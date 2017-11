【AFP=時事】 インドネシア ・バリ(Bali)島のアグン山(Mount Agung)で大規模な噴火が起きる恐れが高まり、当局はこのほど警戒レベルを最高に引き上げた。今後に起こり得る事態について、専門家らに意見を聞いた。■既に噴火しているのか?英オックスフォード大学(University of Oxford)の火山の専門家デービッド・パイル(David Pyle)氏はこの質問に対し、「噴火している」と端的に答えた。だが今後、さらに状況が悪化する恐れもあるとしながら、「現在われわれが目にしているのは小さな爆発で、高温ガスと岩石のかけらや灰を噴出している」と語った。豪アデレード大学(University of Adelaide)のマーク・ティンゲイ(Mark Tingay)氏も、「火山灰の継続的な噴出は25日に始まった。噴煙は高さ3000メートルにまで達している」と説明。「既に次のより激しい段階に移っている。粘性の溶岩がガスを閉じ込め、圧力が蓄積されて爆発へとつながる恐れがある」とした。■大規模噴火の可能性は?今回のアグン山の動態について複数の専門家は、1600人の死者を出し、約10億トンもの噴出物を放出した1963年の破壊的爆発に至る過程と同様と指摘している。この時の噴火で生じたエアロソルによって、地球の平均気温は約1年にわたり0.2〜0.3度低下した。「1963年の経験に基づくと、現在の活動はその時の初期の状況に極めて似ている」とパイル氏。「大規模噴火が起きる確率は高い。ただ、数日〜数週間後となるかもしれない」噴火の恐れを指摘する専門家は他にも複数いるが、一方でより慎重な意見もある。英ポーツマス大学(University of Portsmouth)の火山学者カーメン・ソラナ(Carmen Solana)氏は、「火山活動がどう展開するかを予想するには時期尚早」とし、「急激に活発化し大規模噴火となることも考えられるが、逆に収束する可能性もある」と述べた。■最悪のシナリオは?パイル氏は「最悪のシナリオは1963年の噴火が繰り返されること。もしかしたらより規模が大きくなるかもしれない」と語った。また「避難が必要となるのは主に火山から10〜12キロの地域で全島避難の必要はないだろう」との見解を示した。もし、アグン山で大規模噴火が起きた場合、その影響は硫黄を含む火山灰の降下や溶岩流の発生の他、島の最大の収入源である観光業の喪失にまで広がる恐れがある。昨年バリ島を訪れた観光客の数は500万人近い。英国のオープン大学(Open University)のデービッド・ロザリー(David Rothery)客員教授は、「降下灰は呼吸障害をもたらし、農作物に多大な影響を及ぼす。また家屋屋根の崩壊を招く他、雨水と混ざると壊滅的な火山泥流が起きる」と話す。灰そのものに毒性はないとされているが、航空機に与えるダメージは大きい。バリ国際空港では現在、全便が欠航となっている。滑走路が滑りやすくなり離発着時の事故リスクが増大するだけでなく、エンジンのタービンに付着し、最悪のケースでは停止してしまうこともある。英マンチェスター大学(University of Manchester)のマイク・バートン(Mike Burton)教授は、大規模噴火では、山腹を大量の岩屑が流れ落ちる「岩屑なだれ」が発生する恐れがあると指摘する。また雨季には、火山灰や溶岩の火山泥流の危険が高まることにも触れ、「火山泥流は流れが速く広い地域に影響を及ぼすため極めて危険。インフラに損害を与え、生命を危険にさらす」と説明した。【翻訳編集】AFPBB News