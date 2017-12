4,887Clip![12月1日公開]

5,542Clip![12月9日公開]

7,331Clip![12月23日公開]

16,458Clip![12月1日公開]

19,125Clip![12月8日公開]

1位:『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

25,503Clip![12月15日公開]

11位以下も注目映画がラインナップ!

第11位:『ビジランテ』2,169Clip![12月9日公開]

第12位:『ルージュの手紙』2,082Clip![12月9日公開]

第13位:『否定と肯定』2,052Clip![12月8日公開]

第14位:『ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが愛した命』1,954Clip![12月15日公開]

第15位:『はじまりのボーイミーツガール』1,570Clip![12月16日公開]

第16位:『ムーミン谷とウィンターワンダーランド』976Clip![12月2日公開]

第17位:『カンフー・ヨガ』945Clip![12月22日公開]

第18位:『フラットライナーズ』869Clip![12月22日公開]

第19位:『オール・アイズ・オン・ミー』863Clip![12月29日公開]

第20位:『ヒトラーに屈しなかった国王』743Clip![12月16日公開]

※本ランキング及び記事内のClip!数は2017年11月30日時点のものです。

※Clip!は1作品につき1人1件までです。

(C)2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.、(C)2017Twentieth Century Fox Film Corporation、(C)COLONY FILMS LIMITED 2016、(C)2017映画「勝手にふるえてろ」製作委員会、(C)2017「DESTINY鎌倉ものがたり」製作委員会、(C)2017『探偵はBARにいる3』製作委員会、(C)2017 荒川弘/SQUARE ENIX (C)2017 映画『鋼の錬金術師』製作委員会、(C)2017「8年越しの花嫁」製作委員会、(C)SPUTNIK OY, 2017、(C)2016 ON FIRE PRODUCTIONS INC.