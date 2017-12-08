E-1選手権女子なでしこ対韓国スタメン発表、岩渕ら先発
EAFF E-1サッカー選手権2017の女子が8日に開幕。日本女子代表(なでしこジャパン)は18時55分キックオフの試合で韓国女子代表と対戦する。
キックオフに先立って先発メンバーが発表になった。キャプテンマークはDF宇津木瑠美(シアトル・レイン/アメリカ)が付ける。
[日本女子代表]
先発
GK 1 池田咲紀子(浦和L)
DF 2 大矢歩(愛媛L)
DF 3 鮫島彩(I神戸)
DF 6 宇津木瑠美(シアトル・レイン/アメリカ)
DF 20 万屋美穂(仙台L)
DF 23 三宅史織(I神戸)
MF 10 阪口夢穂(日テレ)
MF 17 長谷川唯(日テレ)
FW 5 櫨まどか(伊賀FC)
FW 8 岩渕真奈(I神戸)
FW 11 田中美南(日テレ)
控え
GK 18 山下杏也加(日テレ)
GK 21 松本真未子(浦和L)
DF 4 坂本理保(長野L)
DF 22 高木ひかり(ノジマ)
DF 19 北川ひかる(浦和L)
MF 7 中島依美(I神戸)
MF 12 猶本光(浦和L)
MF 14 中里優(日テレ)
MF 16 隅田凜(日テレ)
FW 9 菅澤優衣香(浦和L)
FW 15 籾木結花(日テレ)
FW 13 上野真実(愛媛L)
[韓国女子代表]
先発
GK 18 キム・ジョンミ
DF 2 イ・ウンミ
DF 4 シン・ダミョン
DF 5 キム・ドヨン
DF 16 チャン・スルギ
MF 8 チョ・ソヒョン
MF 9 カン・ユミ
MF 10 イ・ミナ
MF 13 イ・ヨンジュ
FW 12 ユ・ヨンア
FW 22 ハン・チェリン
控え
GK 1 カン・ガエ
GK 21 キム・ミンジョン
DF 3 パク・チョロン
DF 6 イム・ソンジュ
DF 20 キム・ヘリ
MF 7 ソン・ユニ
MF 14 イ・ジョンウン
MF 15 イ・ソダム
MF 17 チャン・チャン
MF 19 チェ・ユリ
FW 11 チョン・ソルビン
FW 23 ソン・ファヨン
(取材・文 児玉幸洋)
●EAFF E-1選手権2017特集ページ
キックオフに先立って先発メンバーが発表になった。キャプテンマークはDF宇津木瑠美(シアトル・レイン/アメリカ)が付ける。
[日本女子代表]
先発
GK 1 池田咲紀子(浦和L)
DF 2 大矢歩(愛媛L)
DF 3 鮫島彩(I神戸)
DF 6 宇津木瑠美(シアトル・レイン/アメリカ)
DF 20 万屋美穂(仙台L)
DF 23 三宅史織(I神戸)
MF 10 阪口夢穂(日テレ)
MF 17 長谷川唯(日テレ)
FW 5 櫨まどか(伊賀FC)
FW 8 岩渕真奈(I神戸)
FW 11 田中美南(日テレ)
控え
GK 18 山下杏也加(日テレ)
GK 21 松本真未子(浦和L)
DF 4 坂本理保(長野L)
DF 22 高木ひかり(ノジマ)
DF 19 北川ひかる(浦和L)
MF 7 中島依美(I神戸)
MF 12 猶本光(浦和L)
MF 14 中里優(日テレ)
MF 16 隅田凜(日テレ)
FW 9 菅澤優衣香(浦和L)
FW 15 籾木結花(日テレ)
FW 13 上野真実(愛媛L)
[韓国女子代表]
先発
GK 18 キム・ジョンミ
DF 2 イ・ウンミ
DF 4 シン・ダミョン
DF 5 キム・ドヨン
DF 16 チャン・スルギ
MF 8 チョ・ソヒョン
MF 9 カン・ユミ
MF 10 イ・ミナ
MF 13 イ・ヨンジュ
FW 12 ユ・ヨンア
FW 22 ハン・チェリン
控え
GK 1 カン・ガエ
GK 21 キム・ミンジョン
DF 3 パク・チョロン
DF 6 イム・ソンジュ
DF 20 キム・ヘリ
MF 7 ソン・ユニ
MF 14 イ・ジョンウン
MF 15 イ・ソダム
MF 17 チャン・チャン
MF 19 チェ・ユリ
FW 11 チョン・ソルビン
FW 23 ソン・ファヨン
(取材・文 児玉幸洋)
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