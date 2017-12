叶姉妹も太鼓判！『ニンジャバットマン』東京コミコンでメインビジュアル＆日本用トレーラー解禁！

バットマン最新プロジェクトとして、劇場アニメ『ニンジャバットマン』が2018年に公開を予定していることが、2017年12月1日(金)に開催された「東京コミコン2017」のステージにて発表されました。

【フォトギャラリー】大注目作に、叶姉妹もコウフン!?

『ニンジャバットマン』制作発表のステージでは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』第1部〜第3部のOPを手がけた神風動画の代表にして『ニンジャバットマン』の監督を務める水崎淳平さん、『天元突破グレンラガン』や『キルラキル』などで有名な脚本担当の中島かずきさん、『アフロサムライ』などを手がけたキャラクターデザイン担当の岡崎能士さんが登壇。

会場ではメインビジュアルや日本用トレーラーが解禁され、会場のファンを盛り上げました。

さらに特別ゲストとして、叶姉妹の叶恭子さんと叶美香さんがゴージャスな衣装で登場。2人は一足早く視聴したとのことで、恭子さんは「ジョーカーのアートがとても美しかった」と絶賛。また美香さんは「出てくるキャラクターがとても好きなキャラクターばかりで楽しめ、ストーリーも「えっ?」と思いながら惹き込まれる。いろんな人が楽しめる映画です」と語っていました。

『ニンジャバットマン』スタッフ

監督:水粼淳平(「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズOP)

脚本:中島かずき(「天元突破グレンラガン」、「キルラキル」、「仮面ライダーフォーゼ」)

キャラクターデザイン:岡崎能士(「アフロサムライ」、「サマーウォーズ」アバターデザイン)

音楽:菅野祐悟(「PSYCHO-PASS サイコパス」、「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」)

アニメーション制作:神風動画(「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズOP 、「ドラゴンクエスト」シリーズOP)

『ニンジャバットマン』キャスト

バットマン:山寺宏一

ジョーカー:高木渉

キャットウーマン:加隈亜衣

ハーレイ・クイン:釘宮理恵

ほか

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. © 2018 Warner Bros. Entertainment All rights reserved.