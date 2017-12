歌手のテイラー・スウィフトが、現地時間1日にロサンゼルスで行われたKIIS FMの「iHeartRadio Jingle Ball」で親友で歌手のエド・シーランとパフォーマンスを披露した。

この日行われた音楽イベント「iHeartRadio Jingle Ball」にはテイラー、エド、さらにサム・スミス、ナイル・ホーラン、デミ・ロヴァート、リアム・ペインらが出演。テイラーは前アルバム「1989」から「Blank Space」、「Shake It Off」、新アルバム「Reputation」から「Look What You Made Me Do」、「…Ready For It」、「End Game」、さらにゼイン・マリクとのコラボ曲「I Don’t Want to Live Forever」をパフォーマンスした。

そして、「End Game」ではテイラーにエドが加わり、会場は大盛り上がり。テイラーとエドは「Everything Has Changed」でコラボしており、2013年ぶりに一緒にパフォーマンスを披露することとなった。

「Reputation」は先月10日にリリースされ、3週連続でビルボード・ホット200の1位を獲得している。