『HiGH&LOW』シリーズ最新作にして最終章となる『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』。11月11日に封切られたこの映画が12月3日までに観客動員75万9614人、興行収入10億2765万1200円を記録し、シリーズ4作連続で興収10億円を突破したことがわかった。シリーズ4作の累計興収は57億円を突破し、累計動員も430万人を突破する大ヒットシリーズとなっている。シリーズの詳細数字は以下の通り。第1弾『HiGH&LOW THE MOVIE』興収21.2億円/動員161.1万人第2弾『HIGH&LOW THE RED RAIN』興収12.1億円/動員92.3万人第3弾『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』興収13.4億円/動員103.1万人第4弾『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』興収10億2765万1200円(※11月11〜12月3日 先行上映分含む)動員75万9614人(※11月11〜12月3日 先行上映分含む)シリーズ4作 累計興収57億円シリーズ4作 累計動員430万人