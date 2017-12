「アディダス オリジナルス(adidas Originals)」から、新たなシルエットのスニーカー「プロフィア(Prophere)」が登場。ブラックベースの1モデルが、2017年12月15日(金)より世界一斉発売される。

2018年に向けて発売される新モデルは、既存のスタイルに対する挑戦がテーマ。大胆なシルエットへ挑戦していた1990年代に美学を感じ、その時代の挑発的な発想を、現代に向けて再解釈し、作り上げられた一足だ。

サイドのスリーストライプスは、極端に太くデザイン。シューレースを通すレーシングシステムを兼ねることにより、これまでにないデザインとなっている。大胆なミッドソールは、ダイナミックな質感で人目を引くデザインに。アッパーには、ブラックのソフトなニットを使用している。

また、発売を記念して、シークレットパーティー「PROPHERE BLACKBOX」を開催。12月11日(月)に、東京都・渋谷某所にて先着約200名が参加可能。12月5日(火)18:00より、オンラインにて参加応募が開始される。

【詳細】

Prophere CQ3022

発売日:2017年12月15日(金)

価格:15,000円+税

取扱店舗:アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア トウキョウ/全国のアディダス オリジナルスショップ/アディダス ブランドコアストア 仙台・渋谷・新宿・名古屋・大阪・広島/アディダス オンラインショップ/ZOZOTOWN/ABC-MARTGrand Stage 各店/atmos SHIBUYA・BLUE OMOTESANDO・HARAJUKU・NAMBA/BILLY’S ENT各店/KICKS LAB./Styles 代官山・六本木/UNDEFEATED東京・台場・横浜・静岡・大阪・福岡・沖縄

【イベント概要】

開催日:2017年12月11日(月)

時間:18:30開場 19:00〜21:00(約2時間程度) ※終了1時間前の20:00までに入場。

定員:約200名 ※応募先着順にて締切。

開催場所:東京都・渋谷区某所 ※当選された方へのみ案内。

参加費:無料

参加応募:http://shop.adidas.jp/originals/prophere

上記URLにて、2017年12月5日(火)18:00より、先着にて参加応募を受付開始。

©2017adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group

【問い合わせ先】

アディダスグループお客様窓口

TEL:0570-033-033(土日祝除く、9:30〜18:00)

