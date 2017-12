01.

あま〜い焼き芋

皮ごと召し上がれ

02.

100日間熟成させた

「干し芋」

03.

全国でも人気の

「おいもかん」

04.

女性や子どもに喜ばれそうな

「鹿来芋屋産」

05.

紅はるかを使った

無添加せんべい

Licensed material used with permission by 大隅広域観光開発推進会議