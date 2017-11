非営利団体IFP(インディペンデント・フィルム・プロジェクト)主催の第27回ゴッサム・インディペンデント・フィルム・アワードが発表され、来年の第90回アカデミー賞に向け、賞レースがスタートした。

作品賞は、イタリアの避暑地を舞台に男同士のひと夏の恋を描いたアーミー・ハマー主演作『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題) / Call Me By Your Name』(2018年春 日本公開)が獲得。最多ノミネートの異色ホラー『ゲット・アウト』は、脚本賞、ブレイクした監督賞、IFPゴッサム観客賞の3部門で受賞した。

その他、ジェームズ・フランコが、主演・監督を務め実弟デイヴ・フランコと共演した『ザ・ディザスター・アーティスト(原題) / The Disaster Artist』で男優賞を、シアーシャ・ローナンが女優のグレタ・ガーウィグ監督作『レディー・バード(原題) / Lady Bird』で女優賞をそれぞれ獲得している。(浅野麗)

主な受賞結果は以下の通り。

■作品賞

『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題)』

■男優賞

ジェームズ・フランコ 『ザ・ディザスター・アーティスト(原題)』

■女優賞

シアーシャ・ローナン 『レディー・バード(原題)』

■脚本賞

ジョーダン・ピール 『ゲット・アウト』

■ゴッサム観客賞

『ゲット・アウト』

■ビンガム・レイ・ブレイクスルー監督賞

ジョーダン・ピール 『ゲット・アウト』

■ブレイクスルー俳優賞

ティモテ・シャラメ 『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題)』

■ドキュメンタリー賞

『ストロング・アイランド(原題) / Strong Island』