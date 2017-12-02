2017年、もっともカラオケで歌われたのは？

写真拡大

株式会社第一興商は、2017年のDAM年間カラオケリクエストランキング調査を実施・発表した。

【写真を見る】洋楽第1位は誰も納得のあの曲

楽曲別ランキングでは、今年最も歌われた楽曲として1位が、星野源の「恋」。昨年“恋ダンス”が社会現象を巻き起こした同曲は、年をまたいでもなおその人気が衰えることはないようだ。

また、back numberの「ハッピーエンド」、Mr.Childrenの「HANABI」など、昨年圏外だった7曲がランクイン。歌手別ランキング1位は、楽曲別ランキングで「前前前世 (movie ver.)」 が3位にランクインしたRADWIMPSとなっている。また、洋楽ランキングでは、定番の「Happy Birthday To You」が1位にランクインした。

＜楽曲別 TOP50＞

1 恋　星野源

2 糸　中島みゆき

3 前前前世 (movie ver.)　RADWIMPS

4 奏(かなで)　スキマスイッチ

5 ひまわりの約束　秦基博

6 海の声　浦島太郎(桐谷健太)

7 ハナミズキ　一青窈

8 小さな恋のうた　MONGOL800

9 残酷な天使のテーゼ　高橋洋子

10 キセキ　GReeeeN

11 Story　AI

12 栄光の架橋　ゆず

13 3月9日　レミオロメン

14 高嶺の花子さん　back number

15 Wherever you are　ONE OK ROCK

16 366日　HY

17 チェリー　スピッツ

18 365日の紙飛行機　AKB48

19 愛唄　GReeeeN

20 ハッピーエンド　back number

21 トリセツ　西野カナ

22 I LOVE YOU　尾崎豊

23 HANABI　Mr.Children

24 世界に一つだけの花　SMAP

25 シュガーソングとビターステップ　UNISON SQUARE GARDEN

26 アイネクライネ　米津玄師

27 愛をこめて花束を　Superfly

28 天城越え　石川さゆり

29 クリスマスソング　back number

30 なんでもないや (movie ver.)　RADWIMPS

31 サイレントマジョリティー　欅坂46

32 津軽海峡・冬景色　石川さゆり

33 愛のかたまり　KinKi Kids

34 島人ぬ宝　BEGIN

35 君の知らない物語　supercell

36 シングルベッド　シャ乱Q

37 恋音と雨空　AAA(トリプル・エー)

38 最後の雨　中西保志

39 天体観測　BUMP OF CHICKEN

40 道　EXILE

41 Let It Go〜ありのままで〜　松たか子

42 粉雪　レミオロメン

43 にじいろ　絢香

44 酒よ　吉幾三

45 未来予想図II　DREAMS COME TRUE

46 サウダージ　ポルノグラフィティ

47 愛のうた　倖田來未

48 ヒロイン　back number

49 つぐない　テレサ・テン

50 千本桜　WhiteFlame feat.初音ミク

＜歌手別 TOP20＞

1 RADWIMPS

2 back number

3 Mr.Children

4 美空ひばり

5 AAA(トリプル・エー)

6 星野源

7 ONE OK ROCK

8 EXILE

9 五木ひろし

10 西野カナ

11 GReeeeN

12 中島みゆき

13 北島三郎

14 嵐

15 サザンオールスターズ

16 コブクロ

17 AKB48

18 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

19 石原裕次郎

20 浜崎あゆみ

＜洋楽 TOP10＞

1 Happy Birthday To You[ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー]　作者不詳

2 My Heart Will Go On[タイタニック・愛のテーマ]　Celine Dionセリーヌ・ディオン

3 Let It Go [レット・イット・ゴー]　イディナ・メンゼル

4 A Whole New World (Aladdin's Theme)[ア・ホール・ニュー・ワールド(アラジンのテーマ)]　ピーボ・ブライソン＆レジーナ・ベル

5 Beauty And The Beast[美女と野獣]　アリアナ・グランデ＆ジョン・レジェンド

6 Shape Of You [シェイプ・オブ・ユー]　エド・シーラン

7 Love Yourself [ラヴ・ユアセルフ]　ジャスティン・ビーバー

8 We Are Never Ever Getting Back Together [私たちは絶対にヨリを戻したりしない]　テイラー・スウィフト

9 Top Of The World[トップ・オブ・ザ・ワールド]　カーペンターズ

10 What Makes You Beautiful[ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル]　ワン・ダイレクション（東京ウォーカー（全国版）・大原絵理香）