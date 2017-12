夏に買いそびれちゃったカルディのチョコミント餅。 少し前に再販されてたのをゲット。 もちもちだけどスーッとして美味しい💓 . #チョコミント #チョコミントもち #チョコミント活動 #チョコミン党 #もちもち #美味しい #カルディ #カルディコーヒーファーム #カルディコーヒー #再販 #kaldi #chocomint #chocomintmochi #mochi #yummy

A post shared by チョコミント (@chocomint.mm) on Nov 17, 2017 at 12:23am PST