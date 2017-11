『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(12月15日日本公開)より、『スター・ウォーズ』のメインテーマ曲にワクワクが止まらない新映像が公開となった。

このたび公開された映像は、『スター・ウォーズ』のメインテーマに合わせて人気キャラクターが全員登場!レイはライトセーバーの使い方を学び、ルークはミレニアム・ファルコン号に再び乗り込む姿が。カイロ・レンも赤いライトセーバーを掲げ、コロコロとしたドロイドBB-8は前作と変わらずキュートな姿を披露している。そして銀色の鎧をまとったキャプテン・ファズマの台詞「お前を待っていた」とは誰に対して向けられた言葉なのか?今までシリアスな予告編が多かった本作だが、短い映像ながらも「スター・ウォーズ」の印象的なメロディを聞くとやはりワクワクが止まらないファンも多いはず。

そんな映像のラストには衝撃の新シーンが収められている。公開前にも関わらず様々なグッズが発売され、BB-8を超える人気になるのでは?と噂されている新キャラクターのポーグ。愛くるしい大きな瞳に小さなフサフサの体で、すでにファンの心を鷲掴みにしているポーグだが、可愛い声で鳴く姿にイライラしたチューバッカによって画面から強制退場させられてしまうのだ。チューバッカの新しい相棒的な存在に思われていたポーグだが、2人の関係は良好的ではないのかも…?何度見ても笑ってしまうチューバッカとポーグのコミカルなシーンは無限ループ必至だろう。

ポーグ中毒間違いなし、一回観たら絶対ハマる新映像を是非チェックしてみて!

■『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

2017年12月15日(金)全国公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.