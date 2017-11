年末年始は帰省する人も増え、各地で 同窓会 が開かれることも多くなるのではないでしょうか。当時は関わりのなかった同級生や先生とも、お酒の席の会話をきっかけに仲良くなる、なんてこともあるかもしれません。さて、あなたは「同窓会」に行っていますか? 全国のリスナーに調査しました!YES!! 35.2%NO!! 64.8%(回答数:267票)このアンケートは、TOKYO FMの番組「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイト内「日本全国サラリーマン実態調査」にて、2017年11月17日(金)〜11月22日(水)の期間に行われました。「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」とは、ごくごく普通であくまで平均的な46歳のサラリーマン安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いたラジオドラマです。同級生の変わりように一喜一憂。 自分もそう見られてるんだろうなぁ……特に頭髪……。(かぶのりだ〜さん 男性 48歳 岩手県)僕は中学卒業して30年見た目が変わらないけど、女性の変化はすさまじかった。サナギが蝶になるように見違える美人になっている人もいれば、そうでない人もいて……。皆さん、ああいうときどう声をかければいいのでしょうか?(たさけんさん 男性 43歳 東京都)先生の定年祝いをきっかけにクラスの同窓会には出席するようになりました。年齢がばれる心配せず音楽などの話ができるのが嬉しいです。(シャリュトリューさん 女性 50歳 神奈川県)卒業後、県外に移り住んでるのに幹事やってます。店なんか知らないところばかりだし、浦島太郎状態ですよ。でもなんだかんだ大切な友達なんで……。(怒りのアフガンリーチさん 男性 33歳 栃木県)タイミングが合えば、行くようにしています。中学校の同窓会ではバリバリのヤンキーたちが、当時の面影のまま土木の仕事をしていました。すっげえ!(まきのよしきさん 男性 28歳 東京都)もう、お互いにいい年だから、思い出はきれいに取っておきたいって言い訳しつつ、実は面倒くさかったりして!?(笑)。(FP-SSさん 男性 53歳 静岡県)学生時代の黒歴史を紐解く必要なし!! 会いたい友達とはメールやらLINEやらで繋がっているので満足。(ひめじしろこさん 女性 44歳 兵庫県)行っていません。昔は容姿にそれなりに自信があったのですが、今ではすっかり頭が薄くなってしまって……。見られるのが嫌で誰にも会えません…。このハゲ〜!がつらい……。(まるちゃんさん 男性 45歳 大阪府)子どもに手がかかり行ってない。行くには“洋服も買わなきゃ”とお金もかかるし、専業主婦には余裕がないよ。(みっちゃんさん 女性 54歳 栃木県)以上、「NO!!」と答えた方が6割以上という結果になりました。あなたはいかがですか?<番組概要>番組名:「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国37局ネット放送日時:毎週日曜17:00〜17:55番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/abe/