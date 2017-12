ネット通販が増加する一方で、配達業者に大きな負担が掛かっています。特にホリデーシーズンは忙しさのピークでしょう。

海外の配達員が、とある家に置いてあったものを見て、心の底から感激したそうです。

いったい何を見たのかというと……。

So I was out delivering on my route today and saw this, made my day.



箱の中に、飲み物やお菓子などが、たくさん入っています。

その後ろにはこう書いてありました。

UPS FEDEX USPの人々へ

仕事の途中にいくつかお取りください!

ホリデーのために買い物を便利にしてくれてありがとう。

メリークリスマス!

ワメン一家より

配達の人をねぎらった、お礼の品だったのです。この優しい心遣いに、疲れも吹っ飛んだとのことです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●ワメン一家を尊敬する。



↑ワメン一家はショッピング一家なんだ!



↑こんなにスナックを置く必要があるなんて、どれだけ買い物をしたんだろう。



↑きっとこの家はハロウィーンのときは、フルサイズのキャンディバーが置いてあるんだ。



●自分の配達のルートにもスナックを置いてくれる家があるよ。でも酒屋で、お金を請求される。



↑無料でくれないの?



●自分ならドリトスを選ぶ。



●UPSの配達員はこれを見ることはないな。ドアから遠いところに物を落としてトラックに、まるでピンポンダッシュするように走っていくからな。



●水にポテトチップスに、一番右にあるのは何?



↑ケーキだよ。

[画像を見る]



心無い人に持ち去られないかと心配をする人もいましたが、配達員と利用者のいい関係が伺えますね。