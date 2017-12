12月1日、燃えさかる家の中から、3歳と10ヵ月の子供を救出したヒーローがいる。彼の名前はAnival Angulo。路上で生活をしている、ホームレスの男性だ。

12月1日の午前11時33分。火事の通報がラスベガス消防署に届いた。

貧しい地域にある木造の家屋が火事になり、中に2人の子供が取り残されているというのだ。消防隊が直ちに現地へと向かうと、窓やドアから炎や煙が噴き出している状態だった。

到着から10分後、無事に火事は鎮圧されたものの、子供たちの姿は確認できなかった。

実は子供たちは消防隊が到着する前に、ホームレスの男性によって救出されていたのだ。

救出された3歳児によると、火事は台所のフライパンから始まったのだという。実際にキッチンとその隣のリビングルームが激しく燃えていた。

早いうちから火事に気付いたものの、外へと通じる扉には鍵がかかっており、子供の手では開けることができなかった。

その頃、たまたま近くを通りかかり、煙に気づいたのがAnival Anguloさんだった。家に近づいてみると、子供が泣いているのに気づいたのだという。

もちろん扉は外からは開けられず、Anguloさんはスチール製の扉を壊してこじ開けた。扉が開くと、3歳児は自分を救い出してくれたヒーローに飛びつき、ぎゅっと抱きしめたそうだ。

さらにAnguloさんは家の中に小さな足があるのに気づき、中に入って10ヵ月の赤ちゃんを助け出した。

その後、2人の子供は病院に運ばれたが、煙の吸入による影響は軽度なものだったという。

ラスベガス消防署は、Anguloさんが早急に救助していなければ、子供たちは煙の吸引や火傷により、深刻なケガを負っていただろうとコメントしている。

同署が彼の存在をTwitterやFacebookで紹介したところ、「ヒーローだ」「彼にも助けの手を」「本当にありがとう」などの声が寄せられている。

Anguloさん自体はあまり多くを語っていない。「ちょうどいい時に、ちょうどいい場所にいたのね?」との質問に、「あぁ、その通りだ」とだけ答えている。

RIGHT PLACE / RIGHT TIME: Anival Angelo, 36, currently homeless in Las Vegas saw smoke coming from the front door of an apartment-heard 2 kids crying. With bare hands pull LOCKED security door open and brought both kids out from the inferno inside. Kids R OK PIO1 pic.twitter.com/7MvXeqRfEU

- Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) December 1, 2017