【マイキーのかたちのお皿でレッツ・フィーカ!】 . リサ・ラーソンの口癖の一つ、「もう3時!フィーカにしましょう!」 フィーカとは北欧の人達が大事にするティータイムのこと。 マイキーのかたちのお皿にお菓子を乗せて、お茶を入れて、今日もホッと一息。 . マイキーかたちのお皿(赤): http://www.lisalarson.shop/?pid=120400803 . マイキーかたちのお皿(青): http://www.lisalarson.shop/?pid=120400799 . 2,000円(税抜) . サイズ:w257 x h15 x d100mm 主素材:磁器 原国産:日本 . #lisalarson #リサラーソン #フィーカ #fika #mikey

A post shared by Lisa Larson JP (@lisalarsonjp) on Jul 28, 2017 at 2:00am PDT