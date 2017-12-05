PSG、バイエルンとの大一番に向けた招集メンバー19名を発表!《CL》

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パリ・サンジェルマン(PSG)は4日、翌日に行われるチャンピオンズリーグ(CL)グループB最終節のバイエルン戦に向けた招集メンバー19名を発表した。

▽グループ首位通過を懸けたアウェイでの一戦に向け、攻撃をけん引するブラジル代表FWネイマールやウルグアイ代表FWエディソン・カバーニ、フランス代表FWキリアン・ムバッペの“MCN”やブラジル代表DFチアゴ・シウバら主力を順当に選出。

▽一方で負傷中のイタリア代表MFチアゴ・モッタに加え、ブラジル代表FWルーカス・モウラが招集外となった。今回発表されたメンバーは以下の通り。

◆パリ・サンジェルマン招集メンバー

GK

ケビン・トラップ

アルフォンス・アレオラ

DF

ユーリ・ベルチチェ

レイヴァン・クルザワ

プレスネル・キンペンベ

マルキーニョス

チアゴ・シウバ

ダニエウ・アウベス

トマス・ムニエ

MF

アドリアン・ラビオ

マルコ・ヴェッラッティ

ユリアン・ドラクスラー

ハビエル・パストーレ

ジオバニ・ロ・セルソ

クリストファー・エンクンク

FW

エディンソン・カバーニ

アンヘル・ディ・マリア

キリアン・ムバッペ

ネイマール