デル・トロ『シェイプ・オブ・ウォーター』最多！放送映画批評家協会賞ノミネーション
第23回放送映画批評家協会賞のノミネーションが発表され、映画部門ではギレルモ・デル・トロ監督のベネチア金獅子賞受賞作『シェイプ・オブ・ウォーター』が最多14ノミネートを獲得した。
ゴッサム・インディペンデント・フィルム・アワードとロサンゼルス映画批評家協会賞で作品賞を受賞した『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム（原題）』、ニューヨーク映画批評家協会賞で作品賞を受賞した『レディー・バード（原題） / Lady Bird』のほか、『ダンケルク』『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』がそれぞれ作品賞を含む8ノミネートを獲得している。
授賞式は2018年1月11日（現地時間）に開催される。主なノミネート結果は以下の通り。（澤田理沙）
■作品賞
『ザ・ビッグ・シック（原題） / The Big Sick』
『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム（原題）』
『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』
『ダンケルク』
『ザ・フロリダ・プロジェクト（原題） / The Florida Project』
『ゲット・アウト』
『レディー・バード（原題）』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『シェイプ・オブ・ウォーター』
『スリー・ビルボード』
■主演男優賞
ティモテ・シャラメ 『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム（原題）』
ジェームズ・フランコ 『ザ・ディザスター・アーティスト（原題） / The Disaster Artist』
ジェイク・ギレンホール 『ストロンガー（原題） / Stronger』
ダニエル・カルーヤ 『ゲット・アウト』
トム・ハンクス 『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
ダニエル・デイ＝ルイス 『ファントム・スレッド（原題） / Phantom Thread』
ゲイリー・オールドマン 『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』
■主演女優賞
ジェシカ・チャステイン 『モリーズ・ゲーム（原題） / Molly’s Game』
サリー・ホーキンス 『シェイプ・オブ・ウォーター』
フランシス・マクドーマンド 『スリー・ビルボード』
マーゴット・ロビー 『アイ・トーニャ（原題） / I, Tonya』
シアーシャ・ローナン 『レディー・バード（原題）』
メリル・ストリープ 『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
■監督賞
ギレルモ・デル・トロ 『シェイプ・オブ・ウォーター』
グレタ・ガーウィグ 『レディー・バード（原題）』
マーティン・マクドナー 『スリー・ビルボード』
クリストファー・ノーラン 『ダンケルク』
ルカ・グァダニーノ 『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム（原題）』
ジョーダン・ピール 『ゲット・アウト』
スティーヴン・スピルバーグ 『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
■脚本賞
ギレルモ・デル・トロ＆ヴァネッサ・テイラー 『シェイプ・オブ・ウォーター』
グレタ・ガーウィグ 『レディー・バード（原題）』
エミリー・V・ゴードン＆クメイル・ナンジアニ 『ザ・ビッグ・シック（原題）』
リズ・ハンナ＆ジョシュ・シンガー 『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
マーティン・マクドナー 『スリー・ビルボード』
ジョーダン・ピール 『ゲット・アウト』