実力・人気共に世界のトップを走る俳優、マイケル・ファスベンダー主演『アウトサイダーズ』(2018年2月10日日本公開)より、キービジュアルが解禁となった。

まず目を引くのは、フードを被り、アウトロー感満載の危険なオーラを放つファスベンダーの姿。その憂いある表情が、犯罪一家から抜け出そうともがく青年の苦悩を見事に伝えている。さらにその下では、半裸のファスベンダーが身体に生々しい傷をつけ、警察に連行されている様子が。残された妻と幼い子供たちが彼を見つめ、スリリングなドラマの予感を漂わせる。

本作は、犯罪を生業にするアウトローファミリーの父と息子のぶつかり合いをヒリつくタッチで描いたクライム・アクション。一家の後継ぎであり、ドライバーとして犯罪に加わってきた主人公チャドを演じるファスベンダーは、何と劇中のカーアクションでもほぼ全てのシーンで自ら運転!ファスベンダーの華麗なドライブテクは必見だ。さらに、『アサシン クリード』でもファスベンダーの父親を演じたブレンダン・グリーソン、『ミッション・インポッシブル/ローグ・ネイション』のショーン・ハリス、『ダンケルク』のバリー・コーガン、『007 スペクター』のロリー・キニアら、イギリス、アイルランドを代表する実力派俳優たちが集結。音楽はケミカル・ブラザーズのトム・ローランズが手がけてる。

また、『アウトサイダーズ』は12/1〜3に開催される東京コミコンにも出展することが決定。ブース番号は「B21」。コミコン限定のポストカードが特典となる劇場鑑賞券を販売する他、世界にたった1つの“ファスベンダーを逮捕しちゃうぞ!”スタンディも設置される予定。警官に顔ハメをして、ファスベンダーを捕まえちゃおう!

■『アウトサイダーズ』

2018年2月10日(土)、シネマート新宿他にて全国順次公開

