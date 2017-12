今にもレストランに入ろうとするこの男性、入るや否や完全に動きが停止してしまいます。

いったい何が起こるというのでしょうか。

直後に起きた信じられないハプニングをご覧ください。

"What have I done?"

Chinese delivery man breaks restaurant's glass door - YouTube



男性がドアに向かって走ってくるところから始まります。



ドアを押した瞬間……!?



なんと木端微塵!

粉々に落ちるガラスの破片。

取っ手を持ったまま立ち尽くす男性。

思わず天井を見上げますが、何か落ちてきたわけじゃありません。

「今オレ何した?」と言わんばかりの停止ぶり。

他の客もさぞかし驚いたことでしょう。

これを見ての海外掲示板のコメントをご紹介します。

●自分がこの立場でも「オレだってみんなより混乱してる」というリアクションを取る。



↑見上げて、「今オレ……え、おまえ? わかったよ」



↑「オレは今まで自分の力を過小評価していたようだ」



↑彼はまだ、その店で朝食を食べようか考えている気がする。



↑いったん停まって考えないとね。



●「オレ、今スーパーパワーを出した?」自分ならそう考える。



↑自分なら即座に「なんてこった、これは賠償しなくちゃいけない?」だ。



↑それはスーパーパワーの考えの次の考えだ。それから外にフラッシュのようにダッシュする。



●引くかわりに押したんだ。



↑それがドアを殺した。



●いかにも映画でジャッキーチェンに起こるようなことだ。



↑その場合、ハンドルを振りまわしたことで床に10人は倒れている。



↑その後に起こったのかも。



●「じっとしていたら、これは起こらなかったことになるんだ」



●なんて弱いドアなんだ。



↑いったい彼はどれくらいの間ドアのハンドルを持って立っていたのだろう。割れたガラスの上に投げておくべきなのか、それともずっと持っておくべきなのか。



↑まるで結婚の概念のようだ。



●彼の恥ずかしさが想像つくかい?



↑チップは置いていこう。





男性が力持ちすぎたのか、ドアが弱すぎたのかはわかりませんが、同情するコメントが目立っていました。