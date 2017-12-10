2017Ç¯¤â¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¡£Ç¯¤ò±Û¤¹¤È¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¤¬Â³¡¹¤ÈÌó50ºîÉÊ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

º£µ¨¤Î¥Þ¥ó¥¬¸¶ºîºîÉÊ¤Ï±Ê°æ¹ë¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡×¤òÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¤¬ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÉÁ¤¯¡ÖDEVILMAN crybaby¡×¡¢°ËÆ£½áÆóºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö°ËÆ£½áÆó¡Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡×¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¡¼¥É¥­¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é ¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¡¢Æ£ºêÎµ¤Î¡ÖÉõ¿À±éµÁ¡×¤òºÆ¤Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¡ÖÇÆµÝ Éõ¿À±éµÁ¡×¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç3¥«·î¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ã¤Ý¤µ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡£

¾®Àâ¸¶ºîºîÉÊ¤Ï¡ÖµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×Âç¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¡¢Áí½¸ÊÔ·à¾ìÈÇ¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É­¶¡×¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ê¤í¤¦¡×¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¹¥Þ¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦¶¸ÁÛ¶Ê¡×¡¢Âè20²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¡¦Âç¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÖÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¥º¡×¡¢¡Ö¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡×¤Î10Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¤Ç¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¡Á¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¡Áºù²ÖÇ¦Ë¡Ä¡¡Á¡×¤Ê¤É¡£

¥²¡¼¥à¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¤¬¸¶ºî¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡×¡¢¸¶ºî¥²¡¼¥à¤ËÂçÉý¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖFate/EXTRA Last Encore¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥ó¥­¥¹¡×¡Ö¥á¥ë¥Ø¥ó¡¦¥á¥É¥Ø¥ó¡×¡Ö±§Ãè¤è¤ê¤â±ó¤¤¾ì½ê¡×¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷¡×¡Ögd¥á¥ó gdgd men's party¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

°Ê²¼¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤¬¶á¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤Ë¥ê¥¹¥È²½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¡¦Ï¿²è¤ÎºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢2018Ç¯1·î³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖButlers¡ÁÀéÇ¯É´Ç¯Êª¸ì¡Á¡×¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç2018Ç¯4·î³«»Ï¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃµÄå¥ª¥Ú¥é ¥ß¥ë¥­¥£¥Û¡¼¥à¥º ¥¢¥ë¥»¡¼¥Ì ²ÚÎï¤Ê¤ëÍßË¾



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§12/31(Æü)

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

2009Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´ë²è¡ÖProject MILKY HOLMES¡×¤Î¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¿·ºî¡£2010Ç¯½©¡¦2012Ç¯Åß¡¦2013Ç¯²Æ¡¦2015Ç¯Åß¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬4´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2011Ç¯8·î¡¦2012Ç¯8·î¡¦2012Ç¯12·î¡¦2016Ç¯12·î¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬4ÅÙÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2016Ç¯2·î¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© bushiroad All Rights Reserved.

Twitter¡§@milkyholmes

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#milkyholmes

¼çÂê²Î¡§¥ß¥ë¥­¥£¥Û¡¼¥à¥º¡ÖReflection¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥§¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡§»°¿¹¤¹¤º¤³

¾ùºê¥Í¥í¡§ÆÁ°æÀÄ¶õ

¥¨¥ë¥­¥å¡¼¥ë¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡§º´¡¹ÌÚÌ¤Íè

¥³¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥¦¥«¡§µÌÅÄ¤¤¤º¤ß

¥¢¥ë¥»¡¼¥Ì¡§ÌÀºäÁïÈþ

¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±

¥¹¥È¡¼¥ó¥ê¥Ð¡¼¡§»ûÅçÂóÆÆ

¥é¥Ã¥È¡§²¼Ìî¹É

1Ê¬È¾¤Ç¤ï¤«¤ë¥ß¥ë¥­¥£¥Û¡¼¥à¥º - YouTube

¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¡¦Âè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë

TOKYO MX¡§1/1(·î) 20:00¡Á

BS11¡§1/2(²Ð) 24:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(¿å) 25:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/4(ÌÚ) 22:30¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/4(ÌÚ) 25:35¡Á

TVQ¡§1/4(ÌÚ) 26:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/4(ÌÚ) 26:05¡Á

¡¦Âè3ÏÃ°Ê¹ß

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 22:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/7(Æü) 23:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(Æü) 24:30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/7(Æü) 26:35¡Á(Âè4ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:05¡Á)

BS11¡§1/9(²Ð) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/9(²Ð) 26:05¡Á

TVQ¡§1/9(²Ð) 26:35¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¾®Ä»Í·»öÌ³½ê¡×¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍñ¤¿¤Á¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î7¿Í¤Ï¡¢À­³Ê¤â¸ÄÀ­¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤ÃÎ¤Î²ÄÇ½À­¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£

¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¶¦¤ËÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Èà¤é¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖIDOLiSH7¡×¡£¸÷¤êµ±¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£²Ú¤ä¤«¤À¤¬¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ÇÈà¤é¤ÏÌ´¤òÊú¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡½¡½¡ª


¸¶ºî¤Ï2015Ç¯8·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¶°Æ¤ò¡Ö¿ÀÉ÷²øÅð¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¡ÖËþ·î¤ò¤µ¤¬¤·¤Æ¡×¤Î¼ïÂ¼Í­ºÚ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢LaLaDX¤ÇÌ¡²èÈÇÏ¢ºÜ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2017Ç¯11·î3Æü(¶â)¤«¤éÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾å±ÇÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é¡×¤ÎÊÌ½êÀ¿¿Í¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¡ÖRe:CREATORS¡×¡Ö¥¢¥ë¥É¥Î¥¢¡¦¥¼¥í¡×¡ÖFate/Zero¡×¤Î¤¢¤ª¤­¤¨¤¤¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡ÖFate/Aporypha¡×¡ÖFate/Grand Order -First Order-¡×¤Ê¤É¤ÇµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿´Øº¬¥¢¥æ¥ß¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢ÅÔ»Ö¸«Ê¸ÂÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¼ïÂ¼Í­ºÚ

´ÆÆÄ¡§ÊÌ½êÀ¿¿Í

¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¤¢¤ª¤­¤¨¤¤

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§´Øº¬¥¢¥æ¥ß

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¼Àî²Ä½ã

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ãö¸Ô²íÈþ¡¢¥µ¥È¥¦¥ß¥Á¥ª

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹â¶¶ËãÊæ

¿§ºÌÀß·×¡§¼Ä¸¶¿¿Íý»Ò

2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§üâ¶¶À¶ÂÀ¡¢»ÖÌîÌÚÎÉÂÀ(¥¹¥Æ¥í¥¿¥¤¥×)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÄÅÅÄÎÃ²ð

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥è¥·¥À.¥ß¥­

3D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§°æ¸ý¸÷Î´

ÊÔ½¸¡§±¦»³¾ÏÂÀ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ßÀÌî¹âÇ¯

²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TROYCA

À½ºî¡§¥¢¥¤¥Ê¥ÊÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©BNOI/¥¢¥¤¥Ê¥ÊÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@iD7Mng_Ogami

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥¤¥Ê¥Ê #¥¢¥Ë¥Ê¥Ê

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÏÂÀô°ì¿¥¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù

Æó³¬Æ²ÂçÏÂ¡§Çò°æÍª²ð

ÏÂÀô»°·î¡§Âå±ÊÍã

»ÍÍÕ´Ä¡§KENN

°©ºäÁÔ¸Þ¡§°¤ÉôÆØ

Ï»Ìï¥Ê¥®¡§¹¾¸ýÂóÌé

¼·À¥Î¦¡§¾®Ìî¸­¾Ï

È¬²µ½÷³Ú¡§±©Â¿Ìî¾Ä

¶å¾òÅ·¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

½½Î¶Ç·²ð¡§º´Æ£ÂóÌé

¾®Ä»Í·²»À²¡§ÀéÍÕ¿ÊÊâ

Âç¿ÀËüÍý¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬

¾®Ä»Í·ËÂ¡§º´Æ£ÁïÈþ

È¬²µ½÷½¡½õ¡§¾®À¾¹î¹¬

»Ðºí¥«¥ª¥ë¡§Àî¸¶·Äµ×

¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó PVÂè1ÃÆ - YouTube

¥À¥á¥×¥ê ANIME CARAVAN



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¡¦ÊüÁ÷Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë

TOKYO MX¡§1/3(¿å) 23:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/3(¿å) 23:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(¿å) 24:00¡Á

BS¥Õ¥¸¡§1/3(¿å) 24:00¡Á

AT-X¡§1/3(¿å) 24:30¡Á¤Û¤«

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/4(ÌÚ) 12:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/6(ÅÚ) 25:50¡Á

¡¦ËÜÊÔ

TOKYO MX¡§1/10(¿å) 24:00¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/10(¿å) 24:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(¿å) 24:00¡Á

BS¥Õ¥¸¡§1/10(¿å) 24:00¡Á

AT-X¡§1/10(¿å) 24:30¡Á¤Û¤«

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/11(ÌÚ) 12:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/13(ÅÚ) 25:50¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¼å¾®¹ñ²È¥¤¥Ê¥³¤ËÉ±¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡£ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ ÎÙ¹ñ¤ÎÉðÎÏ¹ñ²È¥ß¥ê¥É¥Ë¥¢¤¬¹¶¤á¤Æ¤­¤¿¡ª²¦¤ÏÉé½ý¡¢¹ñÎÏ¤Îº¹¤âÎòÁ³¡£ ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥Ê¥³¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë²¦ÈÞ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤­¤Æ¢ö¡×¤È¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤ÇÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£

ÌÜÅªÃÏ¤ÏÅö¤ÎÉðÎÏ¹ñ²È¥ß¥ê¥É¥Ë¥¢¡£¤½¤·¤ÆÀªÎÏ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë ½¡¶µ¹ñ²È¥»¥ì¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¡£¤È¤³¤í¤¬Àè¡¹¤Ç½Ð²ñ¤¦²¦»Ò¤¿¤Á¤Ï °ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥¯¥»¼Ô¤Ð¤«¤ê¡ªÈà¤é¤ò²û½À¤·¤Æ¡¢ ¥¤¥Ê¥³¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡Ä!?

ÆÃ»ºÉÊ¤ò¤Ä¤á¹þ¤ó¤À¡È¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¡É¤È¡¢ Êì¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Ææ¤Î¡È¿´Î¬¿Þ¡É¤ò·È¤¨¤Æ¥À¥á²¦»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿Îø°¦Êª¸ì¤¬Æ°¤­½Ð¤¹


¸¶ºî¤Ï2016Ç¯3·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖDAME¡ßPRINCE(¥Ç¥¤¥à¡ß¥×¥ê¥ó¥¹)¡×¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÌ¾¤Ï¡Ö¥À¥á²¦»Ò¤ò°¦¤Ç°é¤Æ¤ëÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ¤ÈÆ±°ì¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¥Þ¥¸LOVE¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ÎÀ±Ìî¿¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤ÏViVid¡×¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¥Þ¥¸LOVE¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¥Þ¥¸LOVE¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¾®ÎÓÀ®Ï¯¡£

ÊüÁ÷Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¥Ê¥ì¥¯Ìò¡¦ÀÐÀî³¦¿Í¤È¥ê¥å¥¼Ìò¡¦ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤¬½Ð±é¤·¡¢ºîÉÊ¤äÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¾Ò²ð¡¢¥­¥ã¥¹¥È¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§NHN PlayArt

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥¢¥ê¥¯¥¤Æ²

¥·¥Ê¥ê¥ª´Æ½¤¡§StoryWorks

´ÆÆÄ¡§À±Ìî¿¿

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾®ÎÓÀ®Ï¯

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕ¤ë¤ê¤³

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª ¥Õ¥é¥Ã¥É

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§AZ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©DAME¡ßPROJECT / NHN PlayArt Corp.

Twitter¡§@damepri_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥À¥á¥×¥ê #¥À¥á¥×¥ê¥¢¥Ë¥á

OP¡§BREAKERZ

ED¡§¥ê¥å¥¼(ÀÆÆ£ÁÔÇÏ)¡¢¥á¥¢(ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿)¡ÖLight¡õShade¡×

ED¡§¥Æ¥ª(Á°ÌîÃÒ¾¼)¡¢¥ê¥ª¥Ã¥È(ÉðÆâ½ÙÊå)¡¢¥¯¥í¥à(ÃÝËÜ±Ñ»Ë)¡ÖPromise¡×

ED¡§¥Ê¥ì¥¯(ÀÐÀî³¦¿Í)¡¢¥ô¥£¡¼¥Î(Çß¸¶Íµ°ìÏº)¡ÖTreasure¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥Ë¡§Ìðºî¼ÓÍ§Î¤

¥Ê¥ì¥¯¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥ô¥£¡¼¥Î¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

¥ê¥å¥¼¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

¥á¥¢¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

¥Æ¥ª¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¥ê¥ª¥Ã¥È¡§ÉðÆâ½ÙÊå

¥¯¥í¥à¡§ÃÝËÜ±Ñ»Ë

¥°¥ê¤Þ¤ë¡§ã·Æ£ºÌ²Æ

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥á¥×¥ê ANIME CARAVAN¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV - YouTube

¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤­¾®Àô¤µ¤ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/4(ÌÚ) 20:00¡Á¤Û¤«

TOKYO MX¡§1/4(ÌÚ) 22:00¡Á

BS11¡§1/4(ÌÚ) 25:00¡Á

MBS¡§1/6(ÅÚ) 26:38¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥¯¡¼¥ë¤ÇÌµ¸ý¡£Â¾¿Í¤ÈÆë¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¾¹»À¸¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¡×Èà½÷¤ÏÆü¡¹¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥×¥í¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡©

¥¬¥Ä¥ó¤ÈËÜ³ÊÇÉ¥é¡¼¥á¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¤¤¶ÃåÐ§¡ª


¸¶ºî¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥ÕSTORIA¡×Ï¢ºÜºîÉÊ¤Ç¡¢´û´©5´¬¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤­¾®Àô¤µ¤ó¡×¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Ø±àÅÔ»Ô¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö¤¦¡¼¤µ¡¼¤Î¤½¤ÎÆüÊë¤é¤· ³ÐÀÃÊÔ¡×¤Î¥»¥È¥¦¥±¥ó¥¸¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï1·î³«»ÏºîÉÊ¤Ç¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷¡×¡ÖBEATLESS¡×¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëüâ¶¶Î¶Ìé¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÌÄ¸«¤Ê¤ë

´ÆÆÄ¡§¥»¥È¥¦¥±¥ó¥¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§üâ¶¶Î¶Ìé

¥·¥Ê¥ê¥ª¡§üâ¶¶Î¶Ìé¡¢±ºÈªÃ£É§¡¢´Øº¬¥¢¥æ¥ß

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«ÂóÌé

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ã« ÂóÌé¡¢ºù°æÀµÌÀ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¼ãÎÓÎ¤¼Ó(¥¢¥È¥ê¥¨Platz)

¿§ºÌÀß·×¡§¾¾»³°¦»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Àõ²«¹¯¹À

ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥ë¡¼¥ô

²»³Ú¡§ÅÄÃæµ®¡¢ºÙÌî¤·¤ó¤¤¤Á

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ê¡ÅÄÀµÉ×

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°

¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã«Â¼À¿

¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¡§IMAGICA

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Studio¸ÞÁÈ¡¢AXsiZ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÌÄ¸«¤Ê¤ë¡¦ÃÝ½ñË¼¡¿¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤­¾®Àô¤µ¤ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@ramen_koizumi

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ramen_anime #¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤­¾®Àô¤µ¤ó

OP¡§ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê¡ÖFEELING AROUND¡×

ED¡§À¾Âô¹¬ÁÕ¡ÖLOVE MEN HOLIC¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¾®Àô¤µ¤ó¡§ÃÝÃ£ºÌÆà

Âçß·Íª¡§º´ÁÒ°½²»

ÃæÂ¼Èþº»¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¹â¶¶½á¡§¸¶Í³¼Â

Åá»È¥ÎÖà½÷



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/5(¶â) 21:30¡Á¤Û¤«

TOKYO MX¡§1/5(¶â) 25:05¡Á

MBS¡§1/5(¶â) 26:55¡Á

BS11¡§1/7(Æü) 25:00¡Á

¢¨2¥¯¡¼¥ëºîÉÊ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸ÅÍè¡¢¿Í¤ÎÀ¤¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤­¤¿°Û·Á¤ÎÂ¸ºß¡¦¹Óº²¤ò¸æÅá¤Ë¤è¤Ã¤Æã±¤¦¿ÀÆå¤®¤ÎÖà½÷¡£À©Éþ¤ËÂÓÅá¤¬¼ç¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Åá»È(¤È¤¸)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤¹¤ëÆÃÊÌº×ã«µ¡Æ°Ââ¡£¸æÅá¤Î½ê»ý¤ò¸øÇ§¤µ¤ì¤¿Ä¶Ë¡µ¬Åª¤Ê¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¸Þ¥ö½êÂ¸ºß¤¹¤ëÃæ¹â°ì´Ó¤Î·±Îý³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î³Ø±àÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¿¦Ì³¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸æÅá¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÄ¶¾ï¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò¼é¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£

¤³¤Î½Õ¡£Á´¹ñ¸Þ¹»¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÅá»È¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢³Æ¡¹¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¹±Îã¤ÎÂç²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÅá»È¤¿¤Á¤¬½¤Îý¤ËÎå¤àÃæ¡¢¤Ò¤È¤­¤ï¶¯¤¤»×¤¤¤òÈë¤á¡¢¤Ò¤È¤êµ»¤òËá¤¯¾¯½÷¤¬¤¤¤¿¡£Èà½÷¤¬¹½¤¨¤¿¸æÅá¤ÎÀÚ¤ÃÀè¤¬¸þ¤¯¤½¤ÎÀè¤Ï¡½¡£

Ì¡²è¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¤¬Æ±»þÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£Ì¡²è¤Ï°ìÂ­Áá¤¯·î´©¾¯Ç¯¥¨¡¼¥¹2017Ç¯12·î¹æ¤«¤éÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷ ¹ï¤ß¤·°ìÁ®¤ÎÅõ²Ð¡×¤Ï2018Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡ÖCYBORG009 CALL OF JUSTICE¡×¤ä¡ÖÁó¤­¹Ý¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª -¥¢¥ë¥¹¡¦¥Î¥ô¥¡-¡×½õ´ÆÆÄ¤Î³ÁËÜ¹­Âç¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥¨¥í¥Þ¥ó¥¬ÀèÀ¸¡×¡Ö¥¨¥¹¥«¥¯¥í¥ó¡×¡Ö¹È³Ì¤Î¥Ñ¥ó¥É¥é¡×¤Îüâ¶¶Î¶Ìé¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¸¶ºîÀßÄê¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯Åßµ¨³«»Ï¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤­¾®Àô¤µ¤ó¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡¢¡ÖBEATLESS¡×¤Î¶¦Æ±¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¥²¡¼¥à¡Ö´ÏÂâ¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó-´Ï¤³¤ì-¡×¤ÇÄ¹Ìç¡¢Î¦±ü¡¢ÂçÏÂ¡¢ÉðÂ¢¡¢ÀãÉ÷¡¢ÅçÉ÷¤Ê¤É¤Î´ÏÌ¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤·¤º¤Þ¤è¤·¤Î¤ê¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§³ÁËÜ¹­Âç

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§üâ¶¶Î¶Ìé

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤·¤º¤Þ¤è¤·¤Î¤ê

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¬¿ÒÍµ»Ò

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚÅµ¹§

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§È¬¿ÒÍµ»Ò¡¢ÂçÅÄ¸¬¼£

¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§¿ÀÃ«ÃÒÂç

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º´Æ£¾¡(ÀÐ³À¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)

Èþ½ÑÀßÄê¡§½ïÀî¥Þ¥ß¥ª

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÈþÊæ

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§²®ÅÄÄ¾¼ù(¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«)

3DCG¡§¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«

»£±Æ´ÆÆÄ¡§´ØÃ«Ç½¹°

ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª

²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÓÅÄÎ¤¼ù

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¸¥§¥ó¥³

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Studio¸ÞÁÈ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¸à²ÕÅÁ·×²è¡¿Åá»È¥ÎÖà½÷À½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@tojinomiko

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#tojinomiko

OP¡§±ÒÆ£²ÄÆàÈþ(ËÜÅÏÉö)¡¢½½¾òÉ±ÏÂ(ÂçÀ¾º»¿¥)¡¢ÌøÀ¥Éñ°á(ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤)¡¢»å¸«º»Ìí¹á(ÌÚÌîÆüºÚ)¡¢±×»Ò·°(¾¾ÅÄÍøºã)¡¢¸ÅÇÈÂ¢¥¨¥ì¥ó(ÎëÌÚ³¨Íý)¡ÖSave you Save me¡×

ED¡§±ÒÆ£²ÄÆàÈþ(ËÜÅÏÉö)¡¢½½¾òÉ±ÏÂ(ÂçÀ¾º»¿¥)¡¢ÌøÀ¥Éñ°á(ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤)¡¢»å¸«º»Ìí¹á(ÌÚÌîÆüºÚ)¡¢±×»Ò·°(¾¾ÅÄÍøºã)¡¢¸ÅÇÈÂ¢¥¨¥ì¥ó(ÎëÌÚ³¨Íý)¡Ö¿´¤Î¥á¥â¥ê¥¢¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

±ÒÆ£²ÄÆàÈþ¡§ËÜÅÏÉö

½½¾òÉ±ÏÂ¡§ÂçÀ¾º»¿¥

ÌøÀ¥Éñ°á¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤

»å¸«º»Ìí¹á¡§ÌÚÌîÆüºÚ

±×»Ò·°¡§¾¾ÅÄÍøºã

¸ÅÇÈÂ¢¥¨¥ì¥ó¡§ÎëÌÚ³¨Íý

ÀÞ¿À»ç¡§À¥¸ÍËãº»Èþ

»âÆ¸¿¿´õ¡§Æâ»³Í¼¼Â

º¡²Ö¼÷¡¹²Ö¡§M¡¦A¡¦O

»©·îÌë¸«¡§Þ¼¾åÉñ

±í·ë²ê¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷¡×Âè1ÃÆPV - YouTube

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷¡×ÈÖÀëCM - YouTube

°ËÆ£½áÆó¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

WOWOW¡§1/5(¶â) 22:30¡Á

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 22:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸¶ºî¤Ïº£Ç¯Ì¡²è²ÈÀ¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Û¥é¡¼¡õÇ­Ì¡²è²È¡¦°ËÆ£½áÆó¤Î¡Ø°ËÆ£½áÆó·æºî½¸¡Ù¡ØËâ¤ÎÃÇÊÒ¡Ù¡£¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÊ¥¡¢¡Ö²¡ÀÚ°ÛÃÌ¡×¤Î²¡ÀÚ¥È¥ª¥ë¡¢¡ÖÉÙ¹¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉÙ¹¾¡¢¡ÖÁÐ°ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁÐ°ì¡¢¡Ö»à¤Ó¤È¤ÎÎø¤ï¤º¤é¤¤¡×¤Î»Í¤ÄÄÔ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡¢¡Ö¤Ê¤á¤¯¤¸¾¯½÷¡×¤ÎÍ¼»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

´ÆÆÄ¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡ÖDIABOLIK LOVERS¡×¤Î´ÆÆÄ¤ä¡Ö¾¯Ç¯±¢ÍÛ»Õ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÆ¬¤·¤Î¤Ö¤¬Ã´Åö¡£²»³Ú¤ÎÎÓ¤æ¤¦¤­¤Ï¡ÖDIABOLIK LOVERS¡×¤ÇÅÄÆ¬¤·¤Î¤Ö¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤Ï¡Ö¥­¥º¥Ê¥¤¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡×¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°ËÆ£½áÆó¡Ø°ËÆ£½áÆó·æºî½¸¡Ù¡ØËâ¤ÎÃÇÊÒ¡Ù(Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ´©)

´ÆÆÄ¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÆ¬¤·¤Î¤Ö

µÓËÜ¡§ß·ÅÄ·°

²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤­

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ÅÄ¤Û¤Å¤ß

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© °ËÆ£½áÆó¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¦°ËÆ£½áÆó¡Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@itojunji_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ËÆ£½áÆó

OP¡§THE PINBALLS¡Ö¼·Å¾È¬ÅÝ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÁÐ°ì¡§»°¥ÄÌðÍºÆó

²¡ÀÚ¡§²¼Ìî¹É

Í¼»Ò¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥

»Í¤ÄÄÔ¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡§ÎÐÀî¸÷

Ê¥¡§¾®»³çýÈþ

ÉÙ¹¾¡§ËöÊÁÎ¤·Ã

¡Ú¸ø¼°¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ö°ËÆ£½áÆó¡Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡×PV¡Ú2018Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡Û - YouTube

¥°¥é¥ó¥¯¥ì¥¹¥ÈÀïµ­



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/5(¶â) 24:00¡Á

BS11¡§1/5(¶â) 24:00¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(¶â) 24:00¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(¶â) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/9(²Ð) 26:35¡Á

ABC¡§1/10(¿å) 26:45¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

º®ÆÙ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÂçÎ¦¡¢¥¢¥È¥é¥¿¥ó¡£¿Í¡¹¤Ïº®ÆÙ¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ëºÒ³²¤Ë¶±¤¨¡¢¤½¤ì¤òÄÃ¤á¤ëÎÏ¡ÉÀ»°õ¡É¤ò»ý¤Ä¼Ô¡¢¡ã·¯¼ç¡ä¤Ë¼é¤é¤ìÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«·¯¼çÃ£¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Î¼é¸î¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¼Î¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ»°õ¤ÈÎÎÅÚ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦ÀïÍð¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¤½¤ÎÃæ¡¢ÍýÇ°¤Ê¤­·¯¼ç¤¿¤Á¤ò·ÚÊÎ¤¹¤ë¸É¹â¤ÎËâË¡»Õ¥·¥ë¡¼¥«¤È¡¢¸Î¶¿¤ò°µÀ¯¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤Ù¤¯½¤Îý¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ëÊüÏ²¤Îµ³»Î¥Æ¥ª¤Ï½Ð²ñ¤¦¡£¥Æ¥ª¤ÎÍýÁÛ¤Ë¿¨¤ì¤¿¥·¥ë¡¼¥«¤Î¶¯°ú¤ÊºöÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¼ç½¾¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢ÀïÍð¤Î´¬¤­µ¯¤³¤ëÂçÎ¦¤Ë¡¢ÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£


¸¶ºî¤Ï¡Ö¥í¡¼¥É¥¹ÅçÀïµ­¡×¡ÖËâË¡Àï»Î¥ê¥¦¥¤¡×¤Î¿åÌîÎÉ¤¬¼¹É®¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡£ÉÙ»Î¸«¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢Ê¸¸Ë¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´û´©8´¬¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦´Ñ¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëTRPG¡Ö¥°¥é¥ó¥¯¥ì¥¹¥ÈRPG¡×¤¬2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡×¡Ö¥í¡¼¥¼¥ó¥á¥¤¥Ç¥ó(2013Ç¯ÈÇ)¡×¡Ö¤µ¤ó¤«¤ì¤¢¡×¤ÎÈ«»³¼é¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¸¶ºî¼Ô¤Î¿åÌîÎÉ¤È¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥¯¥ì¥¹¥ÈRPG¡×¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¤ÎÌðÌî½Óºö¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¿åÌîÎÉ¡¢¿¼Í·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿åÌîÎÉ¡¢ÌðÌî½Óºö

´ÆÆÄ¡§È«»³¼é

µÓËÜ¡§¥é¥¤¥È¥ï¡¼¥¯¥¹

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ìð¸þ¹¨»Ö

²»³Ú¡§¿ûÌîÍ´¸ç

²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ

À©ºî¡§A-1 Pictures

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2017 ¿åÌîÎÉ¡¦¿¼Í·¡¿³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA´©¡¿¥¨¡¼¥é¥àËâË¡»Õ¶¨²ñ

Twitter¡§@grancrest_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥°¥é¥¯¥ì

OP¡§°½Ìî¤Þ¤·¤í¡Östarry¡×

ED¡§ASCA¡ÖPLEDGE¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Æ¥ª¡¦¥³¥ë¥Í¡¼¥í¡§·§Ã«·òÂÀÏº

¥·¥ë¡½¥«¡¦¥á¥ì¥Æ¥¹¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¡§ÃæÂ¼Íª°ì

¥¢¥¤¥·¥§¥é¡§¾åÅÄÎïÆà

¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥À¥Ó¥Ã¥É¡§ÆüÌîÁï

¥â¥ì¡¼¥Î¡¦¥É¥ë¥È¥¥¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥×¥ê¥·¥é¡§¹â¿¹ÆàÄÅÈþ

¥Þ¥ê¡¼¥Í¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥§¡§³ýÌî°¦°á

¥ô¥£¥é¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¡§Ý¯°æ¹§¹¨

¥ß¥ë¥¶¡¼¡¦¥¯¡¼¥Á¥§¥¹¡§±©Â¿Ìî¾Ä

¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥É¥¥¡¼¥»¡§°æ¸ýÍ´°ì

¥¨¥Þ¡§ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê

¥ë¥Ê¡§ÃæÅç°¦

¥Þ¥ë¥°¥ì¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ç¥£¥¦¥¹¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò

¥é¥¦¥é¡¦¥Ï¡¼¥É¥ê¡¼¡§°ÂºÑÃÎ²Â

¥Ø¥ë¥¬¡¦¥Ô¥¢¥í¥¶¡§Æâ»³Í¼¼Â

¥³¥ê¡¼¥ó¡¦¥á¥Ã¥µ¡¼¥é¡§ËÜÅÏÉö

¥¢¥¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥á¥ì¥Æ¥¹¡§»°¾åÅ¯

¥ì¥¤¥é¡§º´ÁÒ°½²»

¥«¥ß¥£¡§¾®ß·°¡Íû

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥°¥é¥ó¥¯¥ì¥¹¥ÈÀïµ­¡×Âè2ÃÆPV | 2018Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï - YouTube

DEVILMAN crybaby



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Netflix¡§1/5(¶â) ¡Á

Á´10ÏÃ"

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö±Ê°æ¹ë²è¶È50¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡£¸¶ºî¤Ï±Ê°æ¹ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ1972Ç¯¤«¤é73Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£Æ±»þ´ü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬À©ºî¡¦Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸´ðËÜÀßÄê¤ò»È¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿°Û¤Ê¤ëºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÌ¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ºîÉÊ¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ëËö¤ÏÌ¡²èÈÇ¤È¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê¸å¤Î±ÇÁü²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌ¡²èÈÇ¤ÎÎ®¤ì¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÁ¤­¤­¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤ÏÌ¡²èÈÇ¤Î´°·ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥â¥Î¥Å¥á¡×¡Ö»Í¾öÈ¾¿ÀÏÃÂÎ·Ï¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó THE ANIMATION¡×¡¢Âè41²ó¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤ÇÄ¹ÊÔÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ÖÌëÌÀ¤±¹ð¤²¤ë¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡×¤ÎÅòÀõÀ¯ÌÀ¡£µÓËÜ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡×¤ä¡Ö¹ÃÅ´¾ë¤Î¥«¥Ð¥Í¥ê¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡×¤ÎÂç²ÏÆâ°ìÏ°¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±Ê°æ¹ë

´ÆÆÄ¡§ÅòÀõÀ¯ÌÀ

µÓËÜ¡§Âç²ÏÆâ°ìÏ°

²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÁÒÅç°¡Í³Èþ

¥Ç¥Ó¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â

¥é¥Ã¥×´Æ½¤¡§KEN THE 390

¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸­

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§²ÏÌîæ¹

»£±Æ´ÆÆÄ¡§µ×ÌîÍøÏÂ

ÊÔ½¸¡§ã·Æ£¼ëÎ¤

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼³¨Íý»Ò

¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§´ä¾åÆØ¹¨¡¢±Ê°æÎ´¡¢¾åÌÚÂ§°Â

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿·ÂðÍÎÊ¿¡¢±Ê°æ°ìµð

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¥Á¥§¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©Go Nagai¡¦Devilman Crybaby Project

Twitter¡§@devilmancrybaby

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#devilman

¼çÂê²Î¡§ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡ÖMAN HUMAN¡×

Âè9ÏÃED¡§Âîµå¤ÈÎ¹¿Í¡Öº£Ìë¤À¤±¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÉÔÆ°ÌÀ¡§Æâ»³¹·µ±

ÈôÄ»Î»¡§Â¼À¥Êâ

ËÒÂ¼Èþ¼ù¡§ß¯¤á¤°¤ß

¥ß¡¼¥³¡§¾®À¶¿å°¡Èþ

¥·¥ì¡¼¥Ì¡§ÅÄÃæÆØ»Ò

¥«¥¤¥à¡§¾®»³ÎÏÌé

Ä¹ºê¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¥ï¥à¡§KEN THE 390

¥¬¥Ó¡§ÌÚÂ¼Úå

¥¯¥¯¥ó¡§YOUNG DAIS

¥Ð¥Ü¡§ÈÌ¼ã

¥Ò¥¨¡§AFRA

ÅÁÀâ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬²á·ã¤Ëá´¤ë¡ª¡ØDEVILMAN crybaby¡ÙPVÂè3ÃÆ - YouTube

¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡§1/6(ÅÚ) 6:30¡Á

TBS¡§1/6(ÅÚ) 6:30¡Á

Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥Ë¥á¥µ¥¿¥Ç¡¼630¡×Æâ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Ø¥ó¥É¥ê¥¯¥»¥ó¤È¥É¥ì¥Õ¥¡¥¹¤ÎÆóÂçÀ»µ³»ÎÄ¹¤Î»ÙÇÛ¤«¤é²¦¹ñ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡ã¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡ä¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¢¥Û¡¼¥¯¡£²¦¹ñÃÂÀ¸º×¤âÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ê¥ª¥Í¥¹²¦¹ñ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ê¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¶¼°Ò¤ÎÍ½Ãû¤Ï³Î¼Â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡½¡½


¸¶ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óÏ¢ºÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢´û´©28´¬¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2014Ç¯10·î¡Á2015Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢2016Ç¯8·î¡¦9·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá À»Àï¤ÎÍ½Ãû¡×¤¬4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¥Þ¥¸LOVE¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥¨¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬²È¤µ¤ó¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤µ¤ó¤È¡×¤Î¸ÅÅÄ¾æ»Ê¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤¬¡Ö°¡¿Í¤Á¤ã¤ó¤Ï¸ì¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖËâË¡¾¯½÷°éÀ®·×²è¡×¡ÖÉÔµ¡·ù¤Ê¥â¥Î¥Î¥±°Ã¡×¤ÎµÈ²¬¤¿¤«¤ò¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

2018Ç¯1·î25Æü(ÌÚ)¤ËPS4¸þ¤±Âçºá¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢¤ÎÎ¹¿Í¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÎëÌÚ±û

´ÆÆÄ¡§¸ÅÅÄ¾æ»Ê

Éû´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÃÒÌé

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÈ²¬¤¿¤«¤ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÍÃ«¸­ÅÔ¡¢º´¡¹ÌÚ·¼¸ç

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢µÜÀî¼£Íº

¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹À¡¢²¬ºêºÚ¡¹»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°ËÅì¹­Æ»

Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼½ÓÌé

CG´ÆÆÄ¡§·ÚÉôÍ¥

ÊÔ½¸¡§¸åÆ£Àµ¹À

²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·¡¢KOHTA YAMAMOTO¡¢ÏÂÅÄµ®»Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¼ãÎÓÏÂ¹°

À©ºî¡§A-1 Pictures

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS

Twitter¡§@7_taizai

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¼·¤Ä¤ÎÂçºá

OP¡§FLOW¡ßGRANRODEO

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥á¥ê¥ª¥À¥¹¡§³áÍµµ®

¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡§±«µÜÅ·

¥Û¡¼¥¯¡§µ×ÌîÈþºé

¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¡§ÍªÌÚÊË

¥Ð¥ó¡§ÎëÌÚÃ£±û

¥­¥ó¥°¡§Ê¡»³½á

¥´¥¦¥»¥ë¡§üâÌÚÍµÊ¿

¥Þ¡¼¥ê¥ó¡§ºäËÜ¿¿°½

¥¨¥¹¥«¥Î¡¼¥ë¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥®¥ë¥µ¥ó¥À¡¼¡§µÜÌî¿¿¼é

¥Ï¥¦¥¶¡¼¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

¥°¥ê¥¢¥â¡¼¥ë¡§Ý¯°æ¹§¹¨

¥Ø¥ó¥É¥ê¥¯¥»¥ó¡§ÆâÅÄÍ¼Ìë

¥É¥ì¥Õ¥¡¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬

¥Þ¥È¥í¡¼¥Ê¡§º´Æ£ÍøÆà

¥¼¥ë¥É¥ê¥¹¡§³áÍµµ®

¥¨¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù

¥¬¥é¥ó¡§´äºê¤Ò¤í¤·

¥á¥é¥¹¥­¥å¥é¡§M¡¦A¡¦O

¥É¥í¡¼¥ë¡§¾®ÌîÂçÊå

¥°¥í¥­¥·¥Ë¥¢¡§¾®ÎÓÍµ²ð

¥â¥ó¥¹¥Ô¡¼¥È¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¥Ç¥ê¥¨¥ê¡§¹â³ÀºÌÍÛ

¥°¥ì¥¤¥í¡¼¥É¡§Í·º´¹ÀÆó

¥Õ¥é¥¦¥É¥ê¥ó¡§¾®À¾¹î¹¬

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡×Âè1ÃÆPV - YouTube

¥Ý¥Á¤Ã¤ÈÈ¯ÌÀ ¥Ô¥«¤Á¤ó¥­¥Ã¥È



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/6(ÅÚ) 9:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¼ø¶ÈÃæ¤Ë¥Ð¥ì¤º¤ËÌ¡²è¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£Âç¹¥¤­¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Î»Ò¤Î¥Î¡¼¥È¤òÇÁ¤­¸«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡ª¡©ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¡Ö¥Ô¥«¤Á¤óÂçÉ´²Ê¡×¤«¤éÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÆÏ¤¯¡Ö¥Ô¥«¤Á¤ó¥­¥Ã¥È¡×¡£99¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥«¤Á¤ó¥­¥Ã¥È¤Ë¡¢¤¢¤È1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¥Ô¥é¥á¥­¤òÂ­¤»¤Ð¡¢ÍßË¾³ð¤¨¥Û¡¼¥À¥¤¤ÎÇú¾ÐÈ¯ÌÀ¥é¥¤¥Õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª


2017Ç¯½©¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ô¥«¤Ã¤È²ò·è ¥Ô¥«¤Á¤ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥Ñ¡¼¥È¤È¼Â¼Ì(¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£)¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÈÖÁÈ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¼Â¼Ì¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ô¥«¤Á¤ó¥­¥Ã¥È¡×¤ò»È¤¤¡¢¤ª¥Ð¥«È¯ÌÀ½¸ÃÄ¡Ö¥Ô¥«¤Á¤ó¥º¡×¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£ÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Â¸³¤äÈ¯ÌÀ¤ÏYouTube¡Ö¥Ô¥«¤Á¤ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£

´ÆÆÄ¤ÎÌÚÂ¼Î´°ì¤È¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Î²ÃÆ£ÍÛ°ì¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶°Æ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤

´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼Î´°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì

±é½Ð¶¨ÎÏ¡§Amazon

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM¡ß¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è

¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºî¡§¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2017 PIKACHINKIT

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

±ó¾¾¥¨¥¤¥¸¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤­

¥Ý¥Á¥í¡¼¡§»³ºê¥Ð¥Ë¥é

¥Ô¥«¤Á¤ó¥­¥Ã¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼ - YouTube

¥µ¥ó¥ê¥ªÃË»Ò



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/6(ÅÚ) 22:00¡Á

MBS¡§1/6(ÅÚ) 26:08¡Á

TVQ¡§1/8(·î) 26:00¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/11(ÌÚ) 26:05¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ

¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó

¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ä¹Ã«Àî¹¯ÂÀ¡¢17ºÐ¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¡£Ê¿ËÞ¥ª¥ÖÊ¿ËÞ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¯ÂÀ¤Ï¡¢Æ±¤¸À»Àî¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢¿åÌîÍ´¡¢µÈÌî½Ó²ð¡¢À¾µÜÎÊ¡¢¸»À¿°ìÏº¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÅÓÃ¼¤ËÈà¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤Ï¥­¥é¥­¥é¤·¤¿¸÷¤ËºÌ¤é¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¡½¡½¡£

¤½¤ó¤Ê¥µ¥ó¥ê¥ªÃË»Ò¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¥­¥é¥­¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¤ÎÊª¸ì¡£


¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÃË»Ò¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´ë²è¡£2015Ç¯¤«¤é¥µ¥ó¥ê¥ªÃË»Ò¤¿¤Á¤¬1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇTwitter¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2016Ç¯¤«¤éSho-Comi¤ÈMangaONE¤Ç°ÉÆ²¤Þ¤¤¤Ë¤è¤ëÌ¡²èÈÇ¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼CD¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£2016Ç¯9·î¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤ÎÎø°¦¥²¡¼¥à¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2017Ç¯10·î¤Ë¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¤¬Çã¼ý¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥«¥ó¡ª¡×¡Ö¥Ï¥ä¥Æ¤Î¤´¤È¤¯! Cuties¡×¤Î´ÆÆÄ¤ä¡ÖBLEACH¡×¡Ö¤Þ¤ª¤æ¤¦Ëâ²¦Í¦¼Ô¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹©Æ£¾»»Ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ê¡×¡Ö´³ÊªËå¡ª¤¦¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ß¤Ä¤É¤â¤¨¡×¡Ö¥ì¡¼¥«¥ó¡ª¡×¤Î¤¢¤ª¤·¤Þ¤¿¤«¤·¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥µ¥ó¥ê¥ª

´ÆÆÄ¡§¹©Æ£¾»»Ë

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¢¤ª¤·¤Þ¤¿¤«¤·

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÅèÆØ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦

²»³Ú¡§Æ£ÅÄ½ßÊ¿(Elements Garden)

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio¤Ô¤¨¤í

À©ºî¶¨ÎÏ¡§studio¤Ô¤¨¤í+

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©1976,1988,1990,1991,2001,,2015,2017 SANRIO CO.,LTD. À»Àî¹â¹»PTA

Twitter¡§@Sdan_Anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#SdanA

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Ä¹Ã«Àî¹¯ÂÀ¡§¹¾¸ýÂóÌé

¿åÌîÍ´¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

µÈÌî½Ó²ð¡§Âç¿Ü²ì½ã

À¾µÜÎÊ¡§²ÖÁÒÞ«¹¬

¸»À¿°ìÏº¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ªÃË»Ò¡×PVÂè2ÃÆ¡Ú2018Ç¯1·îÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡Û - YouTube

citrus



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/6(ÅÚ) 23:00¡Á¤Û¤«

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 23:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(Æü) 25:00¡Á

BS¥Õ¥¸¡§1/9(²Ð) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥®¥ã¥ë¤À¤¬½éÎø¤âÌ¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦JK¤ÎÍ®»Ò¤Ï¡¢¿Æ¤ÎºÆº§¤Ë¤è¤ê½÷»Ò¹»¤ØÊÔÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÈà»á¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäË¾¤·¤¿Å¾¹»½éÆü¡¢¹õÈ±Èþ¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦²ê°á¤ÈºÇ°­¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï²ê°á¤Ï¿Æ¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ÎÌ¼¤Ç¡¢Æ±¼¼¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëµÁÍý¤ÎËå¤À¤Ã¤¿¡£Í®»Ò¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È²ê°á¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¸¶ºî¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯É´¹çÉ±¤Ë2013Ç¯1·î¹æ¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´û´©8´¬¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏ»²Ö¤ÎÍ¦¼Ô¡×¡Ö¤Þ¤ª¤æ¤¦Ëâ²¦Í¦¼Ô¡×¡Ö¥è¥¹¥¬¥Î¥½¥é¡×¤Î¹â¶¶¾æÉ×¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¸åÈ¾(Âè8ÏÃ¡ÁÂè13ÏÃ)¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ï¥ä¥·¥Ê¥ª¥­¡£¥Ï¥ä¥·¤Ï¡¢¡ÖONE¡Áµ±¤¯µ¨Àá¤Ø¡×¡ÖKanon¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µ×ÌïÄ¾¼ù¤ÎÊÑÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥µ¥Ö¥í¥¦¥¿

´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¾æÉ×

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥Ï¥ä¥·¥Ê¥ª¥­

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°Ë½¸±¡¤¤¤Å¤í

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ñ¥Ã¥·¥ç¡¼¥Í

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¥µ¥Ö¥í¥¦¥¿¡¦°ì¿×¼Ò¡¿citrusÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@citrus_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#citrus

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Íõ¸¶Í®»Ò¡§ÃÝÃ£ºÌÆà

Íõ¸¶²ê°á¡§ÄÅÅÄÈþÇÈ

Ã«¸ý¤Ï¤ë¤ß¡§Æ£°æ¤æ¤­¤è

ÅíÌÚÌîÉ±»Ò¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«

¿åÂô¤Þ¤Ä¤ê¡§°æß·»í¿¥

´ÝÅÄ²ÃÂå¡§ÍÕ»³¤¤¤¯¤ß

¥¿¥Á¥Ð¥Ê¡¦¥µ¥é¡§¶â¸µ¼÷»Ò

¥¿¥Á¥Ð¥Ê¡¦¥Ë¥Ê¡§¾¾Ö¿Îï

Íõ¸¶æÆ¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

Íõ¸¶Çß¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà

TV¥¢¥Ë¥á¡Øcitrus¡ÙPVÂè1ÃÆ - YouTube

¹ï¹ï



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡§1/6(ÅÚ) 24:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÇÛ¿®)

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 24:30¡Á

BS11¡§1/7(Æü) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Í¤²Ï²È¤ËÂå¡¹ÅÁ¤ï¤ë»ß³¦½Ñ

»ß³¦½Ñ¤ò»È¤¦¤È¡¢¿¹ÍåËü¾Ý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡È»ß³¦¡É¤ËÆþ¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼ç¿Í¸ø¼ùÎ¤¤Î±ù¤È·»¤¬¡¢Í¶²ýÈÈ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µß½Ð¤Î°Ù¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡È»ß³¦½Ñ¡É¤ò»È¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬°Ê³°¤Î¡ÈÆ°¤¯¡É¿Í´Ö¤¿¤Á¤ËµÞ½±¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢»ß³¦½Ñ¤ò¿ò¤á¤ë¡Ö¿¿½ã¼Â°¦²ñ¡×¡£»ß³¦½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÈÀÐ¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ß³¦¤ÎÆæ¡¢Í¤²Ï²È¤ÎÆæ¤¬½ù¡¹¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡Ä


ËÙÈø¾ÊÂÀ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯(Á´8´¬)¤¬¸¶ºî¡£¥¸¥§¥Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖµÔ»¦´ï´±¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬»ö¶ÈÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢»³ËÜ¹¬¼£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´°¿ë¤Î¤¿¤á¼«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¡£ËÜºî¤Ï¡ÖµÔ»¦´ï´±¡×°Ê¸å¤Ç½é¤Î¸µÀÁ¤±ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡ÖAMNESIA¡×¡Ö¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÂç¶¶ÍÀ»Ö¸÷¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡ÖÇç¤¤¤è¤ì¡ª¥Ë¥ã¥ë»Ò¤µ¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖÀ±¹ï¤ÎÎµµ³»Î¡×¡ÖSoltyRei¡×¤ÎÌÚÂ¼Äª¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ËÙÈø¾ÊÂÀ

´ÆÆÄ¡§Âç¶¶ÍÀ»Ö¸÷

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÌÚÂ¼Äª

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÇßÄÅÂÙ¿Ã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Æü¸þÀµ¼ù

²»³Ú¡§Ì¤ÃÎÎÜ

À©ºî¡§¥¸¥§¥Î¥¹¥¿¥¸¥ª

À½ºî¡§¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© ËÙÈø¾ÊÂÀ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¹ï¹ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@geno_studio

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#kokkoku_anime

¼çÂê²Î¡§MIYAVI vs Kenken¡ÖFlashback¡×

ED¡§¤Ü¤¯¤Î¤ê¤ê¤Ã¤¯¤Î¤Ü¤¦¤è¤ß¡ÖÄ«¾Æ¤±¤ÈÇ®ÂÓµû¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Í¤²Ï¼ùÎ¤¡§°ÂºÑÃÎ²Â

´ÖÅçæÆ»Ò¡§À¥¸ÍËãº»Èþ

¤¸¤¤¤µ¤ó¡§»³Ï©ÏÂ¹°

Í¤²Ï¿¿¡§´äÅÄÎ¶Ìç

Í¤²Ïµ®Ê¸¡§ÄÔÃ«¹Ì»Ë

Í¤²ÏÍã¡§ÌîÅçÍµ»Ë

º´²Ï½ç¼£¡§¶¿ÅÄ¤Û¤Å¤ß

Ä¬¸«¡§ÆâÅÄÍ¼Ìë

Ç÷¡§µÈÌîÍµ¹Ô

¥¢¥Ë¥á¡Ö¹ï¹ï¡×Âè£²ÃÆPV - YouTube

¥¹¥í¥¦¥¹¥¿¡¼¥È



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/6(ÅÚ) 24:30¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(ÅÚ) 24:30¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(ÅÚ) 24:30¡Á

BS11¡§1/6(ÅÚ) 24:30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/9(²Ð) 26:05¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§1/11(ÌÚ) 26:25¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤³¤Î½Õ¤«¤é¹â¹»°ìÇ¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê½÷¤Î»Ò¡¢°ìÇ·À¥²ÖÌ¾¡£Èà½÷¤Ï¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤éÅÔ²ñ¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤òÎ¥¤ì¡¢¤¤¤È¤³¤Î»Ö²¹¤¬´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¡È¤Æ¤Þ¤ê¥Ï¥¤¥Ä¡É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¹â¹»¡¢¿·¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¿ô¡¹¡£²ÖÌ¾¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤­¤é¤­¤é¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢Âç¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¥É¥­¥É¥­¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤µ°î¤ì¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¡¢¥¹¥í¥¦¤ÊÀ®Ä¹Êª¸ì¡£


¸¶ºî¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤­¤é¤é¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¡£ºÇ¿·5´¬¤Ï2018Ç¯1·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËâË¡¾¯½÷°éÀ®·×²è¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡×¤Î¶¶ËÜÍµÇ·¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¤´ÃíÊ¸¤Ï¤¦¤µ¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÊõÀÐ¤Î¹ñ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¥­¥ã¥Ã¥Á¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡×µÓËÜ¤Î°æ¾åÈþ½ï¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÆÆ¸«Í£»Ò

´ÆÆÄ¡§¶¶ËÜÍµÇ·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°æ¾åÈþ½ï

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ÂÌî¾­¿Í

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÆ£²í»Ò

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§µÈÅÄÏËÎÉ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿ËÀ¸¾¡Ê¸

¿§ºÌÀß·×¡§¥Û¥«¥ê¥«¥Ê¥³

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Æá¿Ü¿®»Ê

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹õ´ä¸ç

ÊÔ½¸¡§¹â¶¶Êâ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÏÂÅÄ½ÓÌé

²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»

²»³ÚÀ©ºî¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹

À©ºî¡§A-1 Pictures

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÆÆ¸«Í£»Ò¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿¥¹¥í¥¦¥¹¥¿¡¼¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@slosta_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¹¥í¥¦¥¹¥¿¡¼¥È

OP¡§STARTails¡ù¡Öne! ne! ne!¡×

ED¡§»°·î¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥·¥¢¡ÖÉ÷¤ÎÀ¼¤òÄ°¤­¤Ê¤¬¤é¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ì¥ÎÀ¥²ÖÌ¾¡§¶áÆ£ÎèÆà

½½ÁÒ±É°Í»Ò¡§ÎæÆâ¤È¤â¤ß

É´ÃÏ¤¿¤Þ¤Æ¡§°ËÆ£ºÌº»

ÀéÀÐ´§¡§Ä¹Æì¤Þ¤ê¤¢

µþÄÍ»Ö²¹¡§M¡¦A¡¦O

ËüÇ¯Âç²ñ¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

±ÝÊÂÀ¶À¥¡§¾ÂÁÒ°¦Èþ

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥í¥¦¥¹¥¿¡¼¥È¡ÙÈÖÀëCMÂè2ÃÆ¡Ê30ÉÃ¡Ë - YouTube

¥«¡¼¥É¥­¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é ¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

NHK BS ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§1/7(Æü) 7:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¤¤ËºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥¯¥í¥¦¥«¡¼¥É¡×¤ò½¸¤á¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥«¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¤¿¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢ºùËþ³«¤Î4·î¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Ë¿Êµé¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹á¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ïµ¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¹»¤ØÄÌ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤¢¤ëÌë¡¢½¸¤á¤¿¥«¡¼¥É¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä¡ª

¤µ¤é¤ËÍ§»ÞÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹µ¯¤³¤ê¡¢¤µ¤¯¤é¤ÏÌ´¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¸°¡×¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥«¡¼¥É¤ò½¸¤á»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤­¤Æ¡Ä


Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1200ËüÉô¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡¢CLAMP¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¦¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¤¬ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ1998Ç¯4·î¤«¤é1999Ç¯6·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Â³¤¯¡Ö¤µ¤¯¤é¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¤¬1999Ç¯9·î¤«¤é2000Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¤Ï2016Ç¯6·î¤«¤é¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£

À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¤ª¤è¤Ó´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï19Ç¯Á°¤Î¡Ö¥¯¥í¥¦¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¤«¤éÊÑ¹¹¤Ê¤·¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ß¡¢¹â¶¶µ×Èþ»Ò¤«¤éßÀÅÄË®É§¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¤â¤Ê¤·¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§CLAMP

´ÆÆÄ¡§Àõ¹á¼éÀ¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÀî¼·À¥

¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡¦¥«¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤â¤³¤Ê

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ßÀÅÄË®É§

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

²»³Ú¡§º¬´ßµ®¹¬

À©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹

À©ºî¡¦Ãøºî¡§NHK¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¢NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º

Twitter¡§@ccsakura_info

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ccsakura

OP¡§ºäËÜ¿¿°½¡ÖCLEAR¡×

ED¡§Áá¸«º»¿¥¡ÖJewelry¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÌÚÇ·ËÜºù¡§Ã°²¼ºù

¥±¥ë¥Ù¥í¥¹¡§µ×Àî°½

ÂçÆ»»ûÃÎÀ¤¡§´äÃË½á»Ò

Íû¾®Ïµ¡§¤¯¤Þ¤¤¤â¤È¤³

·î¾ëÀãÅÆ¡§½ïÊý·ÃÈþ

ÌÚÇ·ËÜÅíÌð¡§´ØÃÒ°ì

É¢Âô¥¨¥ê¥ª¥ë¡§º´¡¹ÌÚË¾

´Ñ·î²ÎÈÁ¡§¼Ä¸¶·ÃÈþ

»íÇ·ËÜ½©Êæ¡§ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê

¥æ¥Ê¡¦D¡¦³¤ÅÏ¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¡¼¥É¥­¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡¡¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¸ø¼°PVÂè£²ÃÆ - YouTube

»°¥ÄÀ±¥«¥é¡¼¥º



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/7(Æü) 22:30¡Á¤Û¤«

BS11¡§1/7(Æü) 25:30¡Á

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 25:35¡Á

AbemaTV¡§1/7(Æü) 25:35¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(·î) 23:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/9(²Ð) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¾åÌî¤Î¸ø±à¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥¢¥¸¥È¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï3¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡½¡½¡£¤½¤¦¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤³¤½¾åÌî¤ò¼é¤ëÀµµÁ¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥«¥é¡¼¥º¡×!! ·ë°á¡¢¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¶×ÍÕ¤Î3¿Í¤Ïº£Æü¤âÊ¿ÏÂ¤Ê¾åÌî¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÌë(±³¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç)³¹¤ò¤«¤±²ó¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ª¡ª


¸¶ºî¤Ï¡Ö·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯ÅÅ·âÂç²¦¡×(KADOKAWA)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¡£´û´©4´¬¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥«¥Ä¥ò

´ÆÆÄ¡§²ÏÂ¼ÃÒÇ·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥ä¥¹¥«¥ï¥·¥ç¥¦¥´

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²£ÅÄÂóÌ¦

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2017 ¥«¥Ä¥ò¡¿KADOKAWA ¥¢¥¹¥­¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿»°¥ÄÀ±¥«¥é¡¼¥ºÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@3boshi_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#»°¥ÄÀ±¥«¥é¡¼¥º

OP¡§¥«¥é¡¼¥º¡ù¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ö¥«¥é¡¼¥º¤Ñ¤ï¡¼¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤í¡ª¡×

ED¡§¥«¥é¡¼¥º¡ù¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥«¥é¡¼¥º¡ùËÜÆü¤â°Û¾ï¥Ê¥·¡ª¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

·ë°á¡§¹âÅÄÍ«´õ

¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡§¹âÌîËãÎ¤²Â

¶×ÍÕ¡§Æü²¬¤Ê¤Ä¤ß

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»°¥ÄÀ±¥«¥é¡¼¥º¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV - YouTube

³Ø±à¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¥º



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 23:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(²Ð) 24:00¡Á

BS11¡§1/9(²Ð) 24:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Î¾¿Æ¤òÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿Îµ°ì¡õ¸×ÂÀÏº·»Äï¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸»ö¸Î¤ÇÂ©»ÒÉ×ÉØ¤òË´¤¯¤·¤¿¿¹¥ÎµÜ³Ø±à¤ÎÍý»öÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£

¤Ç¤â¤½¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢³Ø±àÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÊÝ°é¥ë¡¼¥à¤ÇÎµ°ì¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡ª

¤ªÊì¤µ¤óÀèÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø±àÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÊÝ°é¥ë¡¼¥à¡£Îµ°ì¤Ï¤½¤³¤Î¿Í¼êÉÔÂ­¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼Éô¡×¤ÎÉô°÷Âè°ì¹æ¤È¤Ê¤ê¡Ä¡ª¡©


¸¶ºî¤ÏÇòÀô¼Ò¡ÖLaLa¡×Ï¢ºÜÃæ¤Î¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡£´û´©15´¬¡£

´ÆÆÄ¤Ï¿¹²¼É¢À»¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö·î¤¬¤­¤ì¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡×¤Î³Á¸¶Í¥»Ò¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§¿¹²¼É¢À»

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÂôÈþÆà

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯

²»³Ú¡§ÀîÅÄÎÜ²Æ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹

À©ºî¡§NAS

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©»þ·×Ìî¤Ï¤ê¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö³Ø±à¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¥º¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@gakubaby_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#³Ø¥Ù¥Ó #gakubaby

OP¡§¾®ÌîÂçÊå¡ÖEndless happy world¡×

ED¡§¤Ò¤ç¤í¤Ã¤ÈÃË»Ò¡Ö¤ª¤·¤¨¤Æ¥ç¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¼¯ÅçÎµ°ì¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯

¼¯Åç¸×ÂÀÏº¡§¸ÅÌÚ¤Î¤¾¤ß

ÏµÃ«È»¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

ÏµÃ«Âë¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò

·§ÄÍ´ñÑÛ¡§¾®¸¶¹¥Èþ

Ã¬ÄÍÂóÇÏ¡§ã·Æ£ºÌ²Æ

Ã¬ÄÍ¿ôÇÏ¡§¼ïùõÆØÈþ

±îÅÏÈþÄ»¡§ËÜÅÏÉö

ÅÆÅÄµÁ¿Î¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

ºÔÀî·Ã¸ã¡§¾®ÌîÂçÊå

Íý»öÄ¹(¿¹¥ÎµÜÍÓ»Ò)¡§µÜ»ûÃÒ»Ò

ÃöËô¤Þ¤ê¤¢¡§ÌÀºäÁïÈþ

»³ÍÓÊþÌéÌò¡§À÷Ã«½ÓÇ·

º¬ÄÅÃæµÈ¡§ÂÀÅÄ´ðÍµ

µí´ÝÀã¡§ËÜÅÏÉö

Â³¡ØÅá·õÍðÉñ-²Ö´Ý-¡Ù



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 24:00¡Á

BS11¡§1/7(Æü) 24:00¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(Æü) 25:55¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÂçÏÂ¼é°ÂÄê¤¬¡É¤È¤¢¤ëËÜ´Ý¡É¤«¤éÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÂç³¢Æü¡£Åá·õÃË»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÀµ·î¤ò½Ë¤¦¤³¤È¤ò·×²è¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¸»»á¤Î½ÅÊõ¤Ç¤¢¤ë¡ØÉ¦ÀÚ¡Ù¡¦¡ØÉ¨´Ý¡Ù¤¬¸²¸½¡¢ºÇ¸Å»²¤Î²Ã½£À¶¸÷¤Ï¡¢¼ç¤«¤é¿·Åá·õÃË»Î¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤òÌ¿¤¸¤é¤ìËÜ´Ý¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²Ã½£À¶¸÷¡¦»â»Ò²¦¡¦·Ö´Ý¡¦ÌÀÀÐ¹ñ¹Ô¡¦É¦ÀÚ¡¦É¨´Ý¤Ë½Ð¿Ø¤ÎÌ¿¤¬²¼¤ê¡Ä¡Ä


2016Ç¯½©¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅá·õÍðÉñ-²Ö´Ý-¡×¤ÎÂ³¤­¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï°ú¤­Â³¤­Æ°²è¹©Ë¼¤¬¹Ô¤¦¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥·¥«¥í¥¤¥É¡×¤ä¡Ö¶äº²¡×¤Ê¤É¤Ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿±ÛÅÄÃÎÌÀ¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×¡ÖRe:CREATORS¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÃ´Åö¤·¤¿¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥¯¥ì¥¹¥ÈÀïµ­¡×¤Ç¤â¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§±ÛÅÄÃÎÌÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý½ß°ìÏº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¥é¥¤¥È¥ï¡¼¥¯¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼

Twitter¡§@touken_hanamaru

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#touken_hanamaru

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÂçÏÂ¼é°ÂÄê¡§»ÔÍè¸÷¹°

²Ã½£À¶¸÷¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù

»â»Ò²¦¡§°©ºäÎÉÂÀ

·Ö´Ý¡§°æ¸ýÍ´°ì

ÌÀÀÐ¹ñ¹Ô¡§ÀõÍøÎËÂÀ

É¦ÀÚ¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

É¨´Ý¡§²¬ËÜ¿®É§

¡ØÅá·õÍðÉñ-²Ö´Ý-¡Ù¥Æ¥ì¥Ò゙¥¢¥Ë¥á2´üÊüÁ÷·èÄêPV - YouTube

25ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/7(Æü) 25:00¡Á

ComicFesta¥¢¥Ë¥áZone¡§1/7(Æü) 25:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¥·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×

²Ö¤Ïµá¿¦³èÆ°Ãæ¤Î25ºÐ¡£ÆÍÁ³¤Î¿ÆÀÌ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î½¾Ëå¡¦16ºÐ¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¸«¤¿ÌÜ¤â¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¤ÈÀøÆþ¤·¤¿ÅÐ¹»½éÆü¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦³ª¹¾¤¬ÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¡¢¥½¥Ã¥³¡¼¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿²Ö¤Ë¡¢³ª¹¾¤«¤é¤Î¥ª¥È¥Ê¤Ê»ØÆ³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä!?

¿Íµ¤¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥º¥é¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥¢¥Ë¥á²½¡£¡ÖÁÎÎ·¤È¸ò¤ï¤ë¿§Íß¤ÎÌë¤Ë¡Ä¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ï¥±¥À¥â¥Î¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼ê¤Ï¶µ¤¨»Ò¡¢¶¯µ¤¤Ê¡¢ÌäÂê»ù¡£¡×¤È¡¢2017Ç¯½Õµ¨¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿ºîÉÊ¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÂè4ÃÆ¡£ÇÛ¿®·Á¼°¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿ ¥¢¥Ë¥áZone¤Î¤ßÇÛ¿®¤Î¡Ö´°Á´ÈÇ(18¶Ø)¡×¤¬¤¢¤ë¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¤Î¥Ø¥ó¥¿¥¤¥«¥Î¥¸¥çTHE ANIMATION¡×¡Ö¥³¥ï¥ì¥â¥Î:Íþº» THE ANIMATION¡×¤Ê¤ÉÀ®¿Í¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂÀÂ¿½¨ÂÀ¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Îº´ÏÂ»³¿Ê°ìÏº¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»³ËÜº´ÏÂ»Ò¤â¡¢ÂÀÂ¿´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÀ®¿Í¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥í¥¹ÊýÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½¼¼Â¤ÎÂÎÀ©¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶Ãø¼Ô¡§¥Þ¥«¥Ê

´ÆÆÄ¡§ÂÀÂ¿½¨ÂÀ

µÓËÜ¡§º´ÏÂ»³¿Ê°ìÏº

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§»³ËÜº´ÏÂ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÀÞÅÄÅ¯Ïº

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ì¥¤¡¢¥¿¥Ð¥Ã¥¯

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ê¥ê¥¯¥¹

À©ºî¡§¥Ô¥«¥ó¥Æ¥µ¡¼¥«¥¹

À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¥Þ¥«¥Ê/Suiseisha Inc.

Twitter¡§@ComicFestaAnime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤´¤¸¤ç

OP¡§ÍÕ·î¤µ¤­¡ÖReunion¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¡¦ÄÌ¾ïÈÇ

Ì¾¼è²Ö¡§¸¶ÅÄ¤Ò¤È¤ß

³ª¹¾Î¼¿Í¡§Âô¾ëÀé½Õ

ÁêÅÄÄ¾Ç·¡§¹âÄÍÃÒ¿Í

¡¦´°Á´ÈÇ

Ì¾¼è²Ö¡§ÏÂ±û¤­¤ê¤«

³ª¹¾Î¼¿Í¡§¿¹²¼µþÊ¿

ÁêÅÄÄ¾Ç·¡§¸Å²ÏÅ°¿Í

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö25ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡×¸ø¼°¥Æ¥£¥¶¡¼PV - YouTube

¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/8(·î) 22:00¡Á¤Û¤«

TOKYO MX¡§1/8(·î) 24:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(·î) 24:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/8(·î) 24:30¡Á

BS¥Õ¥¸¡§1/8(·î) 24:30¡Á

AbemaTV¡§1/8(·î) 24:30¡Á

»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(·î) 24:35¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤ÈJS¤¬¤¤¤¿¡½¡½

¡Ö¤ä¤¯¤½¤¯¤É¤ª¤ê¡¢Äï»Ò¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×

16ºÐ¤Ë¤·¤Æ¾­´ý³¦¤ÎºÇ¶¯¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¡ÖÎµ²¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¶åÆ¬ÎµÈ¬°ì¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø»°Ç¯À¸¤Î¿÷Äá¤¢¤¤¡£¶åºÐ¡£

¡Ö¤¨¡©¡¢¡ÄÄï»Ò¡©¤¨¡©¡×¡Ö¡Ä¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×

³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿JS¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤¢¤¤¤Î¾ðÇ®¤Ë¡¢È¬°ì¤â¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Ç®¤¤¥â¥Î¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£


¸¶ºî¤ÏGAÊ¸¸Ë¤«¤é´©¹ÔÃæ¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ç´û´©6´¬¡£GAÊ¸¸Ë10¼þÇ¯µ­Ç°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè6ÃÆ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àâ¤Î´©¹Ô¤È¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡¦¥É¥é¥ÞCDÅ¸³«¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÇòÄ»»ÎÏº

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤·¤é¤Ó

´ÆÆÄ¡§Ìø¿­Î¼

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»ÖÌÐÊ¸É§

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌðÌî°«

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Î¤¸«ÆÆ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀîÅÄÅ¯Ìð

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë

²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥É¥ê¡¼¥à¥·¥Õ¥È

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§project No.9

¥¢¥Ë¥á¾­´ý´Æ½¤¡§Ìî·î¹Àµ®(ÆüËÜ¾­´ýÏ¢ÌÁ)

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© ÇòÄ»»ÎÏº¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ªÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@Ryuoshi_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È

OP¡§Machico¡Ö¥³¥ì¥«¥é¡×

ED¡§°ËÆ£ÈþÍè¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¶åÆ¬ÎµÈ¬°ì¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

¿÷Äá¤¢¤¤¡§Æü¹âÎ¤ºÚ

Ìëºµ¿ÀÅ·°á¡§º´ÁÒ°½²»

¶õ¶ä»Ò¡§¶â¸µ¼÷»Ò

À¶Âì·Ë¹á¡§³ýÌî°¦°á

¿å±Ûßº¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«

ÄçÇ¤°½Çµ¡§¶¶ËÜ¤Á¤Ê¤ß

¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡¦¥¤¥¾¥¢¡¼¥ë¡§¾®ÁÒÍ£

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡×2018Ç¯1·î¤è¤êÂÐ¶É³«»Ï¡ª - YouTube

¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/8(·î) 23:00¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(·î) 25:59¡Á

BS11¡§1/9(²Ð) 25:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Öº£Æü¤³¤½¤ÏÉ¬¤º¹âÌÚ¤µ¤ó¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×

¤È¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡¦¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¡¦À¾ÊÒ¡£¹âÌÚ¤µ¤ó¤ò¤«¤é¤«¤¤ÊÖ¤½¤¦¤ÈÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¤¬¡Ä¡©

¤½¤ó¤Ê¹âÌÚ¤µ¤ó¤ÈÀ¾ÊÒ¤Î¡¢Á´ÎÏ¡È¤«¤é¤«¤¤¡ÉÀÄ½Õ¥Ð¥È¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª


¸¶ºî¤Ï¡Ö¥²¥Ã¥µ¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ¤Î¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¡£´û´©6´¬¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤Ê¤í¤¸¡Áfrom Luck & Logic¡Á¡×¤ÎÀÖ¾ëÇî¾¼¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡ÖÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡×¡Ö´Æ¹ö³Ø±à¡×¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôLOVE¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î²£¼êÈþÃÒ»Ò¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»³ËÜ¿ò°ìÏ¯

´ÆÆÄ¡§ÀÖ¾ëÇî¾¼

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§üâÌî°½

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÌÐÌÚÂö¼¡¡¢¶áÆ£ÆàÅÔ»Ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§ ©2018 »³ËÜ¿ò°ìÏ¯¡¦¾®³Ø´Û¡¿¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@takagi3_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¹âÌÚ¤µ¤ó¤á

OP¡§Âç¸¶¤æ¤¤»Ò¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹âÌÚ¤µ¤ó¡§¹â¶¶Íû°Í

À¾ÊÒ¡§³áÍµµ®

¥ß¥Ê¡§¾®¸¶¹¥Èþ

¥æ¥«¥ê¡§£Í¡¦£Á¡¦£Ï

¥µ¥Ê¥¨¡§¾®ÁÒÍ£

Ãæ°æ¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

¿¿Ìî¡§¾®´ä°æ¤³¤È¤ê

¹âÈø¡§²¬ËÜ¿®É§

ÌÚÂ¼¡§Íî¹çÊ¡»Ì

ÅÄÊÕÀèÀ¸¡§ÅÄ½êÍÛ¸þ

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡ÙPVÂè2ÃÆ - YouTube

¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¡Áºù²ÖÇ¦Ë¡Ä¡¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/8(·î) 24:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(·î) 24:00¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/8(·î) 24:00¡Á

BS11¡§1/8(·î) 24:00¡Á

AT-X¡§1/8(·î) 24:30¡Á¤Û¤«

tvk¡§1/8(·î) 25:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ç¦Ë¡»¦Ù¤¹çÀï¡¢ºÆ¤Ó¡£

·ÄÄ¹¤ÎÀ¤¤Ëµ¯¤­¤¿¤ë»°Âå¾­·³À¤·Ñ¤®Áè¤¤¤Ï¡¢¹Ã²ì¡¢°Ë²ì¤ÎÇ¦Ë¡»¦Ù¤¹çÀï¤Ø¤ÈÈô¤Ó²Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¨»´¤ò¶Ë¤á¤¿¡£»¶¤ê¹Ô¤¯²ÖÊÛ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢°¦¤ËÀ¸¤­¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤È½÷¤â¤Þ¤¿¡¢Ñ³¤¯¤âÈþ¤·¤¯»¶¤Ã¤¿¡½¡½¤¬¡¢¤·¤«¤·¡£ÅÁ¤¨Ê¹¤¯¤È¤³¤í¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢¤¬·Ñ»Ò¡¦¶ÁÈ¬Ïº¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤«¡¢±Ê¹å¤«¡½¡½ÆóËç¤Î²ÖÊÛ¤ÏÀ¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Ëº¤ì·Á¸«¤ò¤Þ¤¿2¤Ä¡¢»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹Ã²ìÈ¬Ïº¡¢°Ë²ì¶Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉã¡¢Êì¤ËÎÉ¤¯»÷¤¿´ã¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿½ÉÌ¿¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡£

»þ¤Ï´²±Ê¡¢ÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¡£Ç¦¤Ó¤Ï¤â¤Ï¤äÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡¢¹Ô¤¯Ëö¤Ï±¢¤ê¹Ô¤¯¤Î¤ß¡£¡È·ì¡É¤È¡ÈÎÏ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ÎÁÃ¤òÈØÀÐ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤»¤ó¤È¡¢¹Ã²ì¡¢°Ë²ì¤Î¼ÔÃ£¤ÏÈ¬Ïº¡¢¶Á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¡£

¡È·À¤ê¡É¡½¡½¼Â¤Î·»Ëå¤Ë¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ï·À¤ê¤ò·ë¤Ö½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

½ÉÌ¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢ÌÂ¤¤À¸¤­¤ëÈ¬Ïº¤È¡¢¸Ê¤Î¿¼¤­¿¿¾ð¤Ë½¾¤¤¡¢°¦¤ËÀ¸¤­¤ë¶Á¡£Æó¿Í¤¬¿¥¤êÀ®¤¹À¸¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë¸½¾Ý¡Èºù²Ö¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â¶½è¤ËÍðÀ¤¤Î±Æ¤¬¤Ë¤¸¤ê´ó¤ë¡Ä


¸¶ºî¤Ï»³ÅÄÀµµª¤Î¾®Àâ¡Öºù²ÖÇ¦Ë¡Ä¡ ¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¿·¾Ï¡×Á´2´¬¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤Î¾®Àâ¡Ö¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡×¤È¡¢Æ±ºî¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤»¤¬¤ï¤Þ¤µ¤­¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¡Á¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡Á¡×¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡×¤Î10Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ò¥éÎµÌé¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¤¬¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´û´©1´¬¡£¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¡Á¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡Á¡×¤Ï2005Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á²½(´ÆÆÄ¡§ÌÚºêÊ¸ÃÒ)¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë

´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é¥Þ²¦¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥°¥é¥¹¥ê¥Ã¥×¡×¡Ö¥·¥à¡¼¥ó¡×¤ÎÀ¾Â¼½ãÆó¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥µ¡¼¥É¡ÁÁó¤¤Æ·¤Î¾¯½÷¡Á¡×¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 THE CYBORG SOLDIER¡×¤ÎÂçÀ¾¿®²ð¡£OP¡¦ED¤ÏÁ°ºî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢±¢ÍÛºÂ¤È¿å¼ùÆà¡¹¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»³ÅÄÀµµª

´ÆÆÄ¡§À¾Â¼½ãÆó

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÀ¾¿®²ð

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤»¤¬¤ï¤Þ¤µ¤­

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ËÒ¹§Íº

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®¿ûÏÂµ×

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§³¤ÄÅÍø»Ò

Èþ½ÑÀßÄê¡§µÈ¸¶°ìÊå

¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÈøÁí»Ò

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´äÈª¹ä°ì

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÌ²¬Àµ

ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§Ê¡ÅÄÄ¾À¬

²»¶Á´ÆÆÄ¡§²£ÅÄÃÎ²Ã»Ò

²»³Ú¡§ºäÉô¹ä

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó

²»³ÚÀ©ºî¡§¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É

3D¡§¥Æ¥È¥é

ÊÔ½¸¡§´Ø°ìÉ§

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥»¥Ö¥ó¡¦¥¢¡¼¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© »³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¡¦¤»¤¬¤ï¤Þ¤µ¤­¡¦»³ÅÄÀµµª¡¦¹ÖÃÌ¼Ò/ºù²ÖÇ¦Ë¡Ä¡À½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@basiliskouka

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯ #ºù²ÖÇ¦Ë¡Ä¡

OP¡§±¢ÍÛºÂ

ED¡§¿å¼ùÆà¡¹

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹Ã²ìÈ¬Ïº¡§È«ÃæÍ´

°Ë²ì¶Á¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê

ÁðÆå°ìÇÏ¡§¶ÍËÜÂóºÈ

ÈìÊ¸»ú²ÐÁ÷¡§»³¸ý¤ê¤å¤¦

¼·ÅÍ·ß°û¡§¥Á¥ç¡¼

Í·º´Å·¿®¡§Æ£æÆÊ¿

½ô¹Ô¸ÏÍÕ¡§¤µ¤«¤­¹§Êå

ÄÕË¡±Ù¡§ÃãÉ÷ÎÓ

¿§¿ê°ïÇÏ¡§Â¼°æÍº¼£

¿åÏ¡½©·î¡§Ý¯°æ¥È¥ª¥ë

¸ëÀÐºÍÂ¢¡§ùþÀÐ¾¡Âç

¹ÃÍå¼°Éô¡§Íî¹çÊ¡»Ì

éó¼·¸¹¡§»ÔÍè¸÷¹°

º¬ÍèÅ¾¿²¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

Ï¡¡§Áá¸«º»¿¥

ÎÞ¡§¾åÅÄÎïÆà

¸½¡§º´ÁÒ°½²»

³êÇÌ¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥

¹¦¿ýÂï¡§Ë­±ÊÍø¹Ô

ÎØ²öÂ¹Ï»¡§ÅÚÅÄÂç

ÞºËéÄì²¦¡§º´¡¹ÌÚÇß¼£

Ìëºµ»ê¡§ËÙ¹¾Í³°á

À®¿Ò¡§ÅÚ»Õ¹§Ìé

¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯ ¡Áºù²ÖÇ¦Ë¡Ä¡¡Á ¡×ÈÖÀë SPOT - YouTube

gd¥á¥ó gdgd men's party



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/8(·î) 25:10¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ª¤¤¤Ç¤è¡ª°ÛÀ¤³¦¤Ë¡ª

Âç¹¥¤­¤Ê¥²¡¼¥à¤òµ¤¤Þ¤Þ¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤È¤Ê¤¯ËþÂ­¤·¤¿Æü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥È¤È¥è¥ß¡£Ã¯¤â¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤ë¿¼Ìë¡¢¥é¥¤¥È¤Ï¡Ö²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ô¤Î¸¯¤¤¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¥è¥ß¤È¤È¤â¤Ë°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤«¤éÅ¾À¸¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ü¤ï¤ì¤Î¥á¥í¥Ç¥£É±¡×¤ò¡È¥Þ¥ª¡¼¡É¤«¤éµß¤¦¤¿¤á¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£

¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖÅ·Ì¿¡×¤È¤Þ¤Ç´¶¤¸¤ë¥é¥¤¥È¤È¡¢¤ä¤äÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¥è¥ß¡¢¤½¤³¤Ø¡Ö²¦¡×¤Î¤·¤â¤Ù¤Ç¤¢¤ëA.I.¥í¥Ü¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬²Ã¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·ëÀ®¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î»ý¤Ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é(!?)ËÁ¸±¤ò¥æ¥ë¡Á¤¯¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ ²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï¡Ä¡£


2011Ç¯½©¡¦2013Ç¯Åß¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ÖgdgdÍÅÀºs¡×(¤°¤À¤°¤À¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥º)¤Î¡ÖNEXT¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥­¥ã¥¹¥È¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡ÖgdgdÍÅÀºs¡×¤«¤é°ú¤­Â³¤­¿û¸¶¤½¤¦¤¿¤¬Ã´Åö¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖPeeping Life¡×¡ÖÄ¶ÇúÎö°Û¼¡¸µ¥á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë ¥®¥¬¥ó¥È¥·¥å¡¼¥¿¡¼ ¤Ä¤«¤µ¡×¤Î¿¹¤ê¤ç¤¦¤¤¤Á¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡¦¸¶°Æ¡§¿û¸¶¤½¤¦¤¿

µÓËÜ¡§¿¹¤ê¤ç¤¦¤¤¤Á

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ÙÁÔ¸²

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝ½¡°ìÏº

À©ºî¡§¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥ß¡¼¥Ä ¥Ô¥¯¥Á¥å¥¢¥º¡¢¥Õ¥¡¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼

À½ºî¡§¡Ögd¥á¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©2018 ¡Ögd¥á¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@gdmen2018

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#gd¥á¥ó

OP¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü¡ÖÌÑÁÛÄë¹ñÃß²»µ¡¡×

ED¡§BB-voice

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥é¥¤¥È¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥è¥ß¡§»³ËÜÏÂ¿Ã

¥¢¥ë¥Õ¥¡¡§¾®ÎÓÍµ²ð

¥á¥í¥Ç¥£¡§¸¶ÆàÄÅ»Ò

¼åÃî¥Ú¥À¥ë GLORY LINE



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§1/8(·î) 26:05¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§1/8(·î) 26:05¡Á

TVQ¡§1/8(·î) 27:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/8(·î) 27:05¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/9(²Ð) 26:35¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§1/10(¿å) 26:10¡Á

AT-X¡§1/12(¶â) 20:00¡Á¤Û¤«

NBC¡§1/14(Æü) 25:20¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Á°Ç¯¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ä¤òÀ©¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¾®ÌîÅÄºäÆ»¤¬½êÂ°¤¹¤ëÁíËÌ¹â¹»¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Â´¶È¡¦°úÂà¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÎÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿·èÀï¤Î»þ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦È¢º¬³Ø±à¡¢²øÊª¥ì¡¼¥µ¡¼¸æÆ²¶Ú¤òÍÊ¤¹¤ëµþÅÔÉú¸«¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¤¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ªÁª¼êÁ´°÷¤¬³Æ¡¹¤ËÈë¤á¤ëÁÛ¤¤¡£Ä¾Àþ¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»³¤òÀ©¤¹¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡Ä

±É¸÷¤Ø¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¡á¡ÈGLORY LINE¡É¤òºÇ½é¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ê¤Î¤«¡½¡ª¡©


¸¶ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÏ¢ºÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¡£Âè3´ü¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë NEW GENERATION¡×¸åÈ¾¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÎÂ³¤­¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£

´ÆÆÄ¤ÏÆéÅç½¤¤¬Âè1´ü¤«¤é°ú¤­Â³¤­Ã´Åö¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ÏÂè1´ü¡¦Âè2´ü¤ËµÓËÜ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·Âè3´ü¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌ³¤á¤¿º½»³Â¢À¡¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÅÏÊÕ¹Ò

´ÆÆÄ¡§ÆéÅç½¤

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§º½»³Â¢À¡

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈÖÍ³µª»Ò

¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¿åÂ¼ÎÉÃË¡¢½©¼ÄDenforwordÆüÏÂ

¥é¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ËÙÆâÇîÇ·

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÄÌÚÃÒÍ³µª

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÈ¸¶½Ó°ìÏº

¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÈøÁí»Ò

CG´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ½Ó¹¨

»£±Æ´ÆÆÄ¡§³ë»³¹ä»Î

²»³Ú¡§ÂôÅÄ´°

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·

ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ÅÏÊÕ¹Ò¡Ê½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¡¿¼åÃî¥Ú¥À¥ë04À½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@yowapeda_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#yp_anime #¼å¥Ú¥À

OP¡§Rhythmic Toy World¡ÖËÍ¤ÎÀ¼¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¾®ÌîÅÄºäÆ»¡§»³²¼Âçµ±

º£Àô½ÓÊå¡§Ä»³¤¹ÀÊå

ÌÄ»Ò¾ÏµÈ¡§Ê¡Åç½á

¼êÅè½ãÂÀ¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±

ÀÄÈ¬ÌÚ°ì¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¿ù¸µ¾ÈÊ¸¡§µÜÅÄ¹¬µ¨

Å­ÌÚ°ìº¹¡§²¼Ìî¹É

ÃÊÃÝÎµÊñ¡§±©Â¿Ìî¾Ä

¸Å²ì¸øµ®¡§ÃæÂ¼Íª°ì

¿ù¸µÄê»þ¡§»ÔÍè¸÷¹°

´¨ºé´´¡§¿ÛË¬ºÌ²Ö

´¨ºéÄÌ»Ê¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

µÌ°½¡§ß¯¤á¤°¤ß

¶â¾ë¿¿¸î¡§°Â¸µÍÎµ®

´¬ÅçÍµ²ð¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº

ÅÄ½ê¿×¡§°ËÆ£·òÂÀÏº

¿¿ÇÈ»³³Ù¡§Âå±ÊÍã

ÀôÅÄÅã°ìÏº¡§°¤ÉôÆØ

¹õÅÄÀãÀ®¡§ÌîÅç·ò»ù

°±ÌÚ¾ìÂóÅÍ¡§µÜÌî¿¿¼é

Æ¼¶¶ÀµÀ¶¡§¾®ÌîÂçÊå

¿·³«Íª¿Í¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

Ê¡ÉÙ¼÷°ì¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¹ÓËÌÌ÷Í§¡§µÈÌîÍµ¹Ô

ÅìÆ²¿ÔÈ¬¡§³Á¸¶Å°Ìé

¿·³«È»¿Í¡§ÆüÌîÁï

¸æÆ²¶ÚæÆ¡§Í·º´¹ÀÆó

´ß¿À¾®µÇ¡§Ê¡»³½á

¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë GLORY LINE¡ÙPVÂè2ÃÆ¡ÊTV¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¡¿1·î8Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¿OP¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖËÍ¤ÎÀ¼¡×Rhythmic Toy World¡ã¥ê¥º¥ß¥Ã¥¯¥È¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¡ä¡Ë - YouTube

²ø½ÃÌ¼¡Á¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ãµ¼¿Í²½·×²è¡Á Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/9(²Ð) 21:54¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤«¤Ä¤Æ¤Î²ø½Ã¤Îº²¤ò½É¤·¤¿¾¯½÷¡È²ø½ÃÌ¼¡É¤¬¸½¤ì¤ë»þÂå¡£¹ñºÝ²ø½Ãµß½õ»ØÆ³ÁÈ¿¥¡¦GIRLS¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¢¥®¥é¡¢¥ß¥¯¥é¥¹¡¢¥¦¥¤¥ó¥À¥à¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¿·¼ï¤Î¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¡×¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢GIRLS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¬¥Ã¥ÄÀ±¿Í¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎÄ¹¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£

¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ø½Ã¤òË¨¤¨µ¼¿Í²½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´ë²è¡Ö¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ãµ¼¿Í²½·×²è¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡£1´ü¤Ï2016Ç¯½©¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ö¤Þ¤Û¤¦¤Ä¤«¤¤¤Î¤è¤á¡×¡Ö¤è¤¦¤¸¤ç¤·¤§¤ó¤­¡×¡Ö¤Á¤§¤¤¤ó¹õ¤Ë¤¯¤ë¡×¡Ö¥¯¥¤¥º!! ID-0¡×¡Ö¤×¤ì¤×¤ì¤×¤ì¤¢¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°²Ì¾¤ß¤Î¤ë¤¬´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥­¥ã¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÉÙ²¬ÆóÏº¡¢Ã«Íµ»Ê¡¢CHOCO¡¢ÇúÅ·Æ¸¡¢¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹(¤Ê¤Þ¤Ë¤¯ATK¡¢Ç­´Ì¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡¢minoa¡¢Âç·§Ç­²ð)

´Æ½¤¡§¾®ß·ÍÎ²ð

¸¶°Æ¡¦ÀßÄê¡§³¤Ë¡µª¸÷

´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÀßÄê¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦»£±Æ´ÆÆÄ¡§°²Ì¾¤ß¤Î¤ë

¤×¤Á¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è´ÆÆÄ¡§¤¿¤±¤Ï¤é¤ß¤Î¤ë

²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£(Team-MAX)

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¸Í¿ùÆàÄÅ»Ò(¥¹¥¿¥¸¥ªMAO)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§°ðÍÕ½ç°ì

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤×YUKAI

À½ºî¡§²ø½ÃÌ¼(¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ãµ¼¿Í²½·×²è)À½ºî°Ñ°÷²ñ(±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥³¥â¡¦¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹)

Twitter¡§@ultrakaiju_gk

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ãµ¼¿Í²½·×²è

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥®¥é¡§ÈÓÅÄÎ¤Êæ

¥ß¥¯¥é¥¹¡§ÎëÌÚ°¦Æà

¥¦¥¤¥ó¥À¥à¡§±óÆ£¤æ¤ê¤«

¥Ô¥°¥â¥ó¡§ÆÁ°æÀÄ¶õ

¥¼¥Ã¥È¥ó¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤

¥ì¥Ã¥É¥­¥ó¥°¡§¸Þ½½ÍòÍµÈþ

¥¨¥ì¥­¥ó¥°¡§ß¯¤á¤°¤ß

¥´¥â¥é¡§¿ÛË¬ºÌ²Ö

¥¶¥ó¥É¥ê¥¢¥¹¡§ÅòÀõ¤«¤¨¤Ç

¥­¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¡§»°¿¹¤¹¤º¤³

¥¬¥Ã¥ÄÀ±¿Í¡§¾¾ÅÄÍøºã

¥Î¥¤¥º¥é¡¼¡§À¶ÅÔ¤¢¤ê¤µ

¥Þ¥¬¥Ð¥Ã¥µ¡¼¡§»ûÅÄÀ²Ì¾

¥Þ¥¬¥¸¥ã¥Ã¥Ñ¡§¶áÆ£ÎèÆà

¡Ø²ø½ÃÌ¼(¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¬¡¼¤ë¤º)¡Á¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ãµ¼¿Í²½·×²è¡Á¡ÙÂè2´üPV¡ª¡Ú1/9~d¥¢¥Ë¥á&TOKYO MXÂ¾ÊüÁ÷¡ª¡Û - YouTube

ÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¡¦Âè2´üÊüÁ÷Ä¾Á° ¥¢¥Ë¥á¦·»ÏÆ°¡ª¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¦·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§1/9(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/9(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§1/9(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§1/9(²Ð) 25:40¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/9(²Ð) 27:05¡Á

TVQ¡§1/9(²Ð) 27:05¡Á

¡¦ËÜÊÔ

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§1/16(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/16(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§1/16(²Ð) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§1/16(²Ð) 25:40¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/16(²Ð) 27:05¡Á

TVQ¡§1/16(²Ð) 27:05¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÀÆÌÚÆïÍº¤Ï¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡¢¥µ¥¤¥³¥­¥Í¥·¥¹¡¢Æ©»ë¡¢Í½ÃÎ¡¢½Ö´Ö°ÜÆ°¡¢ÀéÎ¤´ã¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»È¤¤ÊüÂê¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡£ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤¬Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¿È¤ä¼þÊÕ¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤Èà¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í´Ö¤äÀ¸¤­Êª¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÒÆñ¤¬Íò¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¸¶ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç2012Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2016Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²èÈÇ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ª¥¤¥Û¥Î¥ª¡×¤ä¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¼Â¼ÌÈÇ±Ç²è¡Ö¶äº²¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì¡£ÀÆÌÚÆïÍºÌò¤ò»³ùõ¸­¿Í¡¢¾È¶¶¿´ÈþÌò¤ò¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬±é¤¸¤¿¡£

¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Î´ÆÆÄ¤ÏÂè1´ü¤Ë°ú¤­Â³¤­¡Ö³¡!!¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¹â¹»¡×¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥Ú¥Ã¥È ¥Ï¥Ã¥Ô¥Í¥¹¡×¡ÖGA ·Ý½Ñ²Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¯¥é¥¹¡×¤Îºù°æ¹°ÌÀ¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§ºù°æ¹°ÌÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²»ÃÏÀµ¹Ô

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§EGG FIRM¡ßJ.C.STAFF

À©ºî¡§¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©ËãÀ¸¼þ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦PK³Ø±à2

Twitter¡§@saikikusuo_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀÆ¦· #ÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÀÆÌÚÆïÍº¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

Ç³Æ²ÎÏ¡§¾®ÌîÂçÊå

³¤Æ£½Ö¡§Åçùõ¿®Ä¹

³¥Ï¤µÏ»Ö¡§ÆüÌîÁï

Ä»Â«ÎíÂÀ¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

¾È¶¶¿´Èþ¡§³ýÌî°¦°á

Ì´¸¶ÃÎÍ½¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê

ÌÜÎÉÀéÎ¤¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

·¦Ã«¿Ü°¡Ï¡¡§ºÙÃ«²ÂÀµ

¾È¶¶¿®(Ï»¿ÀÄÌ)¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

Ä³Ìî±«ÎÐ¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº

ÀÆÌÚÔ¢½Õ¡§´äÅÄ¸÷±û

ÀÆÌÚµ×Î±Èþ¡§°¦²ÏÎ¤²Ö»Ò

ÀÆÌÚ·§¸ÞÏº¡§»³»û¹¨°ì

ÀÆÌÚµ×Èþ¡§ÅÄÃæÍý·Ã

ÀÆÌÚ¶õ½õ¡§ÌîÅç·ò»ù

ºÍ¸×²êÅÍÍù¡§¾¾É÷²íÌé

ÌÀÃÒÆ©¿¿¡§³áÍµµ®

ÁêËÎÌ¿¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü

ÍüÊâÅÄ°ÍÉñ¡§M¡¦A¡¦O

¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX1¡§1/10(¿å) 24:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/10(¿å) 26:05¡Á

ABC¡§1/10(¿å) 26:15¡Á

BS11¡§1/11(ÌÚ) 24:00¡Á

HTB¡§1/13(ÅÚ) 26:30¡Á

Netflix¡§1·î¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤È¤¢¤ëÂçÎ¦¤Î¡¢¤È¤¢¤ë»þÂå¡£ÂçÎ¦¤òÆîËÌ¤ËÊ¬ÃÇ¤·¤¿ÂçÀï¤Ï½ª·ë¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¸þ¤«¤¦µ¤±¿¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£

Àï»þÃæ¡¢·³¿Í¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢·³¤òÎ¥¤ìÂç¤­¤Ê¹ÁÄ®¤ØÍè¤Æ¤¤¤¿¡£Àï¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤«¤éÊÌ¤ìºÝ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¶»¤ËÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡½¡½¡£

³¹¤Ï¿Í¡¹¤Î³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¥¬¥¹Åô¤¬ÊÂ¤Ö³¹Ï©¤Ë¤Ï¥È¥é¥à¤¬¹Ô¤­¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¡Ö¼ê»æ¤òÂåÉ®¤¹¤ë»Å»ö¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë»Å»ö¡£

Èà½÷¤Ï°ÍÍê¿Í¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ëÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤Ï¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆü¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£


¸¶ºî¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¤Ç½é¤á¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¡£¡ÖµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¤ÏÂç¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÉ¬¤º¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè1²ó¤«¤éÂè4²ó¤Ç¤ÏÂç¾Þ¤Î³ºÅöºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè5²ó¤Ç½é¤á¤ÆËÜºî¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¤âÂç¾Þ¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2017Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÂç¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£¤¿¤À¤·¡¢Âè1²ó¾®ÀâÉôÌç¾©Îå¾ÞºîÉÊ¤Î¡ÖÃæÆóÉÂ¤Ç¤âÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè2²ó¾®ÀâÉôÌç¾©Îå¾Þ¡Ö¶­³¦¤ÎÈàÊý¡×¡¦¡Ö¥Ï¥¤¡ù¥¹¥Ô¡¼¥É¡ª¡×(¢ªFree!)¡¢Âè3²ó¾®ÀâÉôÌç¾©Îå¾Þ¡Ö¥Õ¥¡¥à¥È¥à¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×(¢ªÌµºÌ¸Â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥ï¡¼¥ë¥É)¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶­³¦¤ÎÈàÊý¡×¤ÎÀÐÎ©ÂÀ°ì¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥Ï¥¯¥á¥¤¤È¥ß¥³¥Á¡×¡Ö¤¿¤Þ¤³¤Þ¡¼¤±¤Ã¤È¡×¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×¤ÎµÈÅÄÎè»Ò¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤Ï¸¶ºî¾®Àâ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¹âÀ¥°¡µ®»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¶Ç²ÂÆà

´ÆÆÄ¡§ÀÐÎ©ÂÀ°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÈÅÄÎè»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÀ¥°¡µ®»Ò

¥·¥ê¡¼¥º±é½Ð¡§Æ£ÅÄ½Õ¹á

À¤³¦´ÑÀßÄê¡§ÎëÌÚµ®¾¼

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏî´Èþ´õ»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÊÆÅÄÐÒ²Ã

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Á¥ËÜ¹§Ê¿

3D´ÆÆÄ¡§»³ËÜÎÑ

¾®ÊªÀßÄê¡§¹â¶¶Çî¹Ô¡¢ÂÀÅÄÌ­

ÊÔ½¸¡§½ÅÂ¼·ú¸ã

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Äá²¬ÍÛÂÀ

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ºØÆ£¼¢

²»³Ú¡§Evan Call

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

À½ºî¡§¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¶Ç²ÂÆà¡¦µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@Violet_Letter

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#VioletEvergarden

OP¡§TRUE¡ÖSincerely¡×

ED¡§³ý¸¶¼ÂÎ¤¡Ö¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡§ÀÐÀîÍ³°Í

¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¥Ã¥¸¥ó¥º¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¥®¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¡§Ï²ÀîÂçÊå

¥«¥È¥ì¥¢¡¦¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¡§±óÆ£°½

¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¡§Æâ»³¹·µ±

¥¨¥ê¥«¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡§³ý¸¶¼ÂÎ¤

¥¢¥¤¥ê¥¹¡¦¥«¥Ê¥ê¡¼¡§¸Í¾¾ÍÚ

¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÙPVÂè3ÃÆ - YouTube

¥á¥ë¥Ø¥ó¡¦¥á¥É¥Ø¥ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/11(ÌÚ) 21:00¡Á¤Û¤«

TOKYO MX¡§1/11(ÌÚ) 22:30¡Á

BS11¡§1/11(¿å) 26:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸¶½ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥á¥É¥Ø¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï°ìÎ®¤Î¡Ö¸¶½ñ»È¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËâË¡³Ø±à¤ÇÊÙ¶¯Ãæ¡£

Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢³Æ¹»¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤ò¶¥¤¤¤¢¤¦ËâË¡¥Ð¥È¥ëÂç²ñ¡Ö¥Ø¥¯¥»¥ó¥Ê¥Ï¥È¡×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«°ì¤Ä¤À¤±´ê¤¤¤¬³ð¤¦ËâË¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤¢¤ëÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÉÔÂ­¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÆüËÜ¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅÚ¸æÌçÀÅ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆÉ½ñ¤È¶õÁÛ¤¬¹¥¤­¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¢¸°Â¼ÍÕ·î¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÍ§Ã£¤Î¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ü¤Ã¤Áµ¤Ì£¤ÊÍÕ·î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¶¯ÎÏ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤Î¸¶½ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ËâË¡³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä


¸¶ºî¤Ï¡¢¾®Àâ¡ÖÌÂ¤¤Ç­¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤­¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾ÃÒÍÎ¤È¡¢¡ÖÊÑÂÖ²¦»Ò¤È¾Ð¤ï¤Ê¤¤Ç­¡£¡×¡ÖËå¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÎÁÞ³¨¤ä¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²Ö¤È²õ¤¹À¤³¦¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥ó¥È¥¯¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´ë²è¤È¤·¤Æ2014Ç¯¤Ë»ÏÆ°¡£¾¾¤¬2016Ç¯5·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°Ê¸å¤Ï¾¾¤¬ºî¤Ã¤¿ÁÏºî½¸ÃÄ¡¦StoryWorks¤¬¤½¤Î»Å»ö¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤À¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¾®Àâ¤¬2017Ç¯2·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2018Ç¯1·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£

Áí´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö¤½¤é¤Î¤ª¤È¤·¤â¤Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¿·ËåËâ²¦¤Î·ÀÌó¼Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºØÆ£µ×¡£´ÆÆÄ¤ÏOVA¡ÖÁ®Íð¥«¥°¥é ESTIVAL VERSUS -¿åÃå¤À¤é¤±¤ÎÁ°Ìëº×-¡×¤Î¾åÅÄÈË¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ë¤Ï¸¶°ÆÃ´Åö¤Ç2016Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÃÒÍÎ¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶°Æ¡õ¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾¾ÃÒÍÎ

¸¶°Æ¶¨ÎÏ¡§StoryWorks

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥«¥ó¥È¥¯

Áí´ÆÆÄ¡§ºØÆ£µ×

´ÆÆÄ¡§¾åÅÄÈË

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¹ÀîÐÒµª

µÓËÜ¡§¾¾ÃÒÍÎ¡¢¥¢¥µ¥¦¥é¡¢ÌçÅÄÍ´°ì¡¢¶â·îÎ¶Ç·²ð

¿§ºÌÀß·×¡§ÀÆÆ£Ëãµ­

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§²¼¸µÃÒ»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼¾åÍ¥ºî

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»³Ú¡§rionos

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹­¿Í

²»¶ÁÀ½ºî¡§³ð²»

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Õ¥Ã¥º¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©MMM/¥á¥ë¥Ø¥ó¡¦¥á¥É¥Ø¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@maerchen_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥á¥ë¥Ø¥ó¥á¥É¥Ø¥ó

OP¡§fhána¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤ÎÊª¸ì ¡ÁMy Uncompleted Story¡Á¡×

ED¡§¾åÅÄÎïÆà¡Ösleepland¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¸°Â¼ÍÕ·î¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

ÅÚ¸æÌçÀÅ¡§ËöÊÁÎ¤·Ã

¥æ¡¼¥ß¥ê¥¢¡¦¥«¥¶¥ó¡§Lynn

¥ê¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥¹¡§Æü¹âÎ¤ºÚ

¥Þ¥ê¥ä¡¦¥é¥¹¥×¡¼¥Á¥ó¡§ÂçÄÅ°¦Íý

¥¢¥¬¡¼¥Æ¡¦¥¢¡¼¥ê¥¢¡§²Ã·¨°¡°á

¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ú¥ó¥É¥é¥´¥ó¡§¾åÅÄÎïÆà

²ÃÀ¡Í­»Ò¡§ËÜÅÏÉö

³Ø±àÄ¹¡§²¬Â¼ÌÀÈþ

¥á¥ë¥Ø¥ó¡¦¥á¥É¥Ø¥óPVÂè1ÃÆ¡¡/ Maerchen Maedchen Official Trailer 1 - YouTube

¥Ç¥¹¥Þ¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦¶¸ÁÛ¶Ê



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/11(ÌÚ) 23:30¡Á¤Û¤«

TOKYO MX¡§1/11(ÌÚ) 24:00¡Á

BS11¡§1/11(ÌÚ) 24:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/13(ÅÚ) 25:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Ç¥¹¥Þ¡¼¥Á¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¡È¥µ¥È¥¥¡¼¡É¤³¤ÈÎëÌÚ°ìÏº¡£²¾Ì²¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È°ÛÀ¤³¦¤Ë¡Ä!?

»ë³¦¤ÎÃ¼¤Ë¤Ï¡¢²¾Ì²Á°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë¥á¥Ë¥å¡¼²èÌÌ¡£¥ì¥Ù¥ë1¤Î½é´ü¾õÂÖ¡£¤¿¤À¤·½é¿´¼ÔµßºÑºö¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÁ´¥Þ¥Ã¥×Ãµºº¡×¤È¥Þ¥Ã¥×ÝÓÌÇ¥Ü¥à¡ÖÎ®À±±«¡×¡ß3ÉÕ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ïéòéî¿Í¤ÎÂç·³¤¬!½õ¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÎ®À±±«¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥ì¥Ù¥ë¤¬310¤È¤Ê¤êÇüÂç¤ÊºâÊõ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡½¡£

Ì´¤«¸½¤«¡¢¤³¤³¤Ë¥µ¥È¥¥¡¼¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª


¸¶ºî¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ç2013Ç¯3·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦¼·¤Ò¤í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Àâ¡£½ñÀÒÈÇ¤Ï2014Ç¯3·î¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¡¢´û´©11´¬¡£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ï¡Ö·î´©¥É¥é¥´¥ó¥¨¥¤¥¸¡×¡Ö¥¨¥¤¥¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢´û´©5´¬¡£

´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËå¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡×¤ä¡ÖFate/kaleid liner ¥×¥ê¥º¥Þ¡ù¥¤¥ê¥ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥Ð¥«¤È¥Æ¥¹¥È¤È¾¤´­½Ã¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Öef¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¾Â¿´¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ö²¶¤¬¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤Ë¡Ø½îÌ±¥µ¥ó¥×¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¥²¥Ã¥Ä¤µ¤ì¤¿·ï¡×¡ÖÉðÁõ¾¯½÷¥Þ¥­¥ã¥ô¥§¥ê¥º¥à¡×¤Î²¼»³·ò¿Í¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°¦¼·¤Ò¤í

´ÆÆÄ¡§Âç¾Â¿´

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²¼»³·ò¿Í

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§shri

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂìËÜ¾Í»Ò

²»³Ú¡§MONACA

²»³ÚÀ©ºî¡§DIVE II entertainment

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.¡ßCONNECT"

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§© °¦¼·¤Ò¤í¡¦shri¡¦KADOKAWA ¥«¥É¥«¥ïBOOKS´©¡¿¥Ç¥¹¥ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@deathma_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ç¥¹¥Þ¥¢¥Ë¥á

OP¡§Run Girls, Run¡ª¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥é¥¤¥É¡×

ED¡§Wake Up, Girls¡ª¡Ö¥¹¥­¥Î¥¹¥­¥ë¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥µ¥È¥¥¡¼¡§ËÙ¹¾½Ö

¥¼¥Ê¡§¹â¶¶Íû°Í

¥Ý¥Á¡§²ÏÌî¤Ò¤è¤ê

¥¿¥Þ¡§±üÌî¹áÌí

¥ê¥¶¡§ÄÅÅÄÈþÇÈ

¥¢¥ê¥µ¡§ÍªÌÚÊË

¥ë¥ë¡§ÁáÀ¥è½²Ö

¥ß¡¼¥¢¡§±ÊÌî°¦Íý

¥Ê¥Ê¡§°ÂÌî´õÀ¤Çµ

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥¹¥Þ¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë°ÛÀ¤³¦¶¸ÁÛ¶Ê¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV - YouTube

¥ß¥¤¥é¤Î»ô¤¤Êý



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§1/11(ÌÚ) 25:58¡Á

BS-TBS¡§1/13(ÅÚ) 25:00¡Á

¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§1/25(ÌÚ) 24:56¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦ÇðÌÚ¶õ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Î¹Àè¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤¤¤ë¼«¾Î¡ÈËÁ¸±²È¡É¤ÎÉã¤«¤éÆÍÇ¡¡¢¥ß¥¤¥é¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¥ß¥¤¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤ªÁ°¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Éã¤Î¼ê»æ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¯¶õ¡£¤À¤¬¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿Âç¤­¤Ê´½¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Ä¹12cm!?¤Ê¤ó¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥¤¥é¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¾®¤µ¤¤¾å¤Ë¡¢²²ÉÂ¤Ç¡¢µã¤­Ãî¡¢¤Ç¤â²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤Î¥ß¥¤¥é¤Ë¥ß¡¼¤¯¤ó¤ÈÌ¾¤Å¤±ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¶õ¡£°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¶õ¤È¥ß¡¼¤¯¤ó¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£


¸¶ºî¤Ï¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Öcomico¡×Ï¢ºÜºîÉÊ¤Ç¡¢´û´©5´¬¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¶õÌÚ¤«¤±¤ë(comico)

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æá¿ÜÅÄ½ß

´ÆÆÄ¡§¤«¤ª¤ê

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ßÅÄÎ´¹¨

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¨¥¤¥È¥Ó¥Ã¥È

¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¡§©¶õÌÚ¤«¤±¤ë¡¦comico/¥ß¥¤¥é¤Î»ô¤¤ÊýÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

Twitter¡§@miira_kaikata

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§

OP¡§¤Ä¤ê¥Ó¥Ã¥È¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÎ¹¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤Î¤µ¡×

ED¡§¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ï¡¼¥Ä¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡×

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÇðÌÚ¶õ¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

¿ÀÃ«Â¾·î¡§²ÏËÜ·¼Í¤

ÌÐÌÚÄ«¡§°«²°Æü³¤²Æ

ÇðÌÚ¥«¥¨¥Ç¡§²êÌî°¦°á

Î©½©ÂçÃÏ¡§»³²¼À¿°ìÏº

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ß¥¤¥é¤Î»ô¤¤Êý¡×PVÂè°ìÃÆ - YouTube

¤À¤¬¤·¤«¤·2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§1/11(ÌÚ) 26:28¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/12(¶â) 23:30¡Á

BS-TBS¡§1/13(ÅÚ) 25:30¡Á

¢¨1ÏÃ15Ê¬

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²È¶È¤ÎÂÌ²Û»Ò²°¤ò·Ñ¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¼¯ÅÄ¥³¥³¥Î¥Ä¤ÈÂÌ²Û»Ò¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÈþ¾¯½÷¡¦¤Û¤¿¤ë¡£ ¤Û¤¿¤ë¤Ï¥³¥³¥Î¥Ä¤ËÂÌ²Û»Ò²°¤ò·Ñ¤¬¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¤Û¤¿¤ë¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¥³¥³¥Î¥Ä¤Ï½çÄ´¤ËÂÌ²Û»ÒÅ¹Ä¹¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ Í§¿Í¤Î±óÆ£Æ¦¡¦±óÆ£¥µ¥ä¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª¡©


¸¶ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼Ï¢ºÜ¤Ç¡¢´û´©8´¬¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á