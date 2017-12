どうどうとシングルであることを、家族写真で主張した美女のツイートが33万件以上のいいね!を集めている。

それがこちらだ。

my family’s Christmas card this year lmao pic.twitter.com/A2L7wfsprN - Emily Seawright (@cantseawright) 2017年11月26日

今年のクリスマスカードになるという写真。一番左の両親と思われるカップルが持っているカードには、「ワクワクしている」と書かれている。その隣のカップルは「婚約中」、その隣の親子は「妊娠中」というカードを掲げている。

幸せな瞬間を捕らえた家族写真だ。

そして、一番端の女性が持っているのが、「エミリー」というカード。自分がシングルであるということを、ユーモアたっぷりに表現している。

33万以上のいいね

米カリフォルニア州在住のエミリー・シーライトさんが、11月26日にこのツイートを投稿すると、1週間もたたないうちに、5万7000件を超えるリツイートと、33万6500件以上のいいねを受けている。

「私もエミリー」「現在の交際ステータス:エミリー」とのメンションもあり、“エミリー=シングル”として使う人も出現している。

シングルによる自虐写真が続々

エミリーの写真を見て、同様の状況を経験したことのある人からのメンションも続々と寄せられている。

Lmao same pic.twitter.com/Lm8S7kHJmx - dwight (@dhowardddd) 2017年11月30日

relatable content pic.twitter.com/RfBZJpTXCF

- Bailey Dwyer (@baileyadwyer) 2017年11月28日

This is literally my life guys…. pic.twitter.com/UQoQxkrdxH - Morgan J (@morgan_craddock) 2017年11月28日

This seems to be the thread to let everyone know you’re single pic.twitter.com/QmDDowyhZ2

- Mr.Knapp (@DallyK_20) 2017年11月29日

6 years later, add a bunch of kids, and you get the exact same picture. pic.twitter.com/u5SDAYIAbb - Christina Catron (@chrissycatron) 2017年11月30日

また、「あなたは私のヒーロー」「私たちを代表してくれてありがとう」「私たちはみんな家族の中の“エミリー”なの」と勇気づけられた人も続出しているようだ。