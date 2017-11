『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(2018年冬日本公開)より、主人公ニュート・スキャマンダーを演じるエディ・レッドメインから日本のためだけに向けたスペシャルメッセージ特別映像が上映されることが決定した。

先日23日に、邦題が『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』であることが明かされ、その情報と共にエディ・レッドメイン演じる本作の主人公であり魔法動物学者のニュート・スキャマンダーを始め、主要キャストのファーストルックを全世界一斉解禁した本作。

そして12月1日(金)より、映画『鋼の錬金術師』の公開に合わせ、全国の劇場(※一部劇場除く)にてエディからのメッセージ特別映像の上映されることが決定した。なんとその内容は、ロンドンで撮影を行っているエディから日本のためだけに向けたメッセージとなっており、その特別予告を観ることが出来るのは映画館だけ!エディは劇中の衣装を着用し、ニュートの姿で登場する。

今回、情報として明かされたのは「2018年の冬、一緒に冒険しましょう!」とのコメントのみ。エディは果たしてどんなことを語るのだろうか。

■『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

2018年冬 より全国ロードショー

