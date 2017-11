2017年11月に有楽町朝日ホールほかで開催された国際映画祭「第18回東京フィルメックス」。昨年につづき、2度目となる国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)とのコラボレーションで創設された「Filmarks賞」。その受賞作品が決定しました。

Filmarks賞は映画ファンの評価で決まる!

「Filmarks賞」は、東京フィルメックスで上映される全作品を対象に、映画祭期間中Filmarksに投稿された評価・レビューを集計し、最も★評価(5.0満点)が高かった作品に授与されるもの。昨年の受賞作は、韓国の新鋭ユン・ガウン監督のヒューマンドラマ『わたしたち』(2017年9月劇場公開)。

さて、今回見事受賞作に輝いたのは…!!

『泳ぎすぎた夜』

[★★★★☆ 4.13]日本/79分

監督:五十嵐耕平、ダミアン・マニヴェル

概要:雪に覆われた冬の青森。早朝の魚市場で仕事をする父親に絵を届けるため、6歳の少年は通学路を外れ、小さな冒険を始める。2014年のロカルノ映画祭で出会った二人の新鋭監督がその3年後に生み出した共同監督作品。

【投稿されたレビュー】

・今年みた新作邦画で1番心に刺さった。言葉に頼らず映画を魅せる五十嵐耕平とダミアン・マニヴェル両監督に感服(30代・男性)

・札幌出身なので、雪の風景に共感しまくりな作品でした。雪の景色が見たい。そして、親に会いたい。そう思わせてくれた素敵な作品(20代・男性)

・雪景色の青森、壮大な初めてのお使い的な、男の子のポートレイトのような作品(20代・女性)

ロカルノ映画祭で知り合ったふたりの監督による共同制作作品『泳ぎすぎた夜』がFilmarks賞に輝きました。同作は学生審査委員賞も受賞。Filmarksでは、他にも「弘前が詰まった映画。環境音と表情だけで思いが伝わってくる素敵な映画だった」「無垢で純真な愛情を感じた」といったレビューも。『泳ぎすぎた夜』は、2018年春にイメージフォーラム他で劇場公開されます。

わずか★0.01差で次点となった佳作

『ニッポン国 vs 泉南石綿村』

[★★★★☆ 4.12]日本/215分

監督:原一男

概要:大阪・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者とその親族が、損害賠償を求め、国を訴えた“泉南・アスベスト国賠訴訟”。その8年にわたる闘いの全てを記録したドキュメンタリー。

【投稿されたレビュー】

・普通の人をドキュメンタリーにしてもこれほど面白いとは。さすが原一男。

・アスベストが明治以降の日本の現在進行形の問題であることを十分すぎるほどに示した、と思う。

・東京フィルメックスで観客賞を受賞したのも納得の大傑作。

映画祭では観客賞を受賞した、原一男監督の最新ドキュメンタリーがわずか★0.01差で次点という結果に。『ニッポン国 vs 泉南石綿村』は2018年3月にユーロスペース他で公開されます。

その他、劇場公開予定作

今回の東京フィルメックスで上映された作品が、2018年続々と劇場公開されます。

『馬を放つ』2018年3月17日、岩波ホール他

『モアナ(サウンド版)』2018年9月、岩波ホール他

刺激的な映画体験!来年の東京フィルメックスも期待

開催から一貫して「映画の新しい流れ」をテーマに掲げ、今年も新進監督の秀作が集まり、反響のうちに閉幕した第18回東京フィルメックス。強烈な作家性を発揮する監督の最新作上映など、面白い映画を先取りして観られるのが楽しみのひとつ。今年参加した方も未体験の方も、また来年、年に一度の映画祭をたっぷり楽しみたい。

最優秀作品賞に輝いたカミラ・アンディニ監督『見えるもの、見えざるもの』より

■第18回東京フィルメックス 公式サイト:http://filmex.net/2017/​

(C)2015 CJ E&M CORPORATION. And ATO Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED、(C)2017 MLD Films / NOBO LLC / SHELLAC SUD、(C)疾走プロダクション、2014 Bruce Posner-Sami van Ingen. Moana (C)1980 Monica Flaherty-Sami van Ingen. Moana (C) ℗1926 Famous Players-Laski Corp. Renewed 1953 Paramount Pictures Corp.