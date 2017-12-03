抽選会はすでに終了。前回覇者・青森山田は初戦（２回戦）で草津東と対戦する。主将の小山内（左から２人目）は選手宣誓を担い、青森山田は２年連続での大役に。写真：山崎賢人（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大 (全2枚)

都道府県別の決勝日程及び代表校は以下の通り（12月３日現在）。
 
【北海道・東北】
★北海道：旭川実（２年連続６回目）
★青　森：青森山田（21年連続23回目）
★岩　手：遠野（５年連続27回目）
★秋　田：秋田商（３年連続43回目）
★宮　城：仙台育英（５年ぶり32回目）
★山　形：羽黒（６年ぶり６回目）
★福　島：尚志（４年連続９回目）
 
【関東】
★茨　城：明秀日立（２年ぶり２回目）
★栃　木：矢板中央（２年ぶり８回目）
★群　馬：前橋育英（４年連続21回目）
★千　葉：流経大柏（３年ぶり５回目）
★埼　玉：昌平（３年ぶり２回目）
★東京Ａ：関東一（２年連続２回目）
★東京Ｂ：実践学園（４年ぶり３回目）
★神奈川：桐蔭学園（14年ぶり９回目）
★山　梨：山梨学院（２年連続６回目）
 
【北信越・東海】
★長　野：上田西（12年ぶり２回目）
★新　潟：日本文理（初出場）
★富　山：富山一（３年連続28回目）
★石　川：星稜（２年ぶり27回目）
★福　井：北陸（２年連続５回目）
★静　岡：清水桜が丘（初出場）
★愛　知：中京大中京（２年ぶり16回目）
★岐　阜：帝京大可児（５年ぶり５回目）
★三　重：三重（初出場）
 
【近畿】
★滋　賀：草津東（３年ぶり９回目）
★京　都：京都橘（６年連続7回目）
★奈　良：一条（２年連続８回目）
★和歌山：初芝橋本（２年ぶり15回目）
★大　阪：大阪桐蔭（９年ぶり２回目）
★兵　庫：滝川二（２年連続20回目）
 
【中国・四国】
★鳥　取：米子北（８年連続13回目）
★島　根：立正大淞南（２年連続16回目）
★岡　山：作陽（３年ぶり23回目）
★広　島：広島皆実（５年連続14回目）
★山　口：高川学園（２年連続24回目）
★香　川：高松商（２年連続23回目）
★徳　島：徳島北（初出場）
★愛　媛：松山工（２年ぶり６回目）
★高　知：高知西（初出場）
 
【九州】
★福　岡：東福岡（５年連続19回目）
★佐　賀：佐賀東（２年連続10回目）
★長　崎：長崎総科大附（2年連続５回目）
★大　分：大分西（初出場）
★熊　本：東海大星翔（初出場）
★宮　崎：日章学園（２年ぶり13回目）
★鹿児島：神村学園（４年ぶり５回目）
★沖　縄：宜野湾（19年ぶり３回目）
 


　12月３日、全国高校サッカー選手権・神奈川予選の決勝が等々力陸上競技場で行なわれ、桐蔭学園と桐光学園が対戦。実力伯仲の好ゲームは前者に軍配が上がった。
 
　前半により多くのチャンスを掴んだのは桐蔭学園だった。桐光学園の激しいフォアチェックにさらされ、自慢のパスワークを封じ込まれながら、前半15分にカウンターから、16分にはＣＫから決定機を掴む。さらに38分にもリスタートから好機を迎えた。だがそのいずれもGK丸山拓郎のファインセーブに阻まれ、均衡を破れない。かたや桐光学園は左サイドの主将・田中雄大を軸にアグレッシブな姿勢を打ち出したが、こちらも決定打は放てず、スコアレスのまま前半を折り返した。
 
　後半もがっぷり四つの展開で、互いにスタイルを追求。桐光学園がお得意の人海戦術で、高速アタッカーの倉持快らを矢継ぎ早に投入してギアを上げると、桐蔭学園も宍戸晃瑶、金子大樹の２ボランチを中心軸にポゼッションを強化しながら、遅攻と速攻を巧みに組み合わせていく。膠着したままゲームは終盤戦に突入し、迎えた28分、試合が動く。桐蔭学園は主将のCB原川凌太朗が２枚目の警告を受けて退場。形勢は一気に桐光学園へと傾いた。
 
　だが、それでもゴールは生まれない。桐蔭学園はチーム一丸となって粘り強く防波堤を築き、延長に入っても決着は着かなかった。運命のＰＫ戦。双方全員が決めるなか、桐光学園は５人目のキッカー、田中が枠を外してしまい……。この瞬間、桐蔭学園の14年ぶり９回目の出場が決まった。
 
　これで本大会出場の全48チームが出揃った。大会は12月30日に開会式・開幕戦が行なわれ、１月８日に埼玉スタジアムで決勝を迎える。１・２回戦の組合わせは以下の通りだ。
 
【開会式】
12月30日（土）
駒沢陸上競技場（12:40〜）
 
【１回戦】
12月30日（土）開幕戦
［駒沢陸上競技場］
関東一（東京B）ｖｓ佐賀東（佐賀）
 
12月31日（日）
中京大中京（愛知）ｖｓ長崎総科大附（長崎）
清水桜が丘（静岡）ｖｓ高川学園（山口）
北陸（福井）ｖｓ日章学園（宮崎）
日本文理（新潟）ｖｓ立正大淞南（島根）
旭川実（北海道）ｖｓ宜野湾（沖縄）
秋田商（秋田）ｖｓ神村学園（鹿児島）
昌平（埼玉）ｖｓ広島皆実（広島）
明秀日立（茨城）ｖｓ高知西（高知）
星稜（石川）ｖｓ松山工（愛媛）
実践学園（東京A）ｖｓ滝川二（兵庫）
帝京大可児（岐阜）ｖｓ徳島北（徳島）
山梨学院（山梨）ｖｓ米子北（鳥取）
仙台育英（宮城）ｖｓ高松商（香川）
富山一（富山）ｖｓ東海大星翔（熊本）
尚志（福島）ｖｓ東福岡（福岡）
 
【２回戦】
１月２日（月）
青森山田（青森）ｖｓ草津東（滋賀）
流経大柏（千葉）ｖｓ大分西（大分）
遠野（岩手）ｖｓ作陽（岡山）
三重（三重）ｖｓ矢板中央（栃木）
大阪桐蔭（大阪）ｖｓ羽黒（山形）
上田西（長野）ｖｓ京都橘（京都）
桐蔭学園（神奈川）ｖｓ一条（奈良）
初芝橋本（和歌山）ｖｓ前橋育英（群馬）