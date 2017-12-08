キックオフは18時55分を予定

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　EAFF E-1サッカー選手権2017の女子が8日に開幕。日本女子代表(なでしこジャパン)は18時55分キックオフの試合で韓国女子代表と対戦する。

　キックオフに先立って先発メンバーが発表になった。キャプテンマークはDF宇津木瑠美(シアトル・レイン/アメリカ)が付ける。

[日本女子代表]

先発

GK 1 池田咲紀子(浦和L)

DF 2 大矢歩(愛媛L)

DF 3 鮫島彩(I神戸)

DF 6 宇津木瑠美(シアトル・レイン/アメリカ)

DF 20 万屋美穂(仙台L)

DF 23 三宅史織(I神戸)

MF 10 阪口夢穂(日テレ)

MF 17 長谷川唯(日テレ)

FW 5 櫨まどか(伊賀FC)

FW 8 岩渕真奈(I神戸)

FW 11 田中美南(日テレ)

控え

GK 18 山下杏也加(日テレ)

GK 21 松本真未子(浦和L)

DF 4 坂本理保(長野L)

DF 22 高木ひかり(ノジマ)

DF 19 北川ひかる(浦和L)

MF 7 中島依美(I神戸)

MF 12 猶本光(浦和L)

MF 14 中里優(日テレ)

MF 16 隅田凜(日テレ)

FW 9 菅澤優衣香(浦和L)

FW 15 籾木結花(日テレ)

FW 13 上野真実(愛媛L)

[韓国女子代表]

先発

GK 18 キム・ジョンミ

DF 2 イ・ウンミ

DF 4 シン・ダミョン

DF 5 キム・ドヨン

DF 16 チャン・スルギ

MF 8 チョ・ソヒョン

MF 9 カン・ユミ

MF 10 イ・ミナ

MF 13 イ・ヨンジュ

FW 12 ユ・ヨンア

FW 22 ハン・チェリン

控え

GK 1 カン・ガエ

GK 21 キム・ミンジョン

DF 3 パク・チョロン

DF 6 イム・ソンジュ

DF 20 キム・ヘリ

MF 7 ソン・ユニ

MF 14 イ・ジョンウン

MF 15 イ・ソダム

MF 17 チャン・チャン

MF 19 チェ・ユリ

FW 11 チョン・ソルビン

FW 23 ソン・ファヨン

(取材・文　児玉幸洋)
●EAFF E-1選手権2017特集ページ