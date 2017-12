もうすぐ年の終わりの大イベント、クリスマスがやってくる!ホリデーシーズンを盛り上げてくれるのがクリスマスソング。今回はカップル、友達、家族とシチュエーションごとに聞きたいクリスマスソングをご紹介!

カップルで聞きたいクリスマスソング

■「All I Want For Christmas Is You (SuperFestive!)」/ジャスティン・ビーバー&マライア・キャリー

クリスマスの定番である歌手マライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」をジャスティン・ビ―バーがカバーし、更に本人とコラボしたこの曲。「私がクリスマスに欲しいのはあなたなのよ、ベイビー」というダイレクトで可愛い歌詞がカップルにピッタリ!

■「Winter Things」/アリアナ・グランデ

2枚のクリスマスアルバムを出している歌手のアリアナ・グランデ。2枚目のクリスマスアルバム「Christmas & Chill」(日本独自企画)に収録されているこの曲は、女の子目線で描かれており、「私のベイビーがこの街にいるから私は冬を楽しめるわ」と恋人への愛情がたっぷり!

■「You and Me at Christmas」/「Why Don’t We(ホワイ・ドント・ウィー)」

実力派の5人組ボーイズ・グループ「Why Don’t We(ホワイ・ドント・ウィー)」が、を11月23日にリリースしたクリスマスEP「A WHY DON’T WE CHRISTMAS」。その中でも恋人におすすめしたいのが「You and Me at Christmas」。歌詞は元恋人とのクリスマスを懐かしむちょっぴり悲しい内容だが、「君がいないホリデーは同じホリデーじゃないんだ」、「君はクリスマスの朝のココアのようだよ」と切なくも甘いフレーズが心にぐっとくる。ココア片手にクリスマスの朝の一曲にいかがだろうか?

友達と聞きたいクリスマスソング

■「Ho Ho Ho」/シーア

歌手のシーアが今年11月に初のクリスマスアルバム「Everyday Is Christmas」をリリース。そこに収録される「Ho Ho Ho」は何とも不思議なシーアワールド全開の1曲!サンタの掛け声「Ho Ho Ho」を連呼するこの曲は友達と一緒に盛り上がれること間違いなし?歌詞に含まれるラム酒、クリーム、バーボンでクリスマスをお祝いしてみては?

■「It’s the Most Wonderful Time of the Year」/ディズニー『シンデレラ』

女の子同士で盛り上がる曲といえばやっぱりディズニー!ディズニープリンセスたちがオリジナルのクリスマスソングを歌ったアルバム「ディズニー・プリンセス~ゴールデン・クリスマス」で、女の子の憧れシンデレラが友だちのネズミと歌うこの曲はクリスマスの楽しさや素晴らしさについて歌っている。ディズニープリンセスの仮装をして、プリンセスの曲を歌いながらクリスマスを楽しんでみるのもアリ!?

家族で聞きたいクリスマスソング

■「I’ll Be Home For Christmas」/「ペンタトニックス」

クリスマスソングといえばアカペラグループ「ペンタトニックス」のクリスマスアルバム!今年11月にリリースしたクリスマスアルバム「A Pentatonix Christmas Deluxe」に収録される「I’ll Be Home For Christmas」は歌手ビング・クロスビーのカバー曲。第二次世界大戦中に人気となった曲であり、クリスマスに家に帰れない人々のことを歌ったものではないかと言われている。「クリスマスには家に帰るから」というフレーズを繰り返すこの曲はペンタトニックスのアレンジで更にキャッチなーメロディになっている。

あなたのお気に入りの一曲は見つかったでしょうか?是非クリスマスはクリスマスソングと共に、恋人、友達、家族と楽しんではいかが?