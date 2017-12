We are proud to present Tobu Tobu Girl. Out now for the Game Boy!



Get it for free at: https://t.co/U45WjRlFQI#gameboy #dkgame #indiegame #homebrew pic.twitter.com/541RXAmRNs— Tangram Games (@TangramGames) December 3, 2017

アンチョビットゲームズが開発した「イカジャンプ」。ステージが進むと背景色が変わるのだが、実はこれ、イカの祖先が海から陸へ上る様子を表しているそうだ。だがそこはレトロ調ゲーム、最後まで行っても何かある訳ではないので期待し過ぎないでね。 pic.twitter.com/UeTPP74qBV— Splatoon(スプラトゥーン) (@SplatoonJP) January 22, 2016

1989年に任天堂が発売した携帯ゲーム機・ ゲームボーイ 用の新作ゲームソフトが、2017年12月3日に発売を迎えました。開発したのはデンマークのゲームメーカーであるTangram Gamesです。Tobu Tobu Girlhttp://tangramgames.dk/tobutobugirl/Tangram Gamesは2017年12月3日にゲームボーイ用ソフトの「Tobu Tobu Girl(飛ぶ飛ぶガール)」を発売しました。無料でダウンロード可能なデータ版と、限定品のカセット版が用意されているとのこと。作ったのはデンマークのメーカーですが、タイトルの「Tobu」は日本語の「飛ぶ」で、メインビジュアルには「飛ぶ飛ぶ」という日本語表記もあり、日本への思いを感じます。どんなゲームになっているのかは以下のムービーを見ればわかります。Tobu Tobu Girl teaser trailer - YouTubeルールは簡単で、プレイヤーは主人公の女の子を操作してステージ上に配置されている敵キャラクターを踏みつけながら、ステージを縦に駆け上っていけばOK。足場を使って縦にステージを登っていく、というコンセプトは「アイスクライマー」やWii U用ゲーム「スプラトゥーン」に実装されていたミニゲームの「イカジャンプ」に似ています。1度のジャンプにつき空中で3回だけダッシュすることが可能で、これを使って敵キャラクターのすき間を縫うように飛んで行く必要があります。主人公の頭上にカウントだ出ていてこれがなくなると空中でのダッシュできなくなるというわけ。画面右下の体力ゲージがなくなるまでは、足場となる敵キャラクターがいなくても空中でジャンプすることが可能。また、落下時に加速して足場になる敵キャラクターを倒すことも可能です。限定版として販売されるパッケージ版がコレ。昔懐かしゲームボーイのカートリッジと、説明書もついています。ただし、数量限定で販売していたパッケージ版は既に売り切れとなっています。Tobu Tobu Girlは無料でダウンロード可能。PDF化されたパッケージや説明書も一緒にダウンロードできるのですが、ダウンロードできるのはゲームボーイ用ソフトのデータなのでエミュレーター等がなければプレイすることはできません。なお、ソースコードはGitHub上でMIT Licenseのもと公開されています。GitHub - SimonLarsen/tobutobugirl: An arcade platformer homebrew game for the Game Boyさらに、ゲームのサウンドトラックがBandcamp上で視聴可能です。サウンドを担当したのはpotato-tanさんで、Bandcampから音楽データを購入することもできます。Tobu Tobu Girl OST | potato-tan