株式会社第一興商は、2017年のDAM年間カラオケリクエストランキング調査を実施・発表した。

【写真を見る】洋楽第1位は誰も納得のあの曲

楽曲別ランキングでは、今年最も歌われた楽曲として1位が、星野源の「恋」。昨年“恋ダンス”が社会現象を巻き起こした同曲は、年をまたいでもなおその人気が衰えることはないようだ。

また、back numberの「ハッピーエンド」、Mr.Childrenの「HANABI」など、昨年圏外だった7曲がランクイン。歌手別ランキング1位は、楽曲別ランキングで「前前前世 (movie ver.)」 が3位にランクインしたRADWIMPSとなっている。また、洋楽ランキングでは、定番の「Happy Birthday To You」が1位にランクインした。

<楽曲別 TOP50>

1 恋 星野源

2 糸 中島みゆき

3 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS

4 奏(かなで) スキマスイッチ

5 ひまわりの約束 秦基博

6 海の声 浦島太郎(桐谷健太)

7 ハナミズキ 一青窈

8 小さな恋のうた MONGOL800

9 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子

10 キセキ GReeeeN

11 Story AI

12 栄光の架橋 ゆず

13 3月9日 レミオロメン

14 高嶺の花子さん back number

15 Wherever you are ONE OK ROCK

16 366日 HY

17 チェリー スピッツ

18 365日の紙飛行機 AKB48

19 愛唄 GReeeeN

20 ハッピーエンド back number

21 トリセツ 西野カナ

22 I LOVE YOU 尾崎豊

23 HANABI Mr.Children

24 世界に一つだけの花 SMAP

25 シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN

26 アイネクライネ 米津玄師

27 愛をこめて花束を Superfly

28 天城越え 石川さゆり

29 クリスマスソング back number

30 なんでもないや (movie ver.) RADWIMPS

31 サイレントマジョリティー 欅坂46

32 津軽海峡・冬景色 石川さゆり

33 愛のかたまり KinKi Kids

34 島人ぬ宝 BEGIN

35 君の知らない物語 supercell

36 シングルベッド シャ乱Q

37 恋音と雨空 AAA(トリプル・エー)

38 最後の雨 中西保志

39 天体観測 BUMP OF CHICKEN

40 道 EXILE

41 Let It Go〜ありのままで〜 松たか子

42 粉雪 レミオロメン

43 にじいろ 絢香

44 酒よ 吉幾三

45 未来予想図II DREAMS COME TRUE

46 サウダージ ポルノグラフィティ

47 愛のうた 倖田來未

48 ヒロイン back number

49 つぐない テレサ・テン

50 千本桜 WhiteFlame feat.初音ミク

<歌手別 TOP20>

1 RADWIMPS

2 back number

3 Mr.Children

4 美空ひばり

5 AAA(トリプル・エー)

6 星野源

7 ONE OK ROCK

8 EXILE

9 五木ひろし

10 西野カナ

11 GReeeeN

12 中島みゆき

13 北島三郎

14 嵐

15 サザンオールスターズ

16 コブクロ

17 AKB48

18 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

19 石原裕次郎

20 浜崎あゆみ

<洋楽 TOP10>

1 Happy Birthday To You[ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー] 作者不詳

2 My Heart Will Go On[タイタニック・愛のテーマ] Celine Dionセリーヌ・ディオン

3 Let It Go [レット・イット・ゴー] イディナ・メンゼル

4 A Whole New World (Aladdin's Theme)[ア・ホール・ニュー・ワールド(アラジンのテーマ)] ピーボ・ブライソン&レジーナ・ベル

5 Beauty And The Beast[美女と野獣] アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド

6 Shape Of You [シェイプ・オブ・ユー] エド・シーラン

7 Love Yourself [ラヴ・ユアセルフ] ジャスティン・ビーバー

8 We Are Never Ever Getting Back Together [私たちは絶対にヨリを戻したりしない] テイラー・スウィフト

9 Top Of The World[トップ・オブ・ザ・ワールド] カーペンターズ

10 What Makes You Beautiful[ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル] ワン・ダイレクション(東京ウォーカー(全国版)・大原絵理香)