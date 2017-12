現地時間4日、アニメ界のアカデミー賞とされる第45回アニー賞のノミネーションが発表され、片渕須直監督の映画『この世界の片隅に』がインディペンデント作品賞にノミネートされた。

インディペンデント作品賞は、アメリカでの上映館数が1,000館未満の作品、もしくはASIFA(国際アニメーションフィルム協会)が公認している世界4大アニメーション映画祭での作品賞受賞作を対象とした部門。日本からは神山健治監督の『ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜』もノミネートされている。

また、『借りぐらしのアリエッティ』の米林宏昌監督がスタジオジブリ退社後、初めてスタジオポノックで制作した『メアリと魔女の花』は、脚本賞とプロダクションデザイン賞の2部門でノミネートされた。

最多13ノミネートを果たしたのは、ディズニー/ピクサーの『リメンバー・ミー』。1年に1度だけ亡くなった家族たちと会えるというメキシコの「死者の日」を舞台に、『トイ・ストーリー3』のリー・アンクリッチ監督が描くエモーショナルで奇想天外なファンタジーだ。アンジェリーナ・ジョリーがプロデュースした社会派アニメ『ザ・ブレッドウィナー(原題) / The Breadwinner』が10部門ノミネートでそれに続いた。授賞式は来年2月3日(現地時間)にロサンゼルスのロイス・ホールで行われる。(編集部・市川遥)

第45回アニー賞作品賞のノミネーションは以下の通り

作品賞

『キャプテン・アンダーパンツ:ザ・ファースト・エピック・ムービー(原題) / Captain Underpants: The First Epic Movie』

『カーズ/クロスロード』

『リメンバー・ミー』

『怪盗グルーのミニオン大脱走』

『ボス・ベイビー』

インディペンデント作品賞

『この世界の片隅に』

『ゴッホ 最期の手紙』

『ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜』

『ザ・ビッグ・バッド・フォックス&アザー・テイルズ(原題) / The Big Bad Fox & Other Tales』

『ザ・ブレッドウィナー(原題) / The Breadwinner』