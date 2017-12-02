12月１日（現地時間）、来夏に開催されるロシア・ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選会がモスクワのクレムリン宮殿で盛大に行なわれ、以下のように８つのグループができ上がった。



６月14日にモスクワのルジニキ・スタジアムで戦いの口火を切るのは、地元ロシアとサウジアラビアの一戦。大会は、64の激闘が11都市12会場で展開され、決勝戦は７月15日、開幕戦同様にモスクワで行なわれる。



◇グループA

ロシア（２大会連続11回目／４位＝66年／65位）

サウジアラビア（３大会ぶり５回目／ベスト16＝94年／63位）

エジプト（７大会ぶり３回目／GS敗退＝34・90年／31位）

ウルグアイ（３大会連続13回目／優勝＝30・50年／21位）



◇グループB

ポルトガル（５大会連続７回目／３位＝66年／３位）

スペイン（11回連続15回目／優勝＝10年／６位）

モロッコ（５大会ぶり５回目／ベスト16＝86年／40位）

イラン（２大会連続５回目／GS敗退＝78・98・06・14年／32位）



◇グループC

フランス（６大会連続15回目／優勝＝98年／９位）

オーストラリア（４大会連続５回目／ベスト16＝06年／39位）

ペルー（９大会ぶり５回目／ベスト８＝70・78年／11位）

デンマーク（２大会ぶり５回目／ベスト８＝98年／12位）



◇グループD

アルゼンチン（12大会連続17回目／優勝＝78・86年／４位）

アイスランド（初出場／―／22位）

クロアチア（２大会連続５回目／３位＝98年／17位）

ナイジェリア（３大会連続６回目／ベスト16＝94・98・14年／50位）



◇グループE

ブラジル（21大会連続21回目／優勝＝58・62・70・94・02年／２位）

スイス（４大会連続11回目／ベスト８＝34・38・54年／８位）

コスタリカ（２大会連続５回目／ベスト８＝14年／26位）

セルビア（２大会ぶり12回目／４位＝62年／37位）



◇グループF

ドイツ（17回連続19回目／優勝＝54・74・90・14年／１位）

メキシコ（７大会連続16回目／ベスト８＝70・86年／16位）

スウェーデン（３大会ぶり12回目／準優勝＝58年／18位）

韓国（９大会連続10回目／４位＝02年／59位）



◇グループG

ベルギー（２大会連続13回目／４位＝86年／５位）

パナマ（初出場／―／56位）

チュニジア（３大会ぶり５回目／GS敗退＝78・98・02・06年／27位）

イングランド（６大会連続15回目／優勝＝66年／15位）



◇グループH

ポーランド（３大会ぶり８回目／３位＝74・82年／７位）

セネガル（４大会ぶり２回目／ベスト８＝02年／23位）

コロンビア（２大会連続６回目／ベスト８＝14年／13位）

日本（６大会連続６回目／ベスト16＝02・10年／55位）



※国名（出場歴／最高成績／FIFAランキング）。ロシアは、ソビエト連邦時代含む。セルビアは、ユーゴスラビア、セルビア・モンテネグロ時代含む。GS＝グループステージ。FIFAランキングは2017年11月23日発表分