【海外ニュース】

The mayor of the Japanese city of Osaka has said he is cutting ties with San Francisco because of a new statue there, over looking a small park downtown.

訳:大阪市長はサンフランシスコ中心街にある小さな公園での新たな銅像の設置を受けて、同市との交流を断つと宣言(New York Timesより)