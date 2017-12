WHY THE HELL CAN I HEAR THIS GIF pic.twitter.com/ZlLe7wmuwh

— sabrina (@Sabrina_Arsenal) 2017年4月15日



What do you experience when you watch this gif?

— Lisa DeBruine ️‍ (@lisadebruine) 2017年12月3日



Gif画像ですから当然ながら音声は一切入っていません。どういうことでしょうか?詳細は以下から。Gifは256色以下の画像を扱うことができる可逆圧縮形式のファイルフォーマットのこと。動画とは違い、音声を付けることはできません。ですが、この鉄塔が高圧電線で縄跳びをしている(恐らくは昔から存在する)Gif画像を見た時に多くの人が「音が聞こえる」と報告しています。こちらの投稿は既に3万8000RTと41000いいねがついています。いかがでしょうか?何か聞こえますか?この現象に対してスコットランドのグラスゴー大学のLisa Debruine博士はツイッター上のアンケートを用いて「このGif画像を見た時に何を経験したのか」を質問。すると12月5日11時現在で21万人を越える回答があり、70%もの人が「ドシン、ドシンという音を聞いている」ことが判明したのです。もちろんこうした現象はこのGif画像だけに留まりません。例えばこちらの有名なGif画像を見ると、当然ながらQueenの名曲「We Will Rock You」のイントロが勝手に聴こえてきてしまいます。Queen - We Will Rock You (Official Video) - YouTubeこうしたことが起こるのは、私たちの音声認識が視覚情報の影響を受けるため。この視覚と聴覚の相互作用はマガーク効果と呼ばれており、無音のGif画像から音が聞えるだけではありません。以下の動画では「Ga Ga Ga」と発音する口の動きを見ながら「Ba Ba Ba」という音声を聞くと、脳が「Da Da Da」と言っているように認識することが示されています。いかがでしょうか?McGurk Effect (with explanation) - YouTube問題のGif画像は鉄塔が着地する度にカメラが振動するような演出によってマガーク効果がより増幅されたと考えられること、またキャプションで「音が聞こえる」とされて事前のバイアスが掛かっていることから7割もの人が音を聞いたと感じたのではないかと結論づけられています。これは考えていくと非常に面白い問題で、例えばライヴやクラブ、フェスなどで音楽にVJやライティングなどの視覚効果が用いられる事は多々あります。こうした視覚効果は単なる添え物のお飾りではなく、実際に私たちの音楽体験に少なからぬ影響を与えていると言うことができるでしょう。こうした効果を踏まえた上での演出はこれまで以上に音楽体験を楽しく豊かなものにしてくれるかもしれません。70 Percent Of People Say They Can Hear This Silent Gif. So What The Hell Is Going on_ _ IFLScience

