すみっこにいるのが好き。すみっこにいるほうが、なんだか落ち着く……。そんなマインドを持ったキュートなキャラクター「すみっコぐらし」が、マクドナルドのハッピーセットに登場!

2017年12月8日からお目見えするのは、「すみっコぐらし」の人気キャラクターたちの “仕掛け” がついたおもちゃ。全7種類もラインナップされておりまして、子供はもちろん、大人だって身もだえしちゃう可愛さ!

中には5年に1度現れるキャラクター「すみ神様」のおもちゃもあって、こちらにはハッピーセット30周年のロゴが入れられているんです。

【7種類のおもちゃの、ぜんぶがぜんぶきゃわゆいです♡】

今年で5周年を迎える「すみっコぐらし」は、今回がハッピーセット初登場。

おもちゃの顔触れはと言いますと、 ねこを箱から引っ張り出すと、またゆっくりと箱に戻っていく「みかん箱にかくれるねこ」や、さむがりなしろくまがベッドに入って温まっている「さむがりのしろくま シール入りベッド 」。

自分が何者か分からない「ぺんぎん?」がソファーに座って動く「ぺんぎん?のすみっこがおちつくんです」は、ソファーについた「ホコリ」を動かすと、ぺんぎん? も左右に動くんですって。

【ゆるくて可愛いよ】

また、ハンドルを回すと、とんかつとえびふらいのしっぽがクルクル回る「とんかつのまわる! あげもののおふろ」や、飲み残されてしまったたぴおかたちが回る「たぴおかのくるくるシェイク」、恐竜の生き残り・とかげが上下に動く「とかげとおかあさんの再会 」など、動く仕掛けがあるものも。

そして、5年に1度現れるすみ神様が付いた、「すみ神様の極上すみっこ行きアーム」の7種類です。お部屋に飾っておいたら、視界に入るたび癒されそうです〜♪

【妖怪ウォッチのハッピーセットも発売されるってよ】

また「すみっコぐらし」のほか、同時期には「妖怪ウォッチ」のハッピーセットも7種類登場!

「トレジャー(冒険)」をテーマにしたおもちゃには、人気キャラクターのジバニャンに、 ウィスパー 、コマさん、コマじろう、USAピョンもフィーチャーされておりまして、どれもこれも “もんげー” 可愛さなのです〜♡

【今週末にはスペシャル企画があります!】

期間中の12月9日・10日の2日間には、「週末プレゼント」と題したスペシャル企画が実施されるそう。

ハッピーセット「すみっコぐらし」か「妖怪ウォッチ」のいずれかを1セット購入すると、「すみっコぐらし5周年記念コラボシール」または「妖怪シール&フォトプロップス」を1つプレゼントしてくれるそうですよ! やったね☆

プレゼントは数に限りがあるため、なくなり次第終了。24時間営業店舗では、土曜日午前5時からの配布となるそうなので、なにがなんでもゲットしたいというみなさんは、要チェックですよ〜!

参照元:プレスリリース、マクドナルド

画像= (c)2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

執筆=田端あんじ (c)Pouch

