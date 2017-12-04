『HiGH&LOW』最終章も興収10億円突破で4作連続10億突破の快挙！
『HiGH&LOW』シリーズ最新作にして最終章となる『HiGH&LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』。11月11日に封切られたこの映画が12月3日までに観客動員75万9614人、興行収入10億2765万1200円を記録し、シリーズ4作連続で興収10億円を突破したことがわかった。
・シリーズ最終章『HiGH&LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』が興収3億円を突破し首位デビュー！
シリーズ4作の累計興収は57億円を突破し、累計動員も430万人を突破する大ヒットシリーズとなっている。シリーズの詳細数字は以下の通り。
第1弾『HiGH&LOW THE MOVIE』
興収21.2億円／動員161.１万人
第2弾『HIGH&LOW THE RED RAIN』
興収12.1億円／動員92.3万人
第3弾『HiGH&LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』
興収13.4億円／動員103.1万人
第4弾『HiGH&LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』
興収10億2765万1200円（※11月11〜12月3日 先行上映分含む）
動員75万9614人（※11月11〜12月3日 先行上映分含む）
シリーズ4作 累計興収57億円
シリーズ4作 累計動員430万人
・シリーズ最終章『HiGH&LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』が興収3億円を突破し首位デビュー！
シリーズ4作の累計興収は57億円を突破し、累計動員も430万人を突破する大ヒットシリーズとなっている。シリーズの詳細数字は以下の通り。
第1弾『HiGH&LOW THE MOVIE』
興収21.2億円／動員161.１万人
第2弾『HIGH&LOW THE RED RAIN』
興収12.1億円／動員92.3万人
第3弾『HiGH&LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』
興収13.4億円／動員103.1万人
第4弾『HiGH&LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』
興収10億2765万1200円（※11月11〜12月3日 先行上映分含む）
動員75万9614人（※11月11〜12月3日 先行上映分含む）
シリーズ4作 累計興収57億円
シリーズ4作 累計動員430万人