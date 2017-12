ネガティブなイメージが多く付きまとうSNSだが、このほど素敵なニュースがアメリカから飛び込んできた。ある ソーシャルゲーム アプリを通してオンライン上で知り合った22歳男性と86歳女性が顔を合わせ、友情を深めたのである。男性がツイッターにその様子を投稿すると、多くの反響を呼んだ。『Inside Edition』『Metro』などが伝えている。ニューヨークのハーレムに暮らすスペンサーさん(22歳)は、アルファベットが書かれたコマをクロスワードパズルのように縦・横に並べて英単語を作り、点数を競い合うスクラブルタイプのソーシャルゲームアプリ「ワーズ・ウィズ・フレンズ(Words With Friends)」で複数のゲーム相手と得点を競いあうことに夢中だ。このゲームは幅広い年齢層に楽しまれているようで、昨年から対戦相手として度々登場していたのがフロリダ州の高齢者居住地域(リタイアメント・コミュニティ)住むロズさん(86歳)だった。スペンサーさんは今のところロズさんに210勝114敗でリードしているが、2人はオンライン上ですっかり仲良くなった。しかし所詮、ネット上での友情である。現実で友人関係を築くことなど困難と思いきや、このほどスペンサーさんはロズさんに会いにフロリダ行きを決行した。スペンサーさんにとって初めてのフロリダへの旅は、ニューヨーク市リバーサイド教会のエイミー・バトラーさんが協力し同行した。そしてスペンサーさんは、初めて対戦相手ロズさんと顔を合わせたのである。64歳という年齢差ではあるが、実際に会って友情を深めた2人を見たエイミーさんは「2人の初めての出会いはとても素晴らしいものでした」と語っており、オンライン上から現実の友達同士となったスペンサーさんとロズさんのピュアな関係は、SNS上でネガティブなニュースが多く飛び交うこのご時世に多くの人々の心を溶かしたようだ。12月1日、スペンサーさんは自身のツイッターにロズさんとの複数の写真を投稿しこのように綴っている。「昨年の夏、『Words With Friends』を通して80代の女性とオンラインで知り合い300以上のゲームをしてきたんだけど、今回僕たちは本当に友達になったんだ。今日、僕はフロリダに行って彼女に会って来たんだ。」嬉しそうに笑顔を向けるスペンサーさんとロズさんの写真を見た「Words With Friends」公式サイトからは、「素晴らしい! シェアしてくれてありがとう」というツイートが寄せられ、多くのユーザーからも「なんて素敵なの。年齢差なしの友情っていいね」「ネガティブなニュースばかりじゃなく、アメリカのこういういい話をもっと見たい」「私もこのアプリ通して現実社会で友達ができたよ」などといった5300件超ものコメントと24万を上回るリツイートが寄せられている。画像は『High Class Filth 2017年12月1日付Twitter「so last summer i randomly met this 80 y/o woman on words with friends.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)