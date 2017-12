シリーズ最新作『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』の公開まで残すところ10日余り、全世界が最新作で描かれる”衝撃”への期待に胸を高鳴らせている。そんな“スター・ウォーズ現象”で熱気が増す最中、新たなSWプロジェクトである『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』の邦題と日本公開日2018年6月29日(金)が発表された。

本作は『スター・ウォーズ』シリーズで圧倒的な人気を誇るキャラクターの1人“ハン・ソロ”の若き日の知られざる物語を描いた作品。銀河一の高速船ミレニアム・ファルコンを操る伝説の運び屋ハン・ソロは、相棒のウーキー族チューバッカと共に『スター・ウォーズ4/新たなる希望』で初めて登場。大人のユーモアセンスと圧倒的な自信、ミステリアスな存在感とアウトローでありながら内に秘めた正義感で仲間を救う姿は、SWファンの男性はもちろん女性からも絶大な支持を獲得し、唯一無二の伝説的な存在となった。ハリソン・フォードが一気にスターダムを駆け上がるきっかけともなったキャラクターである。そんな全世界で愛されるハン・ソロの秘密やチューバッカとの出会い初めて明らかになる『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』。『新たなる希望』でルーク・スカイウォーカーやレイアと出会う前の2人が繰り広げるのは果たしてどんな冒険か?そして、明かされるミステリアスな彼の過去には一体何があったのか?知られざる物語に注目が集まっている。

全世界が注目したハン・ソロ役を射止めたのは、オールデン・エアエンライク。コーエン兄弟の『ヘイル・シーザー!』で注目を浴びた今最も注目されるこの若手俳優が、どんな若き日のハン・ソロを演じるのか、既に世界中から高い期待を集めている。監督は『ダ・ヴィンチ・コード』シリーズを手掛け、『ビューティフル・マインド』でアカデミー賞受賞の名匠ロン・ハワード。『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』でもジョージ・ルーカスから監督をオファーされていたハリウッドの重鎮が描くスター・ウォーズの世界にも注目が集まる。全世界を巻き込んだ“スター・ウォーズ現象”はまだまだ終わらない。

■『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

2018年6月29日(金) 全国公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.