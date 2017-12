ふとんのシーツといえば毎日使うもの。とはいえ、大がかりな洗濯になってしまうため、つい後回しにしてサボりがちに……なんていう人も少なくないのではないでしょうか。季節に関わらず、寝ている間は汗をかくものなので、冬も油断禁物かもしれません。さて、あなたはシーツをどのくらいの頻度で洗っていますか? 全国のリスナーに調査しました!毎日 0.5%週2-3回程度 3.5%週1回 17%月2-3回程度 13.8%月1回 26.6%3ヵ月に1回程度 16%半年に1回程度 12.8%1年に1回程度 3.9%1年以上洗っていない 5.9%(回答数:188票)このアンケートは、TOKYO FMの番組「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイト内「日本全国サラリーマン実態調査」にて、2017年11月24日(金)〜11月30日(木)の期間に行われました。「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」とは、ごくごく普通であくまで平均的な46歳のサラリーマン安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いたラジオドラマです。でも、冬は乾きにくくて……雪道の中、乾燥機に行くのも大変で。困ったものです(笑)。(葵さん 女性 34歳 岩手県)週末に時間があるときに必ず洗濯だね。用事があったり、雨天などで運悪く洗濯できなかったら継続使用。限界は2週間。別のシーツに交換して洗濯待ち。(小心者の昇進試験さん 男性 49歳 東京都)パジャマをマメに洗濯しているので、シーツはそこまで気にしていません。枕カバーはマメに洗いますけどね。(ナンチャンさん 男性 39歳 大阪府)なにしろ、猫と一緒に寝ているもんだから、このくらいの頻度ですな。コロコロで猫の毛を取ってから洗っています。(暴飲暴食さん 男性 60歳 新潟県)洗い立ての気持ちよさはわかるのですが、外して洗って干してシーツをまたセットするのは面倒くさいですよね。(チョコミントさん 男性 47歳 長野県)天気の都合でなかなか洗えないです。ファブリーズしてます。(トトロさん 女性 37歳 新潟県)我が家にレイコップがきてからシーツ洗濯頻度は1シーズンに1回です。(とっくんさん 男性 45歳 岐阜県)すみません。まだ夏のシーツを使っています(笑)。(イカこどもさん 男性 46歳 大阪府)この質問を読んで「あれ、いつ洗ったっけ……?」と思うくらい、前洗ったときの記憶がないです。我ながら不衛生ですね。できるだけ早く洗います。(てけおさん 男性 25歳 新潟県)動物の本能として、自分のニオイが染み付いているものがあると安心して眠れます。というのは、ただの言い訳です。(ヤッシーさん 男性 46歳 大阪府)万年床みたいな感じですね……みんな忙しいと洗う暇も干す暇もないです。(サブひろっちさん 男性 23歳 栃木県)シーツを洗うタイミングは、ほぼないです。洗っても鼻血を出したときぐらいでしょうかね。(むさし8号さん 男性 21歳 神奈川県)寒いときはシーツの上に毛布をかけ、暑いときはシーツの上にひんやりと感じる布をかけるので、シーツを洗う意味が分かりません。別に痒くなったりしませんし、汚れているようにも見えません。シューっとファブすればOKではないですか? いかがですか?(琵琶湖のビワゴンさん 男性 56歳 滋賀県)以上、最も多いのは26.6%の「月1回」という結果になりました。あなたはいかがですか?<番組概要>番組名:「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国37局ネット放送日時:毎週日曜17:00〜17:55番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/abe/