歌手のテイラー・スウィフトのファンが、リアリティースターのキム・カーダシアンが投稿した写真に激怒していることが分かった。

現在、キムの夫でラッパーのカニエ・ウェストの2016年のシングル「Famous」のミュージックビデオで使用された有名人たちの全裸ワックス人形が展示されており、キムは現地時間4日に携帯電話でその人形を撮っている自分の姿をインスタグラムに公開。この曲はカニエが「俺とテイラーはまだセックスするかもしれないって感じるぜ/なぜかって、俺はあのビッ●を有名にしたからだ」とラップしていて、テイラーは批判的なコメントを出し、カニエとキム側はテイラーに許可を取っていたと主張してバトルになっていた。

キムの投稿した写真にはテイラーの全裸人形の姿も写っているため、ファンがコメント欄に大量のネズミの絵文字を投稿。テイラーの新アルバム「Reputation」に収録される「Look What You Made Me Do」はカニエや歌手のケイティ・ペリー、DJで元恋人カルヴィン・ハリスなど、不仲を伝えられた有名人に対するダークな内容が歌われていると言われており、リリック(歌詞)映像やミュージックビデオにはヘビが登場していて、ファンはヘビがネズミを食べることから、ネズミの絵文字を投稿しているとのこと。また、ファンは「Look What You Made Me Do」の歌詞も載せていた。

テイラーのファンは今回問題になった写真だけでなく、ほかの写真にもネズミの絵文字を大量に投稿。テイラーとカニエ&キムの騒動に再び火がつくこととなってしまった。