DAM年間カラオケリクエストランキング2017発表！今年一番歌われた曲は？
株式会社第一興商は、2017年のDAM年間カラオケリクエストランキング調査を実施・発表した。
楽曲別ランキングでは、今年最も歌われた楽曲として1位が、星野源の「恋」。昨年“恋ダンス”が社会現象を巻き起こした同曲は、年をまたいでもなおその人気が衰えることはないようだ。
また、back numberの「ハッピーエンド」、Mr.Childrenの「HANABI」など、昨年圏外だった7曲がランクイン。歌手別ランキング1位は、楽曲別ランキングで「前前前世 (movie ver.)」 が3位にランクインしたRADWIMPSとなっている。また、洋楽ランキングでは、定番の「Happy Birthday To You」が1位にランクインした。
＜楽曲別 TOP50＞
1 恋 星野源
2 糸 中島みゆき
3 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS
4 奏(かなで) スキマスイッチ
5 ひまわりの約束 秦基博
6 海の声 浦島太郎(桐谷健太)
7 ハナミズキ 一青窈
8 小さな恋のうた MONGOL800
9 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子
10 キセキ GReeeeN
11 Story AI
12 栄光の架橋 ゆず
13 3月9日 レミオロメン
14 高嶺の花子さん back number
15 Wherever you are ONE OK ROCK
16 366日 HY
17 チェリー スピッツ
18 365日の紙飛行機 AKB48
19 愛唄 GReeeeN
20 ハッピーエンド back number
21 トリセツ 西野カナ
22 I LOVE YOU 尾崎豊
23 HANABI Mr.Children
24 世界に一つだけの花 SMAP
25 シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN
26 アイネクライネ 米津玄師
27 愛をこめて花束を Superfly
28 天城越え 石川さゆり
29 クリスマスソング back number
30 なんでもないや (movie ver.) RADWIMPS
31 サイレントマジョリティー 欅坂46
32 津軽海峡・冬景色 石川さゆり
33 愛のかたまり KinKi Kids
34 島人ぬ宝 BEGIN
35 君の知らない物語 supercell
36 シングルベッド シャ乱Q
37 恋音と雨空 AAA(トリプル・エー)
38 最後の雨 中西保志
39 天体観測 BUMP OF CHICKEN
40 道 EXILE
41 Let It Go〜ありのままで〜 松たか子
42 粉雪 レミオロメン
43 にじいろ 絢香
44 酒よ 吉幾三
45 未来予想図II DREAMS COME TRUE
46 サウダージ ポルノグラフィティ
47 愛のうた 倖田來未
48 ヒロイン back number
49 つぐない テレサ・テン
50 千本桜 WhiteFlame feat.初音ミク
＜歌手別 TOP20＞
1 RADWIMPS
2 back number
3 Mr.Children
4 美空ひばり
5 AAA(トリプル・エー)
6 星野源
7 ONE OK ROCK
8 EXILE
9 五木ひろし
10 西野カナ
11 GReeeeN
12 中島みゆき
13 北島三郎
14 嵐
15 サザンオールスターズ
16 コブクロ
17 AKB48
18 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
19 石原裕次郎
20 浜崎あゆみ
＜洋楽 TOP10＞
1 Happy Birthday To You[ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー] 作者不詳
2 My Heart Will Go On[タイタニック・愛のテーマ] Celine Dionセリーヌ・ディオン
3 Let It Go [レット・イット・ゴー] イディナ・メンゼル
4 A Whole New World (Aladdin's Theme)[ア・ホール・ニュー・ワールド(アラジンのテーマ)] ピーボ・ブライソン＆レジーナ・ベル
5 Beauty And The Beast[美女と野獣] アリアナ・グランデ＆ジョン・レジェンド
6 Shape Of You [シェイプ・オブ・ユー] エド・シーラン
7 Love Yourself [ラヴ・ユアセルフ] ジャスティン・ビーバー
8 We Are Never Ever Getting Back Together [私たちは絶対にヨリを戻したりしない] テイラー・スウィフト
9 Top Of The World[トップ・オブ・ザ・ワールド] カーペンターズ
10 What Makes You Beautiful[ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル] ワン・ダイレクション（東京ウォーカー（全国版）・大原絵理香）