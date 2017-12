歌手のテイラー・スウィフトが、ファッション誌「ブリティッシュ・ヴォーグ」の表紙を飾った。

しばらく公の場から姿を消していたテイラーは、今年8月に新曲「Look What You Made Me Do」を、先月に新アルバム「Reputation」をリリース。現地時間1日にはKIIS FMの「iHeartRadio Jingle Ball」でパフォーマンスし、だんだんとメディアへの露出が増えてきた。

そして、そんなテイラーがSAINT LAURENT[サンローラン]の赤のドレスを着て、「ブリティッシュ・ヴォーグ」誌の表紙に。写真家のマート&マーカスが手掛け、12ページの写真撮影となったという。テイラーはインスタグラムに表紙の写真を披露し、「撮影現場でのあなたたちのパッション、精神、伝染する笑いに感謝しているわ、エドワード・エニンフル、マート・アラス、マーカス・ピゴット。マート&マーカスは『ブリティッシュ・ヴォーグ』誌と私の『Reputation』のアルバム写真のために写真を撮ってくれたの。一緒に力を合わせて仕事して、何を作りたいかたくさん話せたことは、絆ができる経験だったわ。雑誌の表紙を飾るのは久しぶりよ。戻ってきてから最初の表紙を素晴らしい人々できて、とてもハッピーだわ」と投稿している。