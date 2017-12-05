PSG、バイエルンとの大一番に向けた招集メンバー19名を発表!《CL》
▽パリ・サンジェルマン(PSG)は4日、翌日に行われるチャンピオンズリーグ(CL)グループB最終節のバイエルン戦に向けた招集メンバー19名を発表した。
▽グループ首位通過を懸けたアウェイでの一戦に向け、攻撃をけん引するブラジル代表FWネイマールやウルグアイ代表FWエディソン・カバーニ、フランス代表FWキリアン・ムバッペの“MCN”やブラジル代表DFチアゴ・シウバら主力を順当に選出。
▽一方で負傷中のイタリア代表MFチアゴ・モッタに加え、ブラジル代表FWルーカス・モウラが招集外となった。今回発表されたメンバーは以下の通り。
◆パリ・サンジェルマン招集メンバー
GK
ケビン・トラップ
アルフォンス・アレオラ
DF
ユーリ・ベルチチェ
レイヴァン・クルザワ
プレスネル・キンペンベ
マルキーニョス
チアゴ・シウバ
ダニエウ・アウベス
トマス・ムニエ
MF
アドリアン・ラビオ
マルコ・ヴェッラッティ
ユリアン・ドラクスラー
ハビエル・パストーレ
ジオバニ・ロ・セルソ
クリストファー・エンクンク
FW
エディンソン・カバーニ
アンヘル・ディ・マリア
キリアン・ムバッペ
ネイマール
▽グループ首位通過を懸けたアウェイでの一戦に向け、攻撃をけん引するブラジル代表FWネイマールやウルグアイ代表FWエディソン・カバーニ、フランス代表FWキリアン・ムバッペの“MCN”やブラジル代表DFチアゴ・シウバら主力を順当に選出。
▽一方で負傷中のイタリア代表MFチアゴ・モッタに加え、ブラジル代表FWルーカス・モウラが招集外となった。今回発表されたメンバーは以下の通り。
◆パリ・サンジェルマン招集メンバー
GK
ケビン・トラップ
アルフォンス・アレオラ
DF
ユーリ・ベルチチェ
レイヴァン・クルザワ
プレスネル・キンペンベ
マルキーニョス
チアゴ・シウバ
ダニエウ・アウベス
トマス・ムニエ
MF
アドリアン・ラビオ
マルコ・ヴェッラッティ
ユリアン・ドラクスラー
ハビエル・パストーレ
ジオバニ・ロ・セルソ
クリストファー・エンクンク
FW
エディンソン・カバーニ
アンヘル・ディ・マリア
キリアン・ムバッペ
ネイマール