歌手のジョン・メイヤーが、元恋人で歌手のケイティ・ペリーの96時間ライブ配信映像を視聴したと明かした。

今年6月にアルバム「Witness」のプロモーションのためにYou Tubeで96時間ライブストリームを行なっていたケイティ。2012年から2015年までケイティと破局と復縁を繰り返していたジョンは、現地時間27日にトーク番組「Watch What Happens Live With Andy Cohen」でケイティのライブストリームを見たかと聞かれると、「見たよ」とコメント。感想を求められると、「最終的な意見を言うには96時間すべて見ないとね」「あれが彼女のやることなんだよ。ビッグで、大胆で。僕はチェックしたよ。間違いなく、元彼女が寝ているところを見るのは奇妙だけどね」と話した。

また、ジョンは自分が思った時に行動すべきだと明かしており、「ケイティにハッピー・バースデーのメッセージを送ったよ。朝の4時だったね。真夜中は過ぎていたけど、まだ寝ていないって時間で、一応誕生日のお祝いさ。だって、『今、ハッピー・バースデーと言いたいけど、明日の午後まで待つ』って変だよ」「メッセージを送りたい時に送って、見たい時に見なきゃ」と語っている。

ケイティはライブストリーム中に人気トーク番組「The Late Late Show with James Corden」の人気ゲーム「Spill Your Guts or Fill Your Guts」を行ない、元恋人のベッドのテクニックをランク付けするようにと質問され、1番がジョン、2番がオーランド・ブルーム、3番がディプロだと答えていた。