児才虎芽斗吏:松風雅也明智透真:梶裕貴相卜命:喜多村英梨梨歩田依舞:M・A・Oヴァイオレット・エヴァーガーデン・放送情報TOKYO MX1:1/10(水) 24:00〜テレビ愛知:1/10(水) 26:05〜ABC:1/10(水) 26:15〜BS11:1/11(木) 24:00〜HTB:1/13(土) 26:30〜Netflix:1月〜・作品情報原作はアニメ制作会社・京都アニメーションが主催する「京都アニメーション大賞」で初めて大賞を受賞した作品。「京都アニメーション大賞」は大賞受賞作品を必ずアニメ化することを標榜していたが、第1回から第4回では大賞の該当作品はなく、第5回で初めて本作が大賞に選ばれた。以降も大賞は出ておらず、2017年時点では唯一の京都アニメーション大賞受賞作品。ただし、第1回小説部門奨励賞作品の「中二病でも恋がしたい!」をはじめ、第2回小説部門奨励賞「境界の彼方」・「ハイ☆スピード!」(→Free!)、第3回小説部門奨励賞「ファムトム・ワールド」(→無彩限のファントム・ワールド)がアニメ化されている。監督は「境界の彼方」の石立太一。シリーズ構成は「ハクメイとミコチ」「たまこまーけっと」「けいおん!」の吉田玲子。キャラクターデザイン・総作画監督は原作小説のイラストを手がけた高瀬亜貴子が担当する。・スタッフ原作:暁佳奈監督:石立太一シリーズ構成:吉田玲子キャラクターデザイン:高瀬亜貴子シリーズ演出:藤田春香世界観設定:鈴木貴昭美術監督:渡邊美希子色彩設計:米田侑加撮影監督:船本孝平3D監督:山本倫小物設定:高橋博行、太田稔編集:重村建吾音響監督:鶴岡陽太音楽プロデューサー:斎藤滋音楽:Evan Call音楽制作:ランティスアニメーション制作:京都アニメーション製作:ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会コピーライト表記:©暁佳奈・京都アニメーション/ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会Twitter:@Violet_Letterハッシュタグ:#VioletEvergardenOP:TRUE「Sincerely」ED:茅原実里「みちしるべ」・キャストヴァイオレット・エヴァーガーデン:石川由依クラウディア・ホッジンズ:子安武人ギルベルト・ブーゲンビリア:浪川大輔カトレア・ボードレール:遠藤綾ベネディクト・ブルー:内山昂輝エリカ・ブラウン:茅原実里アイリス・カナリー:戸松遥アニメ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』PV第3弾 - YouTubeメルヘン・メドヘン・放送情報AT-X:1/11(木) 21:00〜ほかTOKYO MX:1/11(木) 22:30〜BS11:1/11(水) 26:00〜・作品情報原作は、小説「迷い猫オーバーラン!」「パパのいうことを聞きなさい!」の著者として知られる松智洋と、「変態王子と笑わない猫。」「妹さえいればいい」の挿絵や「ガラスの花と壊す世界」のキャラクター原案などで知られるカントクによるメディアミックス企画として2014年に始動。松が2016年5月に急逝したため、以後は松が作った創作集団・StoryWorksがその仕事を引き継いだ。プロジェクトの第1弾として小説が2017年2月に刊行され、第2弾としてジャンプスクエアでマンガの連載がスタート。2018年1月からテレビアニメがスタートする。総監督は「僕は友達が少ない」や「そらのおとしもの」シリーズ、「新妹魔王の契約者」シリーズで監督を務めた斎藤久。監督はOVA「閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -水着だらけの前夜祭-」の上田繁。シリーズ構成には原案担当で2016年に亡くなった松智洋がクレジットされている。・スタッフ原案&シリーズ構成:松智洋原案協力:StoryWorksキャラクター原案:カントク総監督:斎藤久監督:上田繁キャラクターデザイン:森川侑紀脚本:松智洋、アサウラ、門田祐一、金月龍之介色彩設計:斉藤麻記美術監督:下元智子撮影監督:村上優作編集:廣瀬清志音楽:rionos音楽制作:ランティス音響監督:森下広人音響製作:叶音アニメーション制作:フッズエンタテインメントコピーライト表記:©MMM/メルヘン・メドヘン製作委員会Twitter:@maerchen_animeハッシュタグ:#メルヘンメドヘンOP:fhána「わたしのための物語 〜My Uncompleted Story〜」ED:上田麗奈「sleepland」・キャスト鍵村葉月:楠木ともり土御門静:末柄里恵ユーミリア・カザン:Lynnリン・デイヴス:日高里菜マリヤ・ラスプーチン:大津愛理アガーテ・アーリア:加隈亜衣アーサー・ペンドラゴン:上田麗奈加澄有子:本渡楓学園長:岡村明美メルヘン・メドヘンPV第1弾 / Maerchen Maedchen Official Trailer 1 - YouTubeデスマーチからはじまる異世界狂想曲・放送情報AT-X:1/11(木) 23:30〜ほかTOKYO MX:1/11(木) 24:00〜BS11:1/11(木) 24:30〜サンテレビ:1/13(土) 25:00〜・作品情報原作は「小説家になろう」で2013年3月から連載されている愛七ひろのオンライン小説。書籍版は2014年3月から刊行され、既刊11巻。コミカライズは「月刊ドラゴンエイジ」「エイジプレミアム」連載中で、既刊5巻。監督は「妹さえいればいい。」や「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」シリーズ、「バカとテストと召喚獣」シリーズ、「ef」シリーズで知られる大沼心。シリーズ構成・脚本は「俺がお嬢様学校に『庶民サンプル』としてゲッツされた件」「武装少女マキャヴェリズム」の下山健人。・スタッフ原作:愛七ひろ監督:大沼心シリーズ構成・脚本:下山健人キャラクター原案:shriキャラクターデザイン:滝本祥子音楽:MONACA音楽制作:DIVE II entertainmentアニメーション制作:SILVER LINK.×CONNECT"コピーライト表記:© 愛七ひろ・shri・KADOKAWA カドカワBOOKS刊/デスマ製作委員会Twitter:@deathma_animeハッシュタグ:#デスマアニメOP:Run Girls, Run!「スライドライド」ED:Wake Up, Girls!「スキノスキル」・キャストサトゥー:堀江瞬ゼナ:高橋李依ポチ:河野ひよりタマ:奥野香耶リザ:津田美波アリサ:悠木碧ルル:早瀬莉花ミーア:永野愛理ナナ:安野希世乃TVアニメ『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』ティザーPV - YouTubeミイラの飼い方・放送情報TBS:1/11(木) 25:58〜BS-TBS:1/13(土) 25:00〜あいテレビ:1/25(木) 24:56〜・作品情報原作はマンガ配信サイト「comico」連載作品で、既刊5巻。・スタッフ原作:空木かける(comico)プロデューサー:那須田淳監督:かおりシリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン:岸田隆宏アニメーション制作:エイトビットコピーライト表記:©空木かける・comico/ミイラの飼い方製作委員会Twitter:@miira_kaikataハッシュタグ:OP:つりビット「不思議な旅はつづくのさ」ED:イケてるハーツ「ロゼッタ・ストーン」・キャスト柏木空:田村睦心神谷他月:河本啓佑茂木朝:茜屋日海夏柏木カエデ:芽野愛衣立秋大地:山下誠一郎TVアニメ「ミイラの飼い方」PV第一弾 - YouTubeだがしかし2・放送情報TBS:1/11(木) 26:28〜サンテレビ:1/12(金) 23:30〜BS-TBS:1/13(土) 25:30〜※1話15分・作品情報原作は週刊少年サンデー連載で、既刊8巻。テレビアニメ