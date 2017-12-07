ヤクルトは７日、東京都港区内で新入団選手発表会を行った。

小川淳司監督はドラフト１位指名した高校通算５２塁打の村上宗隆捕手を「三塁手へ転向させる」と明言。村上は「打撃を期待されているのでがんばりたい」と意気込みを語った。新入団の８人は次の通り。

【ドラフト１位】 村上宗隆捕手（１７）＝熊本・九州学院高、１８７センチ、９５キロ、右投げ左打ち、背番号５５▽２位 大下佑馬投手（２５）＝三菱重工広島、１７９センチ、８３キロ、右投げ左打ち、１５▽３位 蔵本治孝投手（２２）＝岡山商科大、１８５センチ、９５キロ、右投げ右打ち、２２▽４位 塩見泰隆外野手（２４）＝ＪＸ−ＥＮＥＯＳ、１７９センチ、７７キロ、右投げ右打ち、９▽５位 金久保優斗投手（１８）＝千葉・東海大市原望洋高、１８３センチ、７４キロ、右投げ左打ち、４８▽６位 宮本丈内野手（２２）＝奈良学園大、１８３センチ、７８キロ、右投げ左打ち、３９▽７位 松本直樹捕手（２４）＝西濃運輸、１７７センチ、８２キロ、右投げ右打ち、３２▽８位 沼田拓巳投手（２３）＝ルートインＢＣリーグ石川、１８４センチ、８７キロ、右投げ右打ち、５３